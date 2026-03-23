Paraguayo Joshua Dürksen prueba por primera vez en FIA Fórmula E gracias a invitación de Citroën Racing

Un día muy bueno, hicimos muchas vueltas y aprendí muchísimo. Especialmente sobre cómo funciona un Formula E y cómo manejarlo. Probamos muchas cosas en el auto intentando ayudar a Citroën a desarrollarlo, lo cual fue bastante positivo también y, a la vez pude sumar buena experiencia trabajando en un equipo profesional como Citroën y en un ambiente como la Formula E, lo cual me sirvió mucho para adaptarme a un circuito nuevo para mí, como es Jarama

Aprendimos mucho, mejoramos bastante y colectamos data muy importante y el trabajo interno fue muy bueno y pudimos cumplir con el programa y todos los objetivos propuestos. Asi que solamente puedo agradecer a Citroën por darme esta oportunidad de hacer el rookie test con ellos

El automovilismo paraguayo registró ayer un hito significativo con la participación de Joshua Dürksen en la sesión oficial de novatos de la Fórmula E. Invitado por la estructura Citroën Racing, el piloto completó un extenso programa de trabajo al volante del auto eléctrico en el Circuito de Jarama, escenario que albergó la jornada posterior al certamen programado en la capital española.La sesión, de carácter obligatorio dentro del calendario de la temporada activa, convocó a las diez escuderías que integran el campeonato, cada una con la obligación de alinear a dos pilotos sin experiencia previa en la categoría.Dürksen, de 22 años, fue uno de los elegidos por el equipo francés para asumir el asiento del modelo eléctrico, ejecutando un plan de rodaje que se desarrolló sin contratiempos técnicos ni incidentes de pista.El trabajo del paraguayo se estructuró en dos bloques de sesiones, en las que el énfasis recayó no solo en la adaptación a la naturaleza del tren motriz eléctrico —con sus particularidades de gestión energética y regeneración— sino también en tareas de desarrollo destinadas a aportar información al equipo galo.La labor de Dürksen incluyó la evaluación de diferentes configuraciones en el auto, en un contexto donde la recolección de datos se erige como un componente crítico para la evolución del conjunto.", declaró el piloto al término de las pruebas.", dijo el paraguayo.El próximo reto de Joshua Dürksen será el GP de Mónaco en la FIA Fórmula 2, el cual se realizará del 5 al 7 de junio en las calles del Principado.