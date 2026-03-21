Verstappen y Mercedes AMG ganan en Nürburgring, pero pierden la victoria por una infracción

Para mí, todo este fin de semana ha tratado de entender el auto en Nordschleife. El equipo preparó el vehículo de manera excelente, lo que nos permitió realizar pruebas sustanciales. Me hicieron sentir muy cómodo

El equipo Mercedes-AMG Team Verstappen Racing logró el triunfo en la segunda ronda del Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS2), pero el resultado fue posteriormente invalidado tras una infracción deportiva.La tripulación del Mercedes-AMG GT3 #3 —integrada por Max Verstappen, Dani Juncadella y Jules Gounon— completó las cuatro horas de competencia con una ejecución sólida sobre el trazado de Nordschleife, partiendo desde la pole position y gestionando con precisión las fases de presión, relevos y tráfico intenso.El desarrollo de la prueba evidenció un alto nivel de exigencia en la gestión del tráfico y los relevos. Verstappen, encargado del arranque, sostuvo el liderato durante los compases iniciales hasta cederlo momentáneamente ante el Audi R8 LMS GT3 Evo II de Scherer Sport PHX pilotado por Christopher Haase.La recuperación del primer puesto llegó en el séptimo giro, cuando el neerlandés ejecutó un adelantamiento limpio sobre el Audi, para acto seguido ceder el volante a Juncadella en la primera ventana de paradas.La transición en boxes supuso una pérdida táctica de la posición de privilegio, superados por el coche #16 de Scherer Sport PHX. No obstante, Juncadella restableció el orden al frente antes de un período de código 60, momento que además benefició al equipo al relegar al Audi al cuarto puesto.La segunda mitad de la carrera mantuvo la intensidad, con Jules Gounon gestionando la presión ejercida por el BMW M4 GT3 #99 de Rowe Racing. Un adelantamiento del BMW fue neutralizado posteriormente por una sanción al piloto Dan Harper por contacto con un auto rezagado, circunstancia que consolidó la ventaja del Mercedes-AMG.Max Verstappen tomó el relevo en el tramo final para custodiar la diferencia, cruzando la línea de meta en primer lugar tras completarse las 22 vueltas reglamentarias.Con la mirada puesta en las 24 Horas de Nürburgring, Verstappen valoró exclusivamente el trabajo realizado más allá del resultado en los libros de récords: "".Al final el uso de un juego de neumáticos adicional al límite reglamentario de seis, despojó a la tripleta de la victoria.Tras la carrera, el equipo lamentó la descalificación y aceptó el error. Así lo manifestó con este mensaje en sus redes sociales:Ahora la atención del programa se desplaza ahora hacia la preparación definitiva para las 24 horas de Nürburgring, las cuales se realizarán del 14 al 17 de mayo.