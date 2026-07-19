Kimi Antonelli gana tras imponerse a Charles Leclerc - Reporte Carrera - GP de Bélgica

jul 19 /26 15:11 GMT Spa, Bélgica Red Bull Content Pool

Por: Gonzalo Mejía

Redactor F1LATAM.COM







El podio lo completaron Charles Leclerc (Ferrari), segundo a 1.952 segundos, y Max Verstappen (Red Bull), tercero a 11.586 segundos.



Antonelli partió desde la pole y mantuvo la punta en la curva La Source, pero Verstappen lo superó en Eau Rouge. El italiano respondió en Les Combes y recuperó la primera posición.



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Sin embargo, el momento más crítico ocurrió metros después: en la frenada de la curva 5, Hamilton intentó superar a Russell por el interior, lo que provocó un contacto que dejó al piloto de Mercedes fuera de carrera de inmediato.





La dirección de carrera impuso una sanción de cinco segundos a Hamilton, que cumplió en su primera parada en pits y condicionó el resto de su tarde.



El Safety Car hizo su aparición en la vuelta 2 para retirar el auto de Russell. A partir de la reanudación, en la vuelta 5, Antonelli impuso un ritmo sólido al frente, aunque Verstappen se mantuvo a menos de un segundo durante varios giros.



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Pilotos y Equipos F1 2026

La estrategia de neumáticos fue el factor determinante: mientras Antonelli y Verstappen optaron por medios en el primer stint, Leclerc y Hamilton alargaron con los duros antes de montar neumáticos nuevos en la ventana del Virtual Safety Car de la vuelta 21.



Esa jugada de Ferrari colocó a Leclerc en cabeza tras la parada de Antonelli en la vuelta 19. El monegasco lideró durante diez vueltas, con un ritmo que lo mantuvo por delante de Norris y Antonelli. Sin embargo, en la vuelta 34, Antonelli ejecutó un sobrepaso limpio en la recta Kemmel para recuperar el primer lugar. A partir de ahí, gestionó la distancia con Leclerc -nunca superior a los 2.2 segundos- y cruzó la meta con 1.952 segundos de margen.



Isack Hadjar (Red Bull) firmó una de las actuaciones más destacadas del día. El francés, que arrancó desde la posición 21 tras un problema en la clasificación, escaló hasta el sexto puesto final, superando a pilotos como Norris, Bortoleto y Lindblad en una remontada metódica que lo dejó a 23.307 segundos del ganador.



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En la zona media, el argentino Franco Colapinto (Alpine) logró un punto al finalizar décimo, después de una batalla intensa con Liam Lawson y Pierre Gasly. En la vuelta 29, Colapinto ejecutó un doble adelantamiento en la recta Kemmel, superando a Lawson y Gasly simultáneamente, una maniobra que le permitió escalar al décimo lugar. Resistió la presión de Gasly en las vueltas finales y cruzó la línea con 76.037 segundos de desventaja.



Gabriel Bortoleto (Audi) finalizó octavo, sumando cuatro puntos para su equipo en una carrera sólida que lo mantuvo en la pelea con Lindblad (RB), noveno, durante gran parte de la segunda mitad.



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Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2026 F1

El abandono de Russell en la primera vuelta fue el más relevante de la jornada, pero no el único. Sergio Pérez (Cadillac) se retiró en la vuelta 15, mientras Lance Stroll (Aston Martin) abandonó en la vuelta 27. Fernando Alonso (Aston Martin) completó la carrera pero finalizó dos vueltas detrás del líder, señal de la profunda crisis de rendimiento del equipo británico.



Con los resultados de este GP de Bélgica el segundo Lewis Hamilton (149), tercero George Russell (154), cuarto Charles Leclerc (126), quinto Lando Norris (103), sexto Oscar Piastri (92), séptimo Max Verstappen (91), octavo Isack Hadjar (60), noveno Pierre Gasly (42) y décimo Liam Lawson (39).



En segundo Ferrari (285), tercero McLaren (195), cuarto Red Bull (151), quinto Alpine (61), sexto Racing Bulls (61), séptimo Haas (21), octavo Williams (11), noveno Audi (10), décimo Aston Martin (1) y último Cadillac (0).



