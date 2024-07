Esteban Ocon se une a Haas en 2025 y será compañero de Oliver Bearman

Era importante para mí que tuviéramos un piloto con un pedigrí conocido en la Fórmula 1, y como ganador de un Gran Premio, Esteban sin duda encaja en esos requisitos.



Esteban ha demostrado en los equipos para los que ha corrido que es alguien que está continuamente en la mezcla y sumando puntos; es esa continuidad la que queremos capitalizar mientras buscamos aumentar el rendimiento en la pista. Tenemos una mezcla de juventud y experiencia en nuestra futura alineación de pilotos y estoy ansioso por ver los resultados»





Estoy encantado de haber conseguido los servicios de Esteban Ocon Haas. Obviamente conozco su talento desde hace mucho tiempo y nuestra historia personal se remonta a la primera carrera de Esteban en un auto de Fórmula 1 - yo era su ingeniero de carrera ese día con Lotus.

Por aquel entonces, Esteban demostró su talento tras una gran actuación en las categorías inferiores, y acababa de ganar el Campeonato Europeo de Fórmula 3 en 2014. Esteban se ha convertido en un talento consolidado en la Fórmula 1 y, por supuesto, en un ganador de Grandes Premios.



La experiencia que aporta, no sólo de su propia base de talento, sino también de trabajar para un equipo fabricante, será ventajosa para nosotros en nuestro crecimiento como organización.



Era vital que tuviéramos un piloto con experiencia al lado de Oliver Bearman el año que viene, pero Esteban sólo tiene 27 años, todavía es joven y tiene mucho que demostrar. Creo que tenemos una pareja de pilotos hambrienta y dinámica y estoy deseando dar la bienvenida a Esteban a Haas F1 Team para 2025

Estoy encantado de embarcarme en este nuevo capítulo de mi carrera en la Fórmula 1 y unirme a Haas F1 Team desde el inicio de la temporada 2025.



Me uniré a un equipo de carreras muy ambicioso, cuyo espíritu, ética de trabajo e innegable trayectoria ascendente realmente me ha impresionado. Me gustaría dar las gracias a Gene Haas y Ayao Komatsu por su confianza y apoyo, y por nuestras conversaciones honestas y fructíferas de estos últimos meses.



En un plano más personal, estoy muy contento de volver a trabajar con Ayao, ya que formó parte de mi debut cuando me subí por primera vez a un auto de Fórmula 1 en mis días de Lotus Junior, hace más de diez años. Haas F1 Team tiene planes emocionantes y objetivos claros para el futuro, y estoy deseando trabajar con todos en Kannapolis, Banbury y Maranello, y formar parte de este gran proyecto

