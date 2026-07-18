Antonelli vuela y conquista la pole position en Spa - Reporte Clasificación - GP de Bélgica
Kimi Antonelli cumplió con los pronósticos. El piloto italiano de Mercedes aseguró la pole position del Gran Premio de Bélgica con un tiempo de 1:44.361 en la Q3, consolidando el dominio que había mostrado desde la segunda sesión de entrenamientos libres.
Antonelli marcó su tiempo récord en su primer intento de la Q3, superando por 0.317 segundos a Max Verstappen (Red Bull), quien había tomado momentáneamente la referencia con 1:44.678 aprovechando el rebufo de Isack Hadjar en el sector final.
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Lando Norris (McLaren) cerró tercero con 1:44.801, aunque el actual campeón del mundo erró en su última vuelta y terminó sobre la gravilla en una salida de pista similar a la que sufrió Pierre Gasly el viernes y Lewis Hamilton en la FP3 de esta mañana. A diferencia de ellos, Norris logró evitar el impacto contra las barreras.
George Russell (Mercedes) finalizó cuarto a 0.508 segundos de su compañero de equipo, confirmando el excelente nivel del W16 en el trazado belga.
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El equipo Ferrari completó una labor titánica para reparar el monoplaza de Lewis Hamilton luego de la colisión que sufrió en la curva 13 durante la FP3. El británico logró clasificar en sexta posición, a solo 0.534 segundos de Antonelli y a dos milésimas de su compañero Charles Leclerc, quinto.
La Q2 eliminó a seis pilotos, entre ellos los dos representantes de Alpine. Franco Colapinto finalizó decimotercero con un tiempo de 1:46.392, sin lograr mejorar en su último intento. Su compañero Pierre Gasly se ubicó duodécimo. El alemán Nico Hülkenberg (Audi) quedó eliminado en el puesto 14 después de que su auto se detuviera antes de la curva Pouhon por una fuga hidráulica, lo que obligó a los comisarios a ordenarle detener el auto.
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Completaron la lista de eliminados en Q2: Liam Lawson (RB, 11.º), Carlos Sainz (Williams, 15.º) y Oliver Bearman (Haas, 16.º).
Norris marcó el ritmo en la Q1, quedando eliminados Alexander Albon (Williams, 17.º), Esteban Ocon (Haas, 18.º), Valtteri Bottas (Cadillac, 19.º) y Sergio Pérez (Cadillac, 20.º), junto con los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll.
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La parrilla de salida del Gran Premio de Bélgica sufrirá modificaciones respecto a los resultados de esta clasificación. Norris, Hadjar, Alonso y Stroll arrastran penalizaciones por exceder el límite de cambios de componentes en la unidad de potencia. En instantes publicaremos la parrilla de salida.
Mañana a las 15:00 hs de Spa iniciará la carrera del Gran Premio de Bélgica con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.
Horarios en todos los países.
Estos fueron los resultados de la sesión:
|P
|Piloto
|País
|Equipo
|Tiempo
|Gap
|Sesión
|1
|K. Antonelli
|ITA
|Mercedes
|1:44.361
|-
|Q3
|2
|M. Verstappen
|NED
|Red Bull
|1:44.678
|+0.317
|Q3
|3
|L. Norris
|GBR
|McLaren
|1:44.801
|+0.440
|Q3
|4
|G. Russell
|GBR
|Mercedes
|1:44.869
|+0.508
|Q3
|5
|C. Leclerc
|MON
|Ferrari
|1:44.893
|+0.532
|Q3
|6
|L. Hamilton
|GBR
|Ferrari
|1:44.895
|+0.534
|Q3
|7
|O. Piastri
|AUS
|McLaren
|1:45.016
|+0.655
|Q3
|8
|A. Lindblad
|GBR
|RB
|1:45.143
|+0.782
|Q3
|9
|G. Bortoleto
|BRA
|Audi
|1:45.628
|+1.267
|Q3
|10
|I. Hadjar
|FRA
|Red Bull
|-
|-
|Q3
|11
|L. Lawson
|NZL
|RB
|1:46.120
|-
|Q2
|12
|P. Gasly
|FRA
|Alpine
|1:46.331
|-
|Q2
|13
|F. Colapinto
|ARG
|Alpine
|1:46.392
|-
|Q2
|14
|N. Hülkenberg
|ALE
|Audi
|1:46.671
|-
|Q2
|15
|C. Sainz
|ESP
|Williams
|1:46.777
|-
|Q2
|16
|O. Bearman
|GBR
|Haas
|1:46.779
|-
|Q2
|17
|A. Albon
|TAI
|Williams
|1:47.120
|-
|Q1
|18
|E. Ocon
|FRA
|Haas
|1:47.801
|-
|Q1
|19
|V. Bottas
|FIN
|Cadillac
|1:47.823
|-
|Q1
|20
|S. Pérez
|MEX
|Cadillac
|1:47.971
|-
|Q1
|21
|F. Alonso
|ESP
|Aston Martin
|1:50.002
|-
|Q1
|22
|L. Stroll
|CAN
|Aston Martin
|1:50.177
|-
|Q1