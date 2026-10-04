Verstappen logra su primera victoria del año tras el caos en Sepang - Reporte Carrera - GP de Bahrein en Malasia

oct 4 /26 11:25 GMT Sepang, Malasia Red Bull Content Pool



Director F1LATAM.COM

@HenryBonillaF1 Por: Henry BonillaDirector F1LATAM.COM





El cuatro veces campeón, quien ya había ganado en este trazado en 2017, cruzó la línea de meta por delante de Kimi Antonelli (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari).



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Horarios F1 en todos los países

La carrera, que comenzó con un retraso de casi hora y media debido a la intensa lluvia tropical que azotó Sepang y luego por un error con el software que maneja FIA con los autos bajo la lluvia.



La salida se dio tras varias vueltas de formación detrás del Safety Car, y los pilotos enfrentaron un trazado húmedo que fue secándose progresivamente, obligando a los equipos a tomar decisiones estratégicas arriesgadas.



Verstappen, que partía desde la pole, gestionó con maestría las condiciones cambiantes y los múltiples Safety Cars para asegurar su primera victoria de la temporada.



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Calendario Temporada F1 2026

Antonelli, que partió tercero, firmó una actuación sólida para finalizar segundo a 2.307 segundos, manteniendo el liderato del campeonato y viéndose favorecido por el retiro de su rival directo, George Russell.



Hamilton completó el podio a 4.919 segundos, mientras que Charles Leclerc (Ferrari) fue cuarto a 7.258 segundos e Isack Hadjar (Red Bull) quinto a 8.571 segundos, completando una destacada actuación tras su penalización en la clasificación.



Oscar Piastri (McLaren) finalizó sexto, por delante de Liam Lawson (RB), que firmó un meritorio séptimo puesto. Fernando Alonso (Aston Martin) fue octavo y sumó cuatro puntos, mientras que Lando Norris (McLaren) finalizó noveno y Arvid Lindblad (RB) décimo, completando la zona de puntos.



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Pilotos y Equipos F1 2026

La carrera estuvo marcada por los incidentes desde el inicio. George Russell (Mercedes), que partía séptimo, sufrió un problema en la unidad de potencia en la vuelta 50 que le obligó a abandonar, dejando al británico sin puntos y complicando su lucha por el campeonato.



Alexander Albon (Williams) también abandonó tras un bloqueo en la caja de cambios, y Valtteri Bottas