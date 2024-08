Accidente de Sargeant condiciona la sesión en Zandvoort - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Países Bajos

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Vueltas 1 P. Gasly Alpine FRA 1:20.311 -.--- 5 2 K. Magnussen Haas DIN 1:20.450 +0.139 9 3 V. Bottas Kick Sauber FIN 1:21.155 +0.844 7 4 L. Norris McLaren GBR 1:21.387 +1.076 6 5 F. Alonso Aston Martin ESP 1:21.461 +1.150 6 6 E. Ocon Alpine FRA 1:21.643 +1.332 4 7 O. Piastri McLaren AUS 1:21.850 +1.539 10 8 L. Stroll Aston Martin CAN 1:21.941 +1.630 7 9 N. Hülkenberg Haas ALE 1:22.354 +2.043 5 10 C. Sainz Ferrari ESP 1:22.589 +2.278 6 11 G. Zhou Kick Sauber CHN 1:23.240 +2.929 5 12 L. Sargeant Williams USA 1:23.287 +2.976 4 13 G. Russell Mercedes GBR 1:23.958 +3.647 7 14 A. Albon Williams TAI 1:24.007 +3.696 5 15 L. Hamilton Mercedes GBR 1:24.098 +3.787 3 16 C. Leclerc Ferrari MON 1:24.158 +3.847 4 17 M. Verstappen Red Bull NLD 1:24.360 +4.049 3 18 D. Ricciardo RB AUS 1:25.433 +5.122 7 - Y. Tsunoda RB JAP -:--.--- -:--.--- 4 - S. Pérez Red Bull MEX -:--.--- -:--.--- 2

El piloto francés Pierre Gasly se llevó el mejor tiempo en la última sesión de pruebas libres del GP de Países Bajos, aunque este entrenamiento no puede considerarse una referencia ya que poco se giró por cuenta de una fuerte colisión por parte de Logan Sargeant.La sesión solo tuvo rodaje efectivo durante los primeros 12 minutos, previo al fuerte impacto del estadounidense Logan Sargeant saliendo de la curva 4.Perdió el control de su auto luego de pasar por el césped húmedo. Chocó fuerte contra las barreras de protección, tanto que generó fuego en el Williams FW46. Afortunadamente Logan se encuentra bien y salió por sus propios medios del auto.La bandera roja duró 40 minutos y la sesión se reanudó a tan dos minutos del final, desencadenando una salida masiva. Fue tanto el desespero, en especial de Max Verstappen , que pisó la línea blanca del pitlane pasando a George Russell . Esto le generó una bandera negra y blanca de advertencia.En esa sola vuelta con el compuesto intermedio fue Pierre Gasly quien se llevó el mejor registro con 1:20.311, seguido por Kevin Magnussen Valtteri Bottas , tres pilotos que por lo general no ocupan estas posiciones.Entretanto los únicos pilotos que no marcaron tiempos fueron Yuki Tsunoda Sergio Pérez . Estos tiempos son poco representativos debido a las condiciones de la pista y al escaso rodaje de los autos.A las 15:00 hs de Zandvoort comenzará la clasificación del Gran Premio de Países Bajos con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los tiempos de la sesión.