Penalización para Carlos Sainz, líder del Rally Dakar 2018

Estoy muy molesto por esta decisión. La versión de los hechos descrita por el piloto de quad no coincide con la realidad. De hecho, mi acción evitó un accidente. Siento lo que le sucedió, pero lo que pasó es que me acerqué a él y activé el Sentinel. Se hizo a un lado y me miró. Había bastante espacio, a pesar que el camino estaba muy enlodado. Luego él perdió el control y regreso a la línea. Me desvié para evitarlo y aunque estaba cerca, no hubo contacto entre nosotros. Él finalizó 12º la etapa. Si hubiéramos tenido una colisión, lógicamente me hubiera detenido. No estoy para nada de acuerdo con esta decisión

Los comisarios del Rally Dakar le han impuesto una penalización de 10 minutos al español Carlos Sainz, líder de la competencia, por considerar que realizó una maniobra peligrosa con el piloto de quad, Kees Koolen, durante la octava válida entre Uyuni y Tupiza.El incidente se produjo durante el SS7 cuando Carlos Sainz intentaba pasar al piloto holandés. Según el español, activó el Sentinel para que este se abriera. Efectivamente Koolen lo hizo, pero el de Peugeot afirmó que de un momento a otro su rival regresó al camino cuando marchaba a 158 km/h. El piloto de quad afirmó que Sainz realizó una maniobra peligrosa y no se bajó del auto para ver si había ocurrido algo; por esta razón presentó la queja ante los comisarios.El triunvirato de colegiados citaron hoy en Salta a comparecer a Carlos Sainz y tras escuchar sus argumentos, decidieron imponerle una sanción de 10 minutos. Tras conocer la notificación, el Team Peugeot Total confirmó que apelará la penalización por considerarla injustificada e injusta.A pesar de la sanción, Carlos Sainz sigue al comando del Rally Dakar con una diferencia de 56 minutos y 37 segundos sobre el qatarí Nassel Al-Attiyah.Tras conocer la sanción, Carlos Sainz comentó: "".