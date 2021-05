Hamilton se impone con estrategia y manejo a Verstappen - Reporte Carrera - GP de España

Análisis Carrera del GP de España 2021:

Posiciones Finales del Gran Premio de España 2021



Vuelta Rápida: Verstappen - 1:18.149 - V. 62

Safety Cars: 1

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:33:07.680 25 - 25 2. Max Verstappen Red Bull +15.841 18 +1 19 3. Valtteri Bottas Mercedes +26.610 15 - 15 4. Charles Leclerc Ferrari +54.616 12 - 12 5. Sergio Pérez Red Bull +63.671 10 - 10 6. Daniel Ricciardo McLaren +73.768 8 - 8 7. Carlos Sainz Ferrari +74.670 6 - 6 8. Lando Norris McLaren +1 vuelta 4 - 4 9. Esteban Ocon Alpine +1 vuelta 2 - 2 10. Pierre Gasly AlphaTauri +1 vuelta 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Lance Stroll Aston Martin +1 vuelta 12. Kimi Räikkönen Alfa Romeo +1 vuelta 13. Sebastian Vettel Aston Martin +1 vuelta 14. George Russell Williams +1 vuelta 15. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +1 vuelta 16. Nicholas Latifi Williams +1 vuelta 17. Fernando Alonso Alpine +1 vuelta 18. Mick Schumacher Haas +2 vueltas 19. Nikita Mazepin Haas +2 vueltas No terminó: 20. Yuki Tsunoda AlphaTauri -

