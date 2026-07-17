 Max Verstappen impone el ritmo en Spa - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Bélgica - F1LATAM.COM
  Repetición - P.LIBRES 1 - GP BÉLGICA
                          
Max Verstappen impone el ritmo en Spa - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Bélgica
Max Verstappen impone el ritmo en Spa - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Bélgica
   jul 17 /26 13:10 GMT
 Spa, Bélgica
 Red Bull Content Pool

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
La primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica concluyó con Max Verstappen al frente de la tabla de tiempos, estableciendo un registro de 1:47.070 con el Red Bull RB22 en el icónico trazado de las Ardenas.

El neerlandés superó por 0.145 segundos a Lewis Hamilton (Ferrari) y por 0.207 a Charles Leclerc, también de Ferrari, en una tanda de 60 minutos que dejó señales mixtas sobre la jerarquía real de la parrilla.

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El vigente campeón completó 24 vueltas y marcó la referencia absoluta con el compuesto blando, aunque su compañero de equipo, Isack Hadjar, quedó cuarto a solo 0.252 segundos, confirmando el buen desempeño del RB22 en un circuito que exige alta eficiencia aerodinámica y gestión de energía.

Por el lado de Ferrari, Hamilton y Leclerc se ubicaron segundo y tercero respectivamente, separados por apenas 0.062 segundos. Ambos pilotos alternaron neumáticos medios y blandos durante la sesión, con Leclerc logrando un giro de 1:47.277 que lo colocó a 0.207S del líder. La escuadra de Maranello mostró un ritmo competitivo en el tercer sector, aunque la diferencia con Red Bull sugiere que el equipo italiano deberá optimizar la puesta a punto para la clasificación del sábado.

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Problemas técnicos y penalizaciones anunciadas La sesión no estuvo exenta de incidentes. Oscar Piastri (McLaren) recibió la instrucción de detener su auto en la pista por un problema hidráulico detectado en el MCL39. El australiano logró reanudar la marcha e intentó llevar el monoplaza al garaje, pero perdió tiempo en el cierre. Pese a ello, finalizó quinto a 0.452 segundos de Verstappen.

De cara a la carrera del domingo, tres pilotos arrastrarán penalizaciones en la parrilla de salida: Stroll, Hadjar y Lando Norris (McLaren) superaron el límite reglamentario de cambios en los elementos de la unidad de potencia.

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El "super clipping" -el periodo de regeneración de energía en los sistemas híbridos- resultó particularmente notorio durante la sesión, debido a la naturaleza extensa y de alta velocidad del circuito de Spa-Francorchamps. Los equipos trabajaron en ajustar los mapas de recuperación de energía en las zonas de frenada fuerte, como la entrada a La Source y la curva 5 (Les Combes), donde el diferencial entre unidades de potencia se acentúa.

Kimi Antonelli (Mercedes) se ubicó sexto con 1:47.603, a 0.533 del líder, mientras que George Russell concluyó octavo con 1:47.959. El equipo de Brackley optó por programas de trabajo diferenciados entre sus dos pilotos, alternando tandas cortas con compuestos blandos y tandas largas con medios, lo que sugiere que su rendimiento absoluto podría estar por encima de lo reflejado en la tabla.

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Gabriel Bortoleto (Audi) finalizó en la décima posición con un tiempo de 1:48.406, a 1.336 segundos de Verstappen, y se ubicó como el mejor piloto de la escuadra alemana por delante de Nico Hülkenberg (12.º, 1:48.962).

Lance Stroll (Aston Martin) perdió uno de los espejos de su AMR26 al pasar sobre el bordillo de la curva 13, un incidente que obligó a un breve periodo de banderas amarillas en ese sector. Aston Martin, además, cerró la tabla con Stroll en el puesto 21 y Jak Crawford en el 22, a más de 5.7 segundos del líder, lo que anticipa un fin de semana complicado para la escuadra británica.

A las 17:00 hs de Spa comenzará la segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Bélgica con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Aquí los horarios en todos los países.

Estos fueron los tiempos:

P Piloto País Equipo Tiempo Gap Vueltas
1M. VerstappenNEDRed Bull1:47.07024
2L. HamiltonGBRFerrari1:47.215+0.14522
3C. LeclercMONFerrari1:47.277+0.20722
4I. HadjarFRARed Bull1:47.322+0.25223
5O. PiastriAUSMcLaren1:47.522+0.45221
6K. AntonelliITAMercedes1:47.603+0.53323
7L. NorrisGBRMcLaren1:47.931+0.86119
8G. RussellGBRMercedes1:47.959+0.88922
9A. LindbladGBRRB1:48.234+1.16424
10G. BortoletoBRAAudi1:48.406+1.33618
11L. LawsonNZLRB1:48.432+1.36224
12N. HülkenbergALEAudi1:48.962+1.89223
13O. BearmanGBRHaas1:49.010+1.94021
14A. AlbonTAIWilliams1:49.337+2.26724
15F. ColapintoARGAlpine1:49.403+2.33323
16E. OconFRAHaas1:49.449+2.37921
17P. GaslyFRAAlpine1:49.712+2.64223
18V. BottasFINCadillac1:49.839+2.76921
19S. PérezMEXCadillac1:50.226+3.15622
20C. SainzESPWilliams1:50.862+3.79225
21L. StrollCANAston Martin1:52.808+5.73819
22J. CrawfordUSAAston Martin1:53.199+6.12922

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