La undécima válida del campeonato mundial de F1 2026 será del 24 al 26 de julio, con motivo del GP de Hungría en el renovado Circuito de Hungaroring.



Vuelta a vuelta del GP de Bélgica 2026:

Vuelta de cortesía: Todos los pilotos inician sin inconvenientes.



Vuelta 1: ¡Inicia la carrera! Antonelli parte bien. Luego Verstappen lo pasa en Eau Rouge y en Les Combes Kimi recupera el primer lugar. Russell queda fuera de carrera tras colisión con Hamilton.



Vuelta 2: Safety Car. En pits Hadjar. Berman, Pérez, Bottas y Ocon.



Vuelta 3: Siguen las labores de remoción del auto de Russell. El clima mejorando en Spa con 17 ºC en el ambiente y 28 ºC en el asfalto.



Vuelta 4: Saldrá el Safety Car de la pista en esta vuelta.



Vuelta 5: Se reanuda la carrera. Antonelli adelante se aleja de Leclerc. Hamilton atacó a Piastri en La Source pero luego el australiano recupera el P4. Verstappen se acerca a Leclerc por el P2.



Vuelta 6: Verstappen toma el P2 de Leclerc en la recta Kemmel. Colapinto en el P8 es presionado por Norris.



Vuelta 7: Piastri en el P4 está en medio de los Ferrari de Leclerc y Hamilton. Antonelli a 1.1s de Verstappen en el liderato. El manejo de energía es clave en este trazado, el más largo del campeonato con 7,004 km. Norris pasa a Colapinto y es P8.



Vuelta 8: Toque entre Piastri y Leclerc. Pueden seguir ambos. Verstappen se acerca a 0.9s a Antonelli.



Vuelta 9: Pasa Hamilton a Piastri por el P4. Norris ahora en el P7 tras superar a Lawson. Gasly se acerca a su compañero Colapinto por el P9.



Vuelta 10: Penalización de 5 segundos para Hamilton por el incidente con Russell. Antonelli a 1.6s de Verstappen. Tras el neerlandés están cerca Leclerc, Hamilton y Piastri.



Vuelta 11: Colapinto conectado a Lawson por el P8. El argentino con la presión de Gasly y Bortoleto. Norris también muy cerca de Lindblad por el P6.



Vuelta 12: Hadjar sigue la recuperación desde el P21. Está P13 presionando a Hülkenberg. Antonelli a 2s de Verstappen. Leclerc y Hamilton encima.



Vuelta 13: Hamilton dice que tiene más ritmo que Leclerc. Lewis tiene una penalización pendiente de 5s por colisión con Russell.



Vuelta 14: Norris pasó a Lindblad y sube al P6 atrás de su compañero Piastri. Gap de 5s entre los McLaren. Verstappen bajo presión de los Ferrari de Leclerc y Hamilton.



Vuelta 15: Gasly y Sainz en pits. Detención larga del español de Williams. Hadjar en P10 está conectado a Colapinto. Retiro para Pérez.



Vuelta 16: Lawson y Colapinto en pits. Salen en el P13 y P16 respectivamente. Antonelli lidera a 2.3s de Verstappen.



Vuelta 17: Lindblad y Ocon en pits. Bearman en el P11 a 0.6s de Albon por el P10 provisional. Leclerc a 0.7s de Verstappen. Hamilton se desconecta de Charles a 2.2s.



Vuelta 18: Verstappen en pits. Medios por duros. Sale en el P6. Colapinto se acerca a Gasly por el P14. Gap de 1.4s. Corto Virtual Safety Car.



Vuelta 19: Antonelli en pits. Sale en el P5 atrás de los McLaren. Lideran Leclerc y Hamilton de momento. Norris pasa a Piastri y es P3.



Vuelta 20: Piastri recupera el P3 en la recta Kemmel. Virtual Safety Car. Un comisario de pista recogiendo algunos destrozos.



Vuelta 21: Leclerc, Hamilton, Piastri, Hadjar, Bortoleto, Hülkenberg y Bearman en pits. El Virtual Safety Car termina y benefició a Leclerc quien está por delante de Antonelli en el P2 a 2.6s. Problemas en la detención de Hamilton con un mecánico tras cumplir la penalización de 5 segundos.



Vuelta 22: Norris líder pero aún no se detiene. Inició la carrera con duros. Se acerca Leclerc con duros nuevos. Colapinto conectado a Gasly por el P12.



Vuelta 23: Leclerc pasa a Norris y es P1. Antonelli viene con todo a 1.4s de Norris. Marcó la vuelta rápida.



Vuelta 24: Antonelli ya está conectado a Norris. Lawson en el P10 tiene la presión de Hülkenberg, Gasly y Colapinto.



Vuelta 25: Leclerc se aleja a 2.5s de Norris. Lando cubre su posición con Antonelli en la recta Kemmel. Esto le favorece a Leclerc. El incidente de Hamilton con el mecánico de Ferrari en la detención será investigado tras la carrera.



Vuelta 26: Antonelli pasa a Norris y va con todo el joven italiano de Mercedes para intentar alcanzar a Leclerc por el liderato. Gap de 3s.



Vuelta 27: Gasly pasa a Hülkenberg y es P11. Colapinto ahora se acerca al alemán de Audi. Antonelli a 2.4s de Leclerc. Piastri presiona a Verstappen por el P4. Retiro para Lance Stroll.



Vuelta 28: Colapinto pasa a Hülkenberg y es P12. Antonelli a 2.2s de Leclerc por el P1.



Vuelta 29: Colapinto hace un 2X1. Pasa a Lawson y Gasly en la recta Kemmel. El argentino sube al P10.



Vuelta 30: Norris en pits. Cae al P8 el piloto de McLaren. Antonelli a 1.4s de Leclerc por el liderato. Colapinto se aleja de Lawson, quien es presionado por Gasly.



Vuelta 31: Norris presiona a Bortoleto por el P7 y lo pasa. Se sigue acercando Antonelli a Leclerc. Gap de 1.2s.



Vuelta 32: Hülkenberg se acerca a Gasly por el P12 a 0.9s. Colapinto en el P10 a 1.3s de Lawson, abriendo la diferencia.



Vuelta 33: Antonelli se conecta a Leclerc. Es la lucha por la victoria. Tráfico con Bottas.



Vuelta 34: Antonelli pasa a Leclerc y recupera el liderato. Un dato curioso: Antonelli y Leclerc tienen la misma vuelta rápida: 1:49.333. Pocas veces vista esta situación.



Vuelta 35: Leclerc no se despega de Antonelli. Gap de 0.5s. Hamilton se acerca a Piastri por el P4. Colapinto a 1.7s de Gasly, quien pasó hace instantes a Lawson.



Vuelta 36: Leclerc a 0.8s de Antonelli. Hadjar en el P6 tras iniciar P21.



Vuelta 37: Hamilton a 1.2s de Piastri por el P4. Bortoleto en una muy buena carrera está P8 a 2s de Lindblad.



Vuelta 38: Antonelli estira la ventaja a 1s. Leclerc hace todo lo posible para entrar en Overtake Mode.



Vuelta 39: Hamilton con fuerte presión sobre Piastri. Gasly se acerca a Colapinto por el P10. Gap de 0.9s.



Vuelta 40: Antonelli a 1.4 s de Leclerc. Se va alejando el italiano de Mercedes.



Vuelta 41: Kimi con todo, presionando el auto para alejarse de Leclerc. Gap de 2s con Leclerc para dejarlo sin opciones por la victoria. Colapinto resistiendo en el P10 ante la presión de Gasly y Hülkenberg.



Vuelta 42: Norris marca la vuelta rápida. Está en el P7 a 1.5s de Hadjar.



Vuelta 43: Antonelli a 2.2s de Leclerc. Colapinto hace un gran esfuerzo. Tiene 1s de gap con Gasly.



Vuelta 44: ¡Última vuelta en el Circuito de Spa-Francorchamps! ¿Qué pasó? La indicación era que el período de Safety Car estaba finalizando. Pues no, continuó en pista. La única razón es que siga el riesgo en Stowe, donde se salió Verstappen.



La carrera termina con Safety Car. Victoria para Charles Leclerc. El podio lo completan George Russell y Lewis Hamilton. Con las manos vacías se va Kimi Antonelli en el P16.



Lando Norris registró la vuelta más rápida con 1:48.890 en el giro 44. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.



Posiciones del Gran Premio de Bélgica 2026

P Piloto País Equipo Gap Puntos 1 Kimi Antonelli ITA Mercedes - 25 2 Charles Leclerc MON Ferrari 1.952 18 3 Max Verstappen NED Red Bull 11.586 15 4 Lewis Hamilton GBR Ferrari 17.245 12 5 Oscar Piastri AUS McLaren 18.988 10 6 Isack Hadjar FRA Red Bull 23.307 8 7 Lando Norris GBR McLaren 24.014 6 8 Gabriel Bortoleto BRA Audi 49.140 4 9 Arvid Lindblad GBR RB 50.406 2 10 Franco Colapinto ARG Alpine 76.037 1 Pilotos sin puntos 11 Pierre Gasly FRA Alpine 76.991 12 Liam Lawson NZL RB 77.523 13 Nico Hulkenberg ALE Audi 78.348 14 Oliver Bearman GBR Haas 94.465 15 Alexander Albon TAI Williams 104.684 16 Carlos Sainz ESP Williams 105.856 17 Esteban Ocon FRA Haas 110.925 18 Valtteri Bottas FIN Cadillac 1 vuelta 19 Fernando Alonso ESP Aston Martin 2 vueltas No terminaron 20 Lance Stroll CAN Aston Martin - 21 Sergio Pérez MEX Cadillac - 22 George Russell GBR Mercedes - Kimi Antonelli sigue firme en la cima del campeonato mundial de Fórmula 1. El piloto italiano de Mercedes se impuso este domingo en el Gran Premio de Bélgica, disputado en el histórico circuito de Spa-Francorchamps, tras una carrera de 44 vueltas que mantuvo la tensión hasta los compases finales.El podio lo completaron Charles Leclerc (Ferrari), segundo a 1.952 segundos, y Max Verstappen (Red Bull), tercero a 11.586 segundos.Antonelli partió desde la pole y mantuvo la punta en la curva La Source, pero Verstappen lo superó en Eau Rouge. El italiano respondió en Les Combes y recuperó la primera posición.Sin embargo, el momento más crítico ocurrió metros después: en la frenada de la curva 5, Hamilton intentó superar a Russell por el interior, lo que provocó un contacto que dejó al piloto de Mercedes fuera de carrera de inmediato.La dirección de carrera impuso una sanción de cinco segundos a Hamilton, que cumplió en su primera parada en pits y condicionó el resto de su tarde.El Safety Car hizo su aparición en la vuelta 2 para retirar el auto de Russell. A partir de la reanudación, en la vuelta 5, Antonelli impuso un ritmo sólido al frente, aunque Verstappen se mantuvo a menos de un segundo durante varios giros.La estrategia de neumáticos fue el factor determinante: mientras Antonelli y Verstappen optaron por medios en el primer stint, Leclerc y Hamilton alargaron con los duros antes de montar neumáticos nuevos en la ventana del Virtual Safety Car de la vuelta 21.Esa jugada de Ferrari colocó a Leclerc en cabeza tras la parada de Antonelli en la vuelta 19. El monegasco lideró durante diez vueltas, con un ritmo que lo mantuvo por delante de Norris y Antonelli. Sin embargo, en la vuelta 34, Antonelli ejecutó un sobrepaso limpio en la recta Kemmel para recuperar el primer lugar. A partir de ahí, gestionó la distancia con Leclerc -nunca superior a los 2.2 segundos- y cruzó la meta con 1.952 segundos de margen.Isack Hadjar (Red Bull) firmó una de las actuaciones más destacadas del día. El francés, que arrancó desde la posición 21 tras un problema en la clasificación, escaló hasta el sexto puesto final, superando a pilotos como Norris, Bortoleto y Lindblad en una remontada metódica que lo dejó a 23.307 segundos del ganador.En la zona media, el argentino Franco Colapinto (Alpine) logró un punto al finalizar décimo, después de una batalla intensa con Liam Lawson y Pierre Gasly. En la vuelta 29, Colapinto ejecutó un doble adelantamiento en la recta Kemmel, superando a Lawson y Gasly simultáneamente, una maniobra que le permitió escalar al décimo lugar. Resistió la presión de Gasly en las vueltas finales y cruzó la línea con 76.037 segundos de desventaja.Gabriel Bortoleto (Audi) finalizó octavo, sumando cuatro puntos para su equipo en una carrera sólida que lo mantuvo en la pelea con Lindblad (RB), noveno, durante gran parte de la segunda mitad.El abandono de Russell en la primera vuelta fue el más relevante de la jornada, pero no el único. Sergio Pérez (Cadillac) se retiró en la vuelta 15, mientras Lance Stroll (Aston Martin) abandonó en la vuelta 27. Fernando Alonso (Aston Martin) completó la carrera pero finalizó dos vueltas detrás del líder, señal de la profunda crisis de rendimiento del equipo británico.Con los resultados de este GP de Bélgica el campeonato de pilotos está al comando de Kimi Antonelli con 204 puntos,Lewis Hamilton (149),George Russell (154),Charles Leclerc (126),Lando Norris (103),Oscar Piastri (92),Max Verstappen (91),Isack Hadjar (60),Pierre Gasly (42) yLiam Lawson (39).En equipos , Mercedes es líder con 358 puntos,Ferrari (285),McLaren (195),Red Bull (151),Alpine (61),Racing Bulls (61),Haas (21), octavo Williams (11),Audi (10), décimo Aston Martin (1) yCadillac (0).La undécima válida del campeonato mundial de F1 2026 será del 24 al 26 de julio, con motivo del GP de Hungría en el renovado Circuito de Hungaroring.Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Antonelli parte bien. Luego Verstappen lo pasa en Eau Rouge y en Les Combes Kimi recupera el primer lugar. Russell queda fuera de carrera tras colisión con Hamilton.Safety Car. En pits Hadjar. Berman, Pérez, Bottas y Ocon.Siguen las labores de remoción del auto de Russell. El clima mejorando en Spa con 17 ºC en el ambiente y 28 ºC en el asfalto.Saldrá el Safety Car de la pista en esta vuelta.Se reanuda la carrera. Antonelli adelante se aleja de Leclerc. Hamilton atacó a Piastri en La Source pero luego el australiano recupera el P4. Verstappen se acerca a Leclerc por el P2.Verstappen toma el P2 de Leclerc en la recta Kemmel. Colapinto en el P8 es presionado por Norris.Piastri en el P4 está en medio de los Ferrari de Leclerc y Hamilton. Antonelli a 1.1s de Verstappen en el liderato. El manejo de energía es clave en este trazado, el más largo del campeonato con 7,004 km. Norris pasa a Colapinto y es P8.Toque entre Piastri y Leclerc. Pueden seguir ambos. Verstappen se acerca a 0.9s a Antonelli.Pasa Hamilton a Piastri por el P4. Norris ahora en el P7 tras superar a Lawson. Gasly se acerca a su compañero Colapinto por el P9.Penalización de 5 segundos para Hamilton por el incidente con Russell. Antonelli a 1.6s de Verstappen. Tras el neerlandés están cerca Leclerc, Hamilton y Piastri.Colapinto conectado a Lawson por el P8. El argentino con la presión de Gasly y Bortoleto. Norris también muy cerca de Lindblad por el P6.Hadjar sigue la recuperación desde el P21. Está P13 presionando a Hülkenberg. Antonelli a 2s de Verstappen. Leclerc y Hamilton encima.Hamilton dice que tiene más ritmo que Leclerc. Lewis tiene una penalización pendiente de 5s por colisión con Russell.Norris pasó a Lindblad y sube al P6 atrás de su compañero Piastri. Gap de 5s entre los McLaren. Verstappen bajo presión de los Ferrari de Leclerc y Hamilton.Gasly y Sainz en pits. Detención larga del español de Williams. Hadjar en P10 está conectado a Colapinto. Retiro para Pérez.Lawson y Colapinto en pits. Salen en el P13 y P16 respectivamente. Antonelli lidera a 2.3s de Verstappen.Lindblad y Ocon en pits. Bearman en el P11 a 0.6s de Albon por el P10 provisional. Leclerc a 0.7s de Verstappen. Hamilton se desconecta de Charles a 2.2s.Verstappen en pits. Medios por duros. Sale en el P6. Colapinto se acerca a Gasly por el P14. Gap de 1.4s. Corto Virtual Safety Car.Antonelli en pits. Sale en el P5 atrás de los McLaren. Lideran Leclerc y Hamilton de momento. Norris pasa a Piastri y es P3.Piastri recupera el P3 en la recta Kemmel. Virtual Safety Car. Un comisario de pista recogiendo algunos destrozos.Leclerc, Hamilton, Piastri, Hadjar, Bortoleto, Hülkenberg y Bearman en pits. El Virtual Safety Car termina y benefició a Leclerc quien está por delante de Antonelli en el P2 a 2.6s. Problemas en la detención de Hamilton con un mecánico tras cumplir la penalización de 5 segundos.Norris líder pero aún no se detiene. Inició la carrera con duros. Se acerca Leclerc con duros nuevos. Colapinto conectado a Gasly por el P12.Leclerc pasa a Norris y es P1. Antonelli viene con todo a 1.4s de Norris. Marcó la vuelta rápida.Antonelli ya está conectado a Norris. Lawson en el P10 tiene la presión de Hülkenberg, Gasly y Colapinto.Leclerc se aleja a 2.5s de Norris. Lando cubre su posición con Antonelli en la recta Kemmel. Esto le favorece a Leclerc. El incidente de Hamilton con el mecánico de Ferrari en la detención será investigado tras la carrera.Antonelli pasa a Norris y va con todo el joven italiano de Mercedes para intentar alcanzar a Leclerc por el liderato. Gap de 3s.Gasly pasa a Hülkenberg y es P11. Colapinto ahora se acerca al alemán de Audi. Antonelli a 2.4s de Leclerc. Piastri presiona a Verstappen por el P4. Retiro para Lance Stroll.Colapinto pasa a Hülkenberg y es P12. Antonelli a 2.2s de Leclerc por el P1.Colapinto hace un 2X1. Pasa a Lawson y Gasly en la recta Kemmel. El argentino sube al P10.Norris en pits. Cae al P8 el piloto de McLaren. Antonelli a 1.4s de Leclerc por el liderato. Colapinto se aleja de Lawson, quien es presionado por Gasly.Norris presiona a Bortoleto por el P7 y lo pasa. Se sigue acercando Antonelli a Leclerc. Gap de 1.2s.Hülkenberg se acerca a Gasly por el P12 a 0.9s. Colapinto en el P10 a 1.3s de Lawson, abriendo la diferencia.Antonelli se conecta a Leclerc. Es la lucha por la victoria. Tráfico con Bottas.Antonelli pasa a Leclerc y recupera el liderato. Un dato curioso: Antonelli y Leclerc tienen la misma vuelta rápida: 1:49.333. Pocas veces vista esta situación.Leclerc no se despega de Antonelli. Gap de 0.5s. Hamilton se acerca a Piastri por el P4. Colapinto a 1.7s de Gasly, quien pasó hace instantes a Lawson.Leclerc a 0.8s de Antonelli. Hadjar en el P6 tras iniciar P21.Hamilton a 1.2s de Piastri por el P4. Bortoleto en una muy buena carrera está P8 a 2s de Lindblad.Antonelli estira la ventaja a 1s. Leclerc hace todo lo posible para entrar en Overtake Mode.Hamilton con fuerte presión sobre Piastri. Gasly se acerca a Colapinto por el P10. Gap de 0.9s.Antonelli a 1.4 s de Leclerc. Se va alejando el italiano de Mercedes.Kimi con todo, presionando el auto para alejarse de Leclerc. Gap de 2s con Leclerc para dejarlo sin opciones por la victoria. Colapinto resistiendo en el P10 ante la presión de Gasly y Hülkenberg.Norris marca la vuelta rápida. Está en el P7 a 1.5s de Hadjar.Antonelli a 2.2s de Leclerc. Colapinto hace un gran esfuerzo. Tiene 1s de gap con Gasly.¡Última vuelta en el Circuito de Spa-Francorchamps! ¿Qué pasó? La indicación era que el período de Safety Car estaba finalizando. Pues no, continuó en pista. La única razón es que siga el riesgo en Stowe, donde se salió Verstappen.La carrera termina con Safety Car. Victoria para Charles Leclerc. El podio lo completan George Russell y Lewis Hamilton. Con las manos vacías se va Kimi Antonelli en el P16.Lando Norris registró la vuelta más rápida con 1:48.890 en el giro 44. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.

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