Una carrera laboriosa tuvo el piloto británico Lewis Hamilton para llevarse la victoria en el Gran Premio de España. Se impuso a su más rival, el neerlandés Max Verstappen, con estrategia y manejo. Sin duda la fortaleza del compuesto medio del Mercedes salió a relucir. El tercer puesto fue para Valtteri Bottas.Con los resultados finales de este GP de España, el heptacampeón Lewis Hamilton queda con 94 puntos, segundo Max Verstappen (80), tercero Valtteri Bottas (47), cuarto Lando Norris (41), quinto Charles Leclerc (40), sexto Sergio Pérez (32), séptimo Daniel Ricciardo (24), octavo Carlos Sainz (20), noveno Esteban Ocon (10) y décimo Pierre Gasly (8).En el campeonato de constructores, Mercedes llega a 141 puntos, segundo Red Bull (112), tercero McLaren (65), cuarto Ferrari (60), quinto Alpine (15), sexto AlphaTauri (10), séptimo Aston Martin (5), octavo Alfa Romeo (0), noveno Williams (0) y último Haas (0).La quinta válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará en el Circuito de Montecarlo del 20 al 23 de mayo, con motivo del GP de Mónaco.A continuación el vuelta a vuelta del GP de España:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Todo listo! Inicia la carrera. Verstappen pasa a Hamilton y toma el liderato. Llegaron lado a lado en la curva 1. Pérez avanza al P6. Bien el mexicano.Verstappen a 1.6s de Hamilton. Se va alejando el neerlandés. Leclerc pasó a Bottas en la largada. El finlandés conectado.Pérez atacando a Ricciardo por el P5. Se sigue alejando Max de Lewis. Gap de 1.8s.Hamilton se acerca a Verstappen. Gap de 1.5s. Bajo investigación Gasly por estar fuera de la posición de partida en la largada.Hamilton no quiere dejar escapar a Verstappen. Gap de 1.3s. El blando le favoreció a Max en las pruebas libres, pero el medio es el fuerte de Mercedes.Bottas sigue presionando a Leclerc por el P3 y Pérez a Ricciardo por el P5. Enredados los pilotos de Mercedes y Red Bull respectivamente.Mick Schumacher de Haas haciéndole la vida de difícil a George Russell de Williams.Problemas para Yuki Tsunoda en la curva 10. Su auto se queda detenido. Safety Car.A pits Giovinazzi. No estaban listos sus mecánicos. Un desastre.Ingresan a boxes Russell y Latifi, pilotos de Williams.Se retira el Safety Car. Muy buen reinicio de Verstappen. Leclerc conectado a Hamilton. Stroll agresivo con Alonso le quita el P10. Pérez recupera el P6 que le había quitado Ocon.Penalización de 5s para Gasly por no colocar el auto correctamente en el lugar de partida. Hamilton a 0.9s de VerstappenRicciardo aguantando en el P5 la presión de Pérez. Leclerc hace lo propio con Bottas en el P3.Hamilton intenta estar dentro de la activación del DRS de Verstappen. Gap de 1.1s. Ricciardo se aleja de Pérez a 1.2s.Hamilton haciendo su labor con los blandos. Sigue a Verstappen y espera su momento para colocar los medios, el compuesto fuerte de Mercedes. ¿Hará overcut o undercut? Ya lo veremos.Sainz en el P8 presionando a Ocon. Carlos corre por primera vez en casa con los colores de Ferrari.Hamilton cada vez más cerca de Verstappen pero aún no logra entrar en DRS. Alonso quiere ir por Stroll y recuperar el P10.Hamilton reportando pérdida de rendimiento en los neumáticos blandos. Gasly en pits y cumple la penalización de 5s.Bottas otra vez intenta acercarse a Leclerc, pero no lo logra. Pérez a 1.0s de Ricciardo en P6.Stroll se aleja de Alonso por el P10. El neumático blando sigue su rodaje en pista. Todos intentan estirarlo para que el stint con medios sea provechoso.Muy bien Leclerc con el Ferrari SF21. Está en P3 en 1:23, al igual que los líderes. Unas décimas arriba, pero lleva un fuerte ritmo con el auto.Alonso y Vettel en pits. Blandos por medios. Salen P17 y P19 respectivamente. Mala detención de Aston Martin con Sebastian.Hamilton se acerca a Verstappen. Gap de 0.7s. Sainz y Stroll en pits. Norris en P8. Un poco perdido Lando en esta carrera.Bottas, Ocon y Norris en boxes. Salen con blandos.Verstappen en pits. Detención lenta, de 4 segundos. Hamilton marca su mejor S1. Pérez deja pasar a Max.Verstappen volando con el compuesto medio. Marca la más vuelta rápida. Hace todo lo posible para reducir la diferencia con Hamilton tras el pit stop. Lewis estira para tener un medio nuevo con más vueltas a su favor.Verstappen sigue presionando pero también desgastando más temprano el compuesto medio. En la detención