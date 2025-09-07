 Podio para el colombiano Pedro Juan Moreno en las 12 Horas de Spa de la Michelin 992 Endurance Cup - F1LATAM.COM
    EN VIVO - CARRERA - GP ITALIA

                          

Podio para el colombiano Pedro Juan Moreno en las 12 Horas de Spa de la Michelin 992 Endurance Cup
Podio para el colombiano Pedro Juan Moreno en las 12 Horas de Spa de la Michelin 992 Endurance Cup
   sep 7 /2025 03:30 GMT
 Spa, Bélgica
 Michelin 992 Endurance Cup

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El piloto Claro de Escudería Telmex, Pedro Juan Moreno, logró un destacado tercer lugar en la categoría PRO, la más competitiva de la Michelin 992 Endurance Cup, y se ubicó cuarto en la clasificación general durante las 12 Horas de Spa, competencia de resistencia monomarca impulsada por Porsche Motorsport.


En su debut en esta categoría, Moreno compartió el volante del 911 GT3 Cup generación 992 del equipo HRT Performance junto a los británicos Hugo Ellis y Steven Gambrell y el alemán Sebastian Freymuth, completando una actuación sólida que les permitió obtener el podio en un escenario de máxima exigencia.


"El equipo me pidió ser lo más conservador y constante posible, cuidando los neumáticos, así que mantuve el mismo ritmo durante todo el stint, marcando mis mejores tiempos en el primer y tercer parcial. Este resultado es muy importante porque el equipo quedó satisfecho con mi capacidad de adaptación", comentó el piloto antioqueño.

La carrera, disputada en el legendario circuito de Spa-Francorchamps, fue también su primera experiencia en una prueba de 12 horas de duración, un reto que combinó resistencia física, velocidad constante y coordinación estratégica con sus compañeros de equipo.

"Fue un fin de semana distinto, tuve que acoplar mi estilo de conducción con muy poco tiempo en pista y contra pilotos con mucha experiencia. Fue entretenido, fuera de lo habitual, y me ayudó a ganar experiencia para seguir aprendiendo y ya con la cabeza en la próxima carrera" , añadió Moreno.


Aunque Spa suele ser sinónimo de condiciones climáticas cambiantes, en esta ocasión la competencia se desarrolló bajo circunstancias estables. Aun así, la prueba estuvo marcada por la presencia del safety car, varias banderas amarillas y algunos incidentes en pista; sin embargo, ninguno de estos factores comprometió el desempeño del auto #30, que se mantuvo constante y competitivo hasta asegurar el podio.

Este nuevo logro se suma al camino internacional de Pedro Juan Moreno, quien confirma su capacidad de adaptación a distintos formatos y categorías, consolidándose como un piloto versátil, competitivo y con proyección hacia campeonatos de mayor envergadura en Europa.

Tras su podio en Spa, Pedro Juan Moreno tendrá acción inmediata el próximo fin de semana en la Michelin Le Mans Cup, donde se unirá al equipo Bretton en el circuito de Silverstone. Será una nueva oportunidad para el piloto antioqueño de demostrar su versatilidad, regresando a los prototipos en uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo mundial.

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Carrera del Gran Premio de Italia F1 - EN VIVO Carrera del Gran Premio de Italia F1 - EN VIVO
Podio para el colombiano Pedro Juan Moreno en las 12 Horas de Spa de la Michelin 992 Endurance Cup Podio para el colombiano Pedro Juan Moreno en las 12 Horas de Spa de la Michelin 992 Endurance Cup
Parrilla de salida del GP de Italia tras penalización para Hamilton Parrilla de salida del GP de Italia tras penalización para Hamilton
Verstappen se lleva la pole y el récord de pista en Monza - Reporte Clasificación - GP de Italia Verstappen se lleva la pole y el récord de pista en Monza - Reporte Clasificación - GP de Italia
Clasificación del Gran Premio de Italia - ¡EN VIVO! Clasificación del Gran Premio de Italia - ¡EN VIVO!
Norris se mantiene por delante ante la presión de Leclerc - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Italia Norris se mantiene por delante ante la presión de Leclerc - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Italia
Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Italia - ¡EN VIVO! Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Italia - ¡EN VIVO!
Norris supera por muy poco a Leclerc y Sainz - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Italia Norris supera por muy poco a Leclerc y Sainz - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Italia
Ferrari inicia fuerte en casa con Hamilton y Leclerc - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Italia Ferrari inicia fuerte en casa con Hamilton y Leclerc - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Italia
Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Italia - ¡EN VIVO! Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Italia - ¡EN VIVO!
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Italia Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Italia
El colombiano Pedro Juan Moreno correrá las 12 Horas de Spa de la Michelin 992 Endurance Cup El colombiano Pedro Juan Moreno correrá las 12 Horas de Spa de la Michelin 992 Endurance Cup
+ Ver más noticias +

Noticias de AUTOS F1LATAM

El eléctrico Chevrolet Spark EUV inicia oficialmente su venta en Colombia El eléctrico Chevrolet Spark EUV inicia oficialmente su venta en Colombia
CUPRA Terramar en Colombia: se confirmó fecha de llegada y el inicio de la preventa CUPRA Terramar en Colombia: se confirmó fecha de llegada y el inicio de la preventa
Hyundai Kona Eléctrica 2026 en Colombia: se completa la gama del exitoso modelo Hyundai Kona Eléctrica 2026 en Colombia: se completa la gama del exitoso modelo
El nuevo Porsche 911 Carrera GTS con tecnología T-Hybrid ya está disponible en Colombia El nuevo Porsche 911 Carrera GTS con tecnología T-Hybrid ya está disponible en Colombia
Kia K4 recibió máxima calificación cinco estrellas en pruebas de choque Latin NCAP Kia K4 recibió máxima calificación cinco estrellas en pruebas de choque Latin NCAP
Nissan anuncia el lanzamiento de la primera X-Trail E-Power NISMO en Japón Nissan anuncia el lanzamiento de la primera X-Trail E-Power NISMO en Japón
El Porsche World Road Show vuelve a Colombia y brilla con sus espectaculares autos El Porsche World Road Show vuelve a Colombia y brilla con sus espectaculares autos
Bridgestone apuesta por el medio ambiente en el World Solar Challenge 2025 con llantas ENLITEN Bridgestone apuesta por el medio ambiente en el World Solar Challenge 2025 con llantas ENLITEN
Nissan revela cuál es el color favorito de los autos nuevos en Colombia y Latinoamérica Nissan revela cuál es el color favorito de los autos nuevos en Colombia y Latinoamérica
Deepal presenta el S05 en versión eléctrica e híbrida de rango extendido enchufable Deepal presenta el S05 en versión eléctrica e híbrida de rango extendido enchufable
Nissan sigue fortaleciendo su crecimiento en Colombia con importantes cifras de ventas Nissan sigue fortaleciendo su crecimiento en Colombia con importantes cifras de ventas
General Motors y Hyundai anuncian los primeros cinco vehículos desarrollados en conjunto General Motors y Hyundai anuncian los primeros cinco vehículos desarrollados en conjunto
+ Ver más noticias +