Norris al comando en la única sesión de entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Estados Unidos
oct 17 /2025 20:00 GMT
Austin, Texas, Estados Unidos
El piloto británico Lando Norris logró el mejor tiempo en la primera y única sesión de entrenamientos del Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de Las Américas. De esta forma todos los equipos terminaron su preparación para el fin de semana y se alistan para la clasificación de la Sprint que se realizará en instantes.
Los resultados de esta sesión no deberían tomarse como concluyentes debido a que al tratarse de una sesión única de pruebas, el programa de preparación de los equipos es diferente al igual que los niveles de combustible.
La única variable que no cambia es la de McLaren con Lando Norris en el primer lugar, registrando 1:33.294. Su compañero Oscar Piastri fue tercero a 0.279s.
En medio de ellos se ubicó Nico Hülkenberg de Sauber a 0.255s. Su tiempo causó sorpresa, aunque lo consiguió al final de la sesión justo cuando la pista estaba en las mejores condiciones. Llamativo también, aunque podría tener una baja carga de combustible. Su compañero Gabriel Bortoleto terminó diez posiciones más atrás.
El español Fernando Alonso terminó cuarto. Ahora se toma con más cautela los resultados de las pruebas, ya que el equipo Aston Martin siempre termina bien ubicado en estas sesiones, pero luego su rendimiento cae dramáticamente.
Max Verstappen de Red Bull fue quinto, seguido por Alex Albon de Red Bull, George Russell de Mercedes, Lewis Hamilton de Ferrari, Isack Hadjar de RB y Oliver Bearman de Haas, completando el top 10.
La única bandera roja de la sesión se generó por cuenta de Lance Stroll, quien al pasar sobre el bordillo de la curva 19, un elemento se desprendió del auto y quedó sobre el asfalto. Esta neutralización duró un par de minutos.
El piloto argentino Franco Colapinto logró en su última vuelta al final de la sesión el decimosexto tiempo, superando a su compañero Pierre Gasly por 0.2s.
La sesión tuvo algunas salidas de pista como fue el caso de Yuki Tsunoda y Lewis Hamilton, ambas sin ninguna consecuencia.
El monegasco Charles Leclerc terminó último por problemas en su auto en la parte final de la sesión y que lo dejaron en el garaje.
La temperatura ambiente fue alta con 30 ºC en el ambiente y 45 ºC en el asfalto. Algunas ráfagas de viento se presentaron con 18 km/h en dirección este.
A las 16:30 hs de Austin comenzará la SPRINT QUALIFYING del Gran Premio de Estados Unidos con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Aquí los horarios en todos los países.
Estos fueron los tiempos:
|Piloto
|Equipo
|Nac.
|Tiempo
|Gap
|V.
|1
|L. Norris
|McLaren
|GBR
|1:33.294
|-.---
|
23
|2
|N. Hülkenberg
|Sauber
|ALE
|1:33.549
|+0.255
|
24
|3
|O. Piastri
|McLaren
|AUS
|1:33.573
|+0.279
|
26
|4
|F. Alonso
|Aston Martin
|ESP
|1:33.639
|+0.345
|
23
|5
|M. Verstappen
|Red Bull
|NLD
|1:33.648
|+0.354
|
26
|6
|A. Albon
|Williams
|TAI
|1:33.920
|+0.626
|
27
|7
|G. Russell
|Mercedes
|GBR
|1:33.931
|+0.637
|
27
|8
|L. Hamilton
|Ferrari
|GBR
|1:33.965
|+0.671
|
25
|9
|I. Hadjar
|RB
|FRA
|1:34.155
|+0.861
|
25
|10
|O. Bearman
|Haas
|GBR
|1:34.333
|+1.039
|
27
|11
|E. Ocon
|Haas
|FRA
|1:34.368
|+1.074
|
26
|12
|G. Bortoleto
|Sauber
|BRA
|1:34.478
|+1.184
|
24
|13
|Y. Tsunoda
|Red Bull
|JAP
|1:34.531
|+1.237
|
24
|14
|L. Stroll
|Aston Martin
|CAN
|1:34.610
|+1.316
|
23
|15
|L. Lawson
|RB
|NZL
|1:34.619
|+1.325
|
25
|16
|F. Colapinto
|Alpine
|ARG
|1:34.653
|+1.359
|
25
|17
|P. Gasly
|Alpine
|FRA
|1:34.665
|+1.371
|
24
|18
|K. Antonelli
|Mercedes
|ITA
|1:34.737
|+1.443
|
27
|19
|C. Sainz
|Williams
|ESP
|1:35.874
|+2.580
|
9
|20
|C. Leclerc
|Ferrari
|MON
|1:36.080
|+2.786
|
18