los dos neumáticos izquierdos fueron los de la demora.Pérez en pits. Sale Checo con medios en el P8Hamilton en pits. Verstappen recupera el liderato. Queda a 6s de Lewis. Ahora el británico a presionar. Leclerc también entra y sale P4. Bottas lo pasa.Bottas a 2.7s de Hamilton en P3. Lewis entretanto acelerando para acercarse a Verstappen. Gap de 4.2s. Marca la vuelta más rápida.Se reduce dramáticamente la diferencia entre Verstappen y Hamilton. Lewis volando fue 1.5s más rápido en este giro. Gap de 2.3s.Gasly pasa a Giovinazzi. P14 para el francés buscando entrar en los puntos.Pérez conectado a Ricciardo por el P5. Son puntos clave que necesita Red Bull para el campeonato.Hamilton a 0.9s de Verstappen. Va con todo Lewis. Alientan a Bottas para presionar y unirse al grupo de los líderes.Verstappen hace todo lo que puede para que Hamilton no pueda activar el DRS. Ricciardo a 0.5s de Pérez.Hamilton logra activar DRS pero no le alcanza la recta del Circuit de Barcelona-Catalunya. Si Verstappen logra aguantar así, Lewis verá un alto desgaste en sus neumáticos.No logró activar DRS Hamilton en esta ocasión. Verstappen intenta mantenerlo a raya. Ricciardo sigue aguantando los embates de Pérez. Gap de 0.8s.DRS para Hamilton. Verstappen con tráfico. Norris pasa a Räikkönen por el P9. Kimi a pits. Bottas no logra acercarse a Lewis. Gap de 6.8s en el P3.Verstappen a 1.1s de Hamilton. Hace su labor perfectamente el neerlandés de Red Bull. Vettel en pits. Sale con blandos.Stroll en pits. Hamilton se acerca a Verstappen en el S2. Atención.Pérez hace todo lo posible para pasar a Ricciardo. Dirección de carrera le indica al australiano que no debe moverse repetitivamente en la recta. Lo hace para cortarle la succión al mexicano.Pérez sale ancho en la curva 3. Pierde contacto con Ricciardo. Se alistan en Mercedes.Hamilton en pits. Sale con medios. Verstappen a 13s.Verstappen se mantiene en pista. Hamilton P3 con la vuelta más rápida.Verstappen está a 20.7s de Hamilton y a 11s de Bottas.Verstappen en 1:21.9, Bottas 1:22.3, Hamilton 1:20.7. Lewis con la vuelta más rápida.Pérez pasa a Ricciardo y toma el P5 por el exterior de la curva 1. Daniel y Carlos Sainz en boxes.Verstappen a 16.2s de Hamilton en el P3.Gasly en pits. Pérez optimiza su ritmo y marca su mejor vuelta. Está a 13.8s de Leclerc.Ocon bajo presión de los McLaren de Ricciardo y Norris. Sainz tiene en la mira a Norris por el P8.Sainz pasa a Norris y toma el P8. Hamilton a 1.5s de Bottas por el P2. Le avisan a Valtteri que viene Lewis en "otra estrategia".Bandera blanca y negra para Norris. Es de advertencia. Bottas no deja pasar fácilmente a Hamilton, pero finalmente lo hace en la recta posterior. Verstappen a 10s de Hamilton.Bottas en pits. Va por la vuelta rápida. Sainz pasa a Ocon y toma el P7. Hamilton récord en el S2. Va con todo sobre Verstappen.Hamilton con la vuelta más rápida. Gap de 7.6s con Verstappen. Verstappen en 1:22.6 y Hamilton 1:20.7.Bottas con la vuelta más rápida. Está a 0.5s de Leclerc. El de Ferrari intentará defender el podio.Verstappen a 3.8s de Hamilton.Bottas pasa a Leclerc y toma el P3.Sergio Pérez en pits. Sale con blandos y buscará la vuelta más rápida. Gap de Verstappen y Hamilton es de 1.5sLeclerc en pits. Sale con blandos.Hamilton pasa a Verstappen al final de la recta principal. Con estrategia y un manejo prolijo de Lewis, el británico asume el liderato de la carrera.Verstappen en pits. Va por la vuelta rápida. Qué tráfico para Bottas.Pérez con la vuelta más rápida.Bajo investigación la maniobra entre Stroll y Alonso en la curva 1. Verstappen con la vuelta más rápida. Volando Max. Ricciardo a 1.1s de Sainz.Hamilton a 19.7s de Verstappen. Pérez P5 a 12.1s de Leclerc en P4.Valtteri intentó la vuelta rápida pero no la consiguió. Gasly pasa a Stroll y entra en los puntosVerstappen marca un fuerte ritmo con los blandos. Sainz a 0.8s de Ricciardo.Lewis Hamilton (Mercedes) logró la victoria en el GP de España. 2º Max Verstappen (Red Bull), 3º Valtteri Bottas (Mercedes), 4º Charles Leclerc (Ferrari), 5º Sergio Pérez (Red Bull), 6º Daniel Ricciardo (McLaren), 7º Carlos Sainz (Ferrari) , 8º Lando Norris (McLaren), 9º Esteban Ocon (Alpine), 10º Pierre Gasly (AlphaTauri).Max Verstappen registró la vuelta más rápida con 1:18:149 en el giro 62 y se lleva un punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada.