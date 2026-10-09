Russell adelante en el único entrenamiento en el Marina Bay - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Singapur
George Russell estableció el mejor tiempo en la única sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur, disputada en el circuito urbano de Marina Bay, con un registro de 1:32.274 que le permitió superar a Charles Leclerc (Ferrari) por 198 milésimas y a Lando Norris (McLaren) por 273 milésimas.
El británico de Mercedes, que ya había dominado en Bakú y Monza, confirmó su buen momento en una sesión condicionada por el formato Sprint, que limita la práctica a una sola hora.
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La sesión comenzó a las 16:30 hora local, con temperaturas de pista que alcanzaron los 53 ºC, condiciones considerablemente más cálidas que las previstas para la clasificación Sprint y la carrera, ambas programadas para horario nocturno.
La mayoría de los pilotos comenzó con neumáticos duros mientras evaluaban el agarre del trazado de Marina Bay, conocido por su superficie polvorienta y sus muros cercanos.
Russell reportó una suspensión rígida sobre los baches, mientras que Lance Stroll (Aston Martin) se fue a la escapatoria en la curva 1 y Norris se salió en la curva 16.
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A medida que la pista mejoraba, Norris bajó el tiempo de referencia a 1:34.367 en el primer cuarto de hora, antes de que Leclerc se convirtiera en el primer piloto en bajar de 1:34 con 1:33.969. Kimi Antonelli (Mercedes) se colocó al frente con 1:33.830, mientras que Norris tuvo un susto en la curva 9 tras rozar las barreras.
La principal interrupción de la sesión llegó cuando Nico Hülkenberg (Audi) se detuvo cerca de la salida del pit lane con aproximadamente veinte minutos por delante.
El alemán reportó un problema en la caja de cambios por radio, lo que provocó un breve periodo de Virtual Safety Car mientras su monoplaza era empujado de vuelta al pit lane. Hülkenberg completó dieciséis vueltas, la cifra más baja de cualquier piloto, y finalizó decimoctavo.
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Tras la reanudación, los equipos continuaron con sus tandas largas antes de cambiar a neumáticos blandos en los compases finales. Russell fue uno de los primeros en montar el blando y se colocó inmediatamente al frente con 1:32.864.
Piastri le siguió a solo 34 milésimas, mientras que Leclerc abandonó su primer intento tras reportar tráfico en la curva 5. Hamilton tomó brevemente el primer puesto con 1:32.821, pero Russell mejoró hasta su tiempo definitivo en los últimos cinco minutos.
Leclerc aseguró la segunda posición con 1:32.472, por delante de Norris con 1:32.547. Hamilton, cuarto, se quedó a 499 milésimas tras su mejora final, con Piastri quinto a 1:32.838.
Verstappen registró 1:33.006 con neumáticos medios, finalizando 519 milésimas por delante de Antonelli, que utilizó el mismo compuesto y se pasó en la curva 16 en su último intento.
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Isack Hadjar (Red Bull) finalizó octavo, seguido de Pierre Gasly (Alpine) y Liam Lawson (Racing Bulls), que completaron el top diez. Oliver Bearman (Haas) fue undécimo, por delante de Arvid Lindblad (Racing Bulls) y Esteban Ocon (Haas). Fernando Alonso (Aston Martin) finalizó decimocuarto, con Carlos Sainz (Williams) decimoquinto tras completar 31 vueltas, la cifra más alta de la sesión.
Gabriel Bortoleto (Audi) encabezó a Alexander Albon (Williams) en decimosexto y decimoséptimo lugar, mientras que Franco Colapinto (Alpine) siguió a Hülkenberg en decimonoveno. Stroll, Sergio Pérez (Cadillac) y Valtteri Bottas (Cadillac) completaron la clasificación.
Con el formato Sprint, la atención se centra ahora en la clasificación de la Sprint de esta noche, que definirá la parrilla para la carrera corta del sábado, antes de la clasificación tradicional y el Gran Premio del domingo.
A las 20:30 hora local comenzará la SPRINT QUALIFYING del Gran Premio de Silverstone con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Aquí los horarios en todos los países.
Estos fueron los tiempos:
|P
|Piloto
|País
|Equipo
|Tiempo
|Gap
|Vueltas
|1
|G. Russell
|GBR
|Mercedes
|1:32.274
|—
|28
|2
|C. Leclerc
|MON
|Ferrari
|1:32.472
|+0.198
|26
|3
|L. Norris
|GBR
|McLaren
|1:32.547
|+0.273
|24
|4
|L. Hamilton
|GBR
|Ferrari
|1:32.773
|+0.499
|26
|5
|O. Piastri
|AUS
|McLaren
|1:32.838
|+0.564
|27
|6
|M. Verstappen
|NED
|Red Bull
|1:33.006
|+0.732
|22
|7
|K. Antonelli
|ITA
|Mercedes
|1:33.525
|+1.251
|28
|8
|I. Hadjar
|FRA
|Red Bull
|1:33.723
|+1.449
|27
|9
|P. Gasly
|FRA
|Alpine
|1:34.038
|+1.764
|26
|10
|L. Lawson
|NZL
|RB
|1:34.155
|+1.881
|25
|11
|O. Bearman
|GBR
|Haas
|1:34.331
|+2.057
|29
|12
|A. Lindblad
|GBR
|RB
|1:34.476
|+2.202
|27
|13
|E. Ocon
|FRA
|Haas
|1:34.481
|+2.207
|25
|14
|F. Alonso
|ESP
|Aston Martin
|1:34.495
|+2.221
|27
|15
|C. Sainz
|ESP
|Williams
|1:34.651
|+2.377
|31
|16
|G. Bortoleto
|BRA
|Audi
|1:34.736
|+2.462
|25
|17
|A. Albon
|TAI
|Williams
|1:34.805
|+2.531
|30
|18
|N. Hülkenberg
|ALE
|Audi
|1:34.884
|+2.610
|16
|19
|F. Colapinto
|ARG
|Alpine
|1:34.983
|+2.709
|27
|20
|L. Stroll
|CAN
|Aston Martin
|1:35.268
|+2.994
|26
|21
|S. Pérez
|MEX
|Cadillac
|1:35.299
|+3.025
|21
|22
|V. Bottas
|FIN
|Cadillac
|1:35.620
|+3.346
|25