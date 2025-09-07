Podio para el colombiano Pedro Juan Moreno en las 12 Horas de Spa de la Michelin 992 Endurance Cup

El equipo me pidió ser lo más conservador y constante posible, cuidando los neumáticos, así que mantuve el mismo ritmo durante todo el stint, marcando mis mejores tiempos en el primer y tercer parcial. Este resultado es muy importante porque el equipo quedó satisfecho con mi capacidad de adaptación

Fue un fin de semana distinto, tuve que acoplar mi estilo de conducción con muy poco tiempo en pista y contra pilotos con mucha experiencia. Fue entretenido, fuera de lo habitual, y me ayudó a ganar experiencia para seguir aprendiendo y ya con la cabeza en la próxima carrera

El piloto Claro de Escudería Telmex, Pedro Juan Moreno, logró un destacado tercer lugar en la categoría PRO, la más competitiva de la Michelin 992 Endurance Cup, y se ubicó cuarto en la clasificación general durante las 12 Horas de Spa, competencia de resistencia monomarca impulsada por Porsche Motorsport.En su debut en esta categoría, Moreno compartió el volante del 911 GT3 Cup generación 992 del equipo HRT Performance junto a los británicos Hugo Ellis y Steven Gambrell y el alemán Sebastian Freymuth, completando una actuación sólida que les permitió obtener el podio en un escenario de máxima exigencia.", comentó el piloto antioqueño.La carrera, disputada en el legendario circuito de Spa-Francorchamps, fue también su primera experiencia en una prueba de 12 horas de duración, un reto que combinó resistencia física, velocidad constante y coordinación estratégica con sus compañeros de equipo." , añadió Moreno.Aunque Spa suele ser sinónimo de condiciones climáticas cambiantes, en esta ocasión la competencia se desarrolló bajo circunstancias estables. Aun así, la prueba estuvo marcada por la presencia del safety car, varias banderas amarillas y algunos incidentes en pista; sin embargo, ninguno de estos factores comprometió el desempeño del auto #30, que se mantuvo constante y competitivo hasta asegurar el podio.Este nuevo logro se suma al camino internacional de Pedro Juan Moreno, quien confirma su capacidad de adaptación a distintos formatos y categorías, consolidándose como un piloto versátil, competitivo y con proyección hacia campeonatos de mayor envergadura en Europa.Tras su podio en Spa, Pedro Juan Moreno tendrá acción inmediata el próximo fin de semana en la Michelin Le Mans Cup, donde se unirá al equipo Bretton en el circuito de Silverstone. Será una nueva oportunidad para el piloto antioqueño de demostrar su versatilidad, regresando a los prototipos en uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo mundial.