Max Verstappen impone el ritmo en Spa - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Bélgica

jul 17 /26 13:10 GMT Spa, Bélgica Red Bull Content Pool



Director F1LATAM.COM

@HenryBonillaF1 Por: Henry BonillaDirector F1LATAM.COM





El neerlandés superó por 0.145 segundos a Lewis Hamilton (Ferrari) y por 0.207 a Charles Leclerc, también de Ferrari, en una tanda de 60 minutos que dejó señales mixtas sobre la jerarquía real de la parrilla.



Te podría interesar:

Horarios F1 en todos los países

El vigente campeón completó 24 vueltas y marcó la referencia absoluta con el compuesto blando, aunque su compañero de equipo, Isack Hadjar, quedó cuarto a solo 0.252 segundos, confirmando el buen desempeño del RB22 en un circuito que exige alta eficiencia aerodinámica y gestión de energía.



Por el lado de Ferrari, Hamilton y Leclerc se ubicaron segundo y tercero respectivamente, separados por apenas 0.062 segundos. Ambos pilotos alternaron neumáticos medios y blandos durante la sesión, con Leclerc logrando un giro de 1:47.277 que lo colocó a 0.207S del líder. La escuadra de Maranello mostró un ritmo competitivo en el tercer sector, aunque la diferencia con Red Bull sugiere que el equipo italiano deberá optimizar la puesta a punto para la clasificación del sábado.



Te podría interesar:

Calendario Temporada F1 2026

Problemas técnicos y penalizaciones anunciadas La sesión no estuvo exenta de incidentes. Oscar Piastri (McLaren) recibió la instrucción de detener su auto en la pista por un problema hidráulico detectado en el MCL39. El australiano logró reanudar la marcha e intentó llevar el monoplaza al garaje, pero perdió tiempo en el cierre. Pese a ello, finalizó quinto a 0.452 segundos de Verstappen.



De cara a la carrera del domingo, tres pilotos arrastrarán penalizaciones en la parrilla de salida: Stroll, Hadjar y Lando Norris (McLaren) superaron el límite reglamentario de cambios en los elementos de la unidad de potencia.



Te podría interesar:

Pilotos y Equipos F1 2026

El "super clipping" -el periodo de regeneración de energía en los sistemas híbridos- resultó particularmente notorio durante la sesión, debido a la naturaleza extensa y de alta velocidad del circuito de Spa-Francorchamps. Los equipos trabajaron en ajustar los mapas de recuperación de energía en las zonas de frenada fuerte, como la entrada a La Source y la curva 5 (Les Combes), donde el diferencial entre unidades de potencia se acentúa.



Kimi Antonelli (Mercedes) se ubicó sexto con 1:47.603, a 0.533 del líder, mientras que George Russell concluyó octavo con 1:47.959. El equipo de Brackley optó por programas de trabajo diferenciados entre sus dos pilotos, alternando tandas cortas con compuestos blandos y tandas largas con medios, lo que sugiere que su rendimiento absoluto podría estar por encima de lo reflejado en la tabla.



Te podría interesar:

Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2026 F1

Gabriel Bortoleto (Audi) finalizó en la décima posición con un tiempo de 1:48.406, a 1.336 segundos de Verstappen, y se ubicó como el mejor piloto de la escuadra alemana por delante de Nico Hülkenberg (12.º, 1:48.962).



Lance Stroll (Aston Martin) perdió uno de los espejos de su AMR26 al pasar sobre el bordillo de la curva 13, un incidente que obligó a un breve periodo de banderas amarillas en ese sector. Aston Martin, además, cerró la tabla con Stroll en el puesto 21 y Jak Crawford en el 22, a más de 5.7 segundos del líder, lo que anticipa un fin de semana complicado para la escuadra británica.



A las 17:00 hs de Spa comenzará la segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Bélgica con Aquí los horarios en todos los países.



Estos fueron los tiempos:



P Piloto País Equipo Tiempo Gap Vueltas 1 M. Verstappen NED Red Bull 1:47.070 — 24 2 L. Hamilton GBR Ferrari 1:47.215 +0.145 22 3 C. Leclerc MON Ferrari 1:47.277 +0.207 22 4 I. Hadjar FRA Red Bull 1:47.322 +0.252 23 5 O. Piastri AUS McLaren 1:47.522 +0.452 21 6 K. Antonelli ITA Mercedes 1:47.603 +0.533 23 7 L. Norris GBR McLaren 1:47.931 +0.861 19 8 G. Russell GBR Mercedes 1:47.959 +0.889 22 9 A. Lindblad GBR RB 1:48.234 +1.164 24 10 G. Bortoleto BRA Audi 1:48.406 +1.336 18 11 L. Lawson NZL RB 1:48.432 +1.362 24 12 N. Hülkenberg ALE Audi 1:48.962 +1.892 23 13 O. Bearman GBR Haas 1:49.010 +1.940 21 14 A. Albon TAI Williams 1:49.337 +2.267 24 15 F. Colapinto ARG Alpine 1:49.403 +2.333 23 16 E. Ocon FRA Haas 1:49.449 +2.379 21 17 P. Gasly FRA Alpine 1:49.712 +2.642 23 18 V. Bottas FIN Cadillac 1:49.839 +2.769 21 19 S. Pérez MEX Cadillac 1:50.226 +3.156 22 20 C. Sainz ESP Williams 1:50.862 +3.792 25 21 L. Stroll CAN Aston Martin 1:52.808 +5.738 19 22 J. Crawford USA Aston Martin 1:53.199 +6.129 22 La primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica concluyó con Max Verstappen al frente de la tabla de tiempos, estableciendo un registro de 1:47.070 con el Red Bull RB22 en el icónico trazado de las Ardenas.El neerlandés superó por 0.145 segundos a Lewis Hamilton (Ferrari) y por 0.207 a Charles Leclerc, también de Ferrari, en una tanda de 60 minutos que dejó señales mixtas sobre la jerarquía real de la parrilla.El vigente campeón completó 24 vueltas y marcó la referencia absoluta con el compuesto blando, aunque su compañero de equipo, Isack Hadjar, quedó cuarto a solo 0.252 segundos, confirmando el buen desempeño del RB22 en un circuito que exige alta eficiencia aerodinámica y gestión de energía.Por el lado de Ferrari, Hamilton y Leclerc se ubicaron segundo y tercero respectivamente, separados por apenas 0.062 segundos. Ambos pilotos alternaron neumáticos medios y blandos durante la sesión, con Leclerc logrando un giro de 1:47.277 que lo colocó a 0.207S del líder. La escuadra de Maranello mostró un ritmo competitivo en el tercer sector, aunque la diferencia con Red Bull sugiere que el equipo italiano deberá optimizar la puesta a punto para la clasificación del sábado.Problemas técnicos y penalizaciones anunciadas La sesión no estuvo exenta de incidentes. Oscar Piastri (McLaren) recibió la instrucción de detener su auto en la pista por un problema hidráulico detectado en el MCL39. El australiano logró reanudar la marcha e intentó llevar el monoplaza al garaje, pero perdió tiempo en el cierre. Pese a ello, finalizó quinto a 0.452 segundos de Verstappen.De cara a la carrera del domingo, tres pilotos arrastrarán penalizaciones en la parrilla de salida: Stroll, Hadjar y Lando Norris (McLaren) superaron el límite reglamentario de cambios en los elementos de la unidad de potencia.El "super clipping" -el periodo de regeneración de energía en los sistemas híbridos- resultó particularmente notorio durante la sesión, debido a la naturaleza extensa y de alta velocidad del circuito de Spa-Francorchamps. Los equipos trabajaron en ajustar los mapas de recuperación de energía en las zonas de frenada fuerte, como la entrada a La Source y la curva 5 (Les Combes), donde el diferencial entre unidades de potencia se acentúa.Kimi Antonelli (Mercedes) se ubicó sexto con 1:47.603, a 0.533 del líder, mientras que George Russell concluyó octavo con 1:47.959. El equipo de Brackley optó por programas de trabajo diferenciados entre sus dos pilotos, alternando tandas cortas con compuestos blandos y tandas largas con medios, lo que sugiere que su rendimiento absoluto podría estar por encima de lo reflejado en la tabla.Gabriel Bortoleto (Audi) finalizó en la décima posición con un tiempo de 1:48.406, a 1.336 segundos de Verstappen, y se ubicó como el mejor piloto de la escuadra alemana por delante de Nico Hülkenberg (12.º, 1:48.962).Lance Stroll (Aston Martin) perdió uno de los espejos de su AMR26 al pasar sobre el bordillo de la curva 13, un incidente que obligó a un breve periodo de banderas amarillas en ese sector. Aston Martin, además, cerró la tabla con Stroll en el puesto 21 y Jak Crawford en el 22, a más de 5.7 segundos del líder, lo que anticipa un fin de semana complicado para la escuadra británica.A las 17:00 hs de Spa comenzará la segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Bélgica con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los tiempos:

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News