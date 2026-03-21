 Verstappen y Mercedes AMG ganan en Nürburgring, pero pierden la victoria por una infracción - F1LATAM.COM
  Horarios F1 - GP MIAMI 2026  
                          
Verstappen y Mercedes AMG ganan en Nürburgring, pero pierden la victoria por una infracción
Verstappen y Mercedes AMG ganan en Nürburgring, pero pierden la victoria por una infracción
   mar 21 /2026 21:57 GMT
 Nürburg, Alemania
 Verstappen.com

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El equipo Mercedes-AMG Team Verstappen Racing logró el triunfo en la segunda ronda del Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS2), pero el resultado fue posteriormente invalidado tras una infracción deportiva.

Te podría interesar:
Horarios F1 en todos los países

La tripulación del Mercedes-AMG GT3 #3 —integrada por Max Verstappen, Dani Juncadella y Jules Gounon— completó las cuatro horas de competencia con una ejecución sólida sobre el trazado de Nordschleife, partiendo desde la pole position y gestionando con precisión las fases de presión, relevos y tráfico intenso.


El desarrollo de la prueba evidenció un alto nivel de exigencia en la gestión del tráfico y los relevos. Verstappen, encargado del arranque, sostuvo el liderato durante los compases iniciales hasta cederlo momentáneamente ante el Audi R8 LMS GT3 Evo II de Scherer Sport PHX pilotado por Christopher Haase.

La recuperación del primer puesto llegó en el séptimo giro, cuando el neerlandés ejecutó un adelantamiento limpio sobre el Audi, para acto seguido ceder el volante a Juncadella en la primera ventana de paradas.

Te podría interesar:
Calendario Temporada F1 2026

La transición en boxes supuso una pérdida táctica de la posición de privilegio, superados por el coche #16 de Scherer Sport PHX. No obstante, Juncadella restableció el orden al frente antes de un período de código 60, momento que además benefició al equipo al relegar al Audi al cuarto puesto.


La segunda mitad de la carrera mantuvo la intensidad, con Jules Gounon gestionando la presión ejercida por el BMW M4 GT3 #99 de Rowe Racing. Un adelantamiento del BMW fue neutralizado posteriormente por una sanción al piloto Dan Harper por contacto con un auto rezagado, circunstancia que consolidó la ventaja del Mercedes-AMG.

Te podría interesar:
Pilotos y Equipos F1 2026

Max Verstappen tomó el relevo en el tramo final para custodiar la diferencia, cruzando la línea de meta en primer lugar tras completarse las 22 vueltas reglamentarias.


Con la mirada puesta en las 24 Horas de Nürburgring, Verstappen valoró exclusivamente el trabajo realizado más allá del resultado en los libros de récords: "Para mí, todo este fin de semana ha tratado de entender el auto en Nordschleife. El equipo preparó el vehículo de manera excelente, lo que nos permitió realizar pruebas sustanciales. Me hicieron sentir muy cómodo".

Al final el uso de un juego de neumáticos adicional al límite reglamentario de seis, despojó a la tripleta de la victoria.

Tras la carrera, el equipo lamentó la descalificación y aceptó el error. Así lo manifestó con este mensaje en sus redes sociales:


Ahora la atención del programa se desplaza ahora hacia la preparación definitiva para las 24 horas de Nürburgring, las cuales se realizarán del 14 al 17 de mayo.


Te podría interesar:
Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2026 F1

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos

F1 Academy

F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
FIA busca al conductor más eficiente, seguro y respetuoso del mundo con el medio ambiente

Fórmula 1

FIA busca al conductor más eficiente, seguro y respetuoso del mundo con el medio ambiente
El Gran Premio de Miami anuncia su primer Fan Fest Oficial en Miami Beach

Fórmula 1

El Gran Premio de Miami anuncia su primer Fan Fest Oficial en Miami Beach
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires

Fórmula 1

Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman

Fórmula 1

FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón

Fórmula 1

Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Carrera del Gran Premio de Japón F1 - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Carrera del Gran Premio de Japón F1 - ¡EN VIVO!
Parrilla de salida del Gran Premio de Japón 2026

Fórmula 1

Parrilla de salida del Gran Premio de Japón 2026
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón

Fórmula 1

Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón
Clasificación del Gran Premio de Japón F1 - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Clasificación del Gran Premio de Japón F1 - ¡EN VIVO!
Antonelli y Russell siguen volando en Suzuka - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Japón

Fórmula 1

Antonelli y Russell siguen volando en Suzuka - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Japón
Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Japón - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Japón - ¡EN VIVO!
+ Ver más noticias +

Contenidos destacados

GP de Miami 2026GP de Miami 2026
EN VIVO - GP Japón 2026EN VIVO - GP Japón 2026
Campeonato Pilotos y EquiposCampeonato Pilotos y Equipos
Calendario F1 2026Calendario F1 2026

Noticias de AUTOS F1LATAM

abr 01 - 23:22
El Tesla Model Y rompió los esquemas y se coronó como el carro más vendido en Colombia en marzo El Tesla Model Y rompió los esquemas y se coronó como el carro más vendido en Colombia en marzo
abr 01 - 17:43
El mercado de carros nuevos tuvo su acelerón en marzo: se matricularon más de 28.000 vehículos El mercado de carros nuevos tuvo su acelerón en marzo: se matricularon más de 28.000 vehículos
mar 31 - 22:09
Nuevo Audi RS 5: sistema híbrido, vectorización de par y tracción quattro avanzada Nuevo Audi RS 5: sistema híbrido, vectorización de par y tracción quattro avanzada
mar 31 - 15:59
MG Motor y Atlético Nacional firman ''el fichaje del año'' en Colombia MG Motor y Atlético Nacional firman ''el fichaje del año'' en Colombia
mar 31 - 13:39
GAC Motor es nuevo patrocinador de Millonarios Fútbol Club en Colombia GAC Motor es nuevo patrocinador de Millonarios Fútbol Club en Colombia
mar 26 - 15:48
Hyundai Grand i10 2026 en Colombia: regresa el exitoso city car con mayor seguridad y equipamiento Hyundai Grand i10 2026 en Colombia: regresa el exitoso city car con mayor seguridad y equipamiento
mar 26 - 11:14
¿Habrá Pico y Placa en Bogotá esta Semana Santa 2026? Guía para viajeros ¿Habrá Pico y Placa en Bogotá esta Semana Santa 2026? Guía para viajeros
mar 26 - 09:55
Ducati celebra 100 años con el lanzamiento de la línea RS 2026 en Colombia Ducati celebra 100 años con el lanzamiento de la línea RS 2026 en Colombia
mar 21 - 16:54
Toyota anuncia actualización del GR Yaris 2026 con mejoras técnicas y de personalización Toyota anuncia actualización del GR Yaris 2026 con mejoras técnicas y de personalización
mar 21 - 11:48
Lamborghini abre una nueva era con el debut del Temerario GT3 en Sebring 2026 Lamborghini abre una nueva era con el debut del Temerario GT3 en Sebring 2026
mar 21 - 02:16
Audi anuncia el A2 e-tron, su nuevo eléctrico compacto para 2026 Audi anuncia el A2 e-tron, su nuevo eléctrico compacto para 2026
mar 20 - 18:53
BMW Serie 3 100 por ciento eléctrico: la marca alemana revoluciona su icónico sedán BMW Serie 3 100 por ciento eléctrico: la marca alemana revoluciona su icónico sedán
+ Ver más noticias +