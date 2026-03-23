Porsche logra el doblete y la vigésima victoria absoluta en las 12 Horas de Sebring

Desde la simulación hasta los entrenamientos, todo salió a la perfección. El equipo llegó listo desde la primera sesión. Estoy orgulloso de todos los que han contribuido a este éxito

Ampliación de la ventaja en la Endurance Cup

Contábamos con los mejores autos, el 963 en GTP y el 911 GT3 R en GT. Fuimos rápidos, los pilotos mantuvieron la calma y los equipos trabajaron a la perfección. No podríamos haber pedido más

Los equipos cliente sellan un fin de semana completo

La segunda cita del Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar dejó una muestra de autoridad por parte de Porsche Penske Motorsport, que selló su segunda victoria consecutiva en la temporada 2026 al imponerse en las 12 Horas de Sebring. La estructura oficial replicó el éxito obtenido en Daytona y, con ello, amplió su ventaja en la clasificación general de la categoría reina.El triunfo absoluto correspondió al auto número 7, tripulada por Felipe Nasr, Julien Andlauer y Laurin Heinrich, quienes resolvieron una resolución de alto voltaje en los compases finales.Tras nueve intervenciones del auto de seguridad, el sprint definitivo de 16 minutos definió la contienda con un duelo entre los dos Porsche 963 de fábrica. Nasr, actual campeón, superó al francés Kévin Estre —campeón mundial de resistencia en 2024— para replicar la dinámica que ya se había visto en el trazado de Daytona.El segundo puesto del auto gemelo, a cargo de Estre, Laurens Vanthoor y Matt Campbell, completó un 1-2 para el fabricante alemán que no se producía en las dos primeras rondas del calendario desde el inicio de la era LMDh. La última vez que Porsche logró un doblete en dos categorías dentro del mismo fin de semana de IMSA se remonta a 2008.La actuación del equipo oficial se sostuvo sobre una preparación meticulosa, según explicó Urs Kuratle, director de competición del equipo LMDh. "", declaró.Con este resultado, Porsche refuerza su liderato tanto en la clasificación general del campeonato como en la Michelin Endurance Cup, certamen que agrupa las cinco pruebas de mayor duración de la temporada. La escudería oficial suma 700 puntos en la tabla general, con una ventaja de 120 sobre su más inmediato perseguidor.Thomas Laudenbach, vicepresidente de Porsche Motorsport, contextualizó el arranque de temporada en el marco del 75 aniversario de la división de competición de la marca. "", afirmó.Más allá del dominio en la clase GTP, Porsche consolidó su fortaleza en las categorías de clientes con un desempeño que incluyó podios en ambas divisiones GT.En GTD-Pro, los equipos Manthey y AO Racing materializaron un doblete con sendos Porsche 911 GT3 R. La victoria fue para la estructura alemana con la unidad apodada “Grello”, seguida en la línea de meta por el equipo estadounidense, en un desenlace que reflejó la paridad de rendimiento de los autos mejorados para la temporada 2026.En GTD, Wright Motorsports logró escalar al podio en los minutos finales, completando una jornada en la que el fabricante de Stuttgart sumó protagonismo en las cuatro clases en las que participa.La única nota amarga dentro del ecosistema Porsche en Sebring fue el desempeño de JDC-Miller MotorSports en GTP. La escudería estadounidense llegó a situarse en posición de podio durante el desarrollo de la prueba, pero no pudo sostener el ritmo de los líderes al descender las temperaturas durante el tramo nocturno, finalizando novena en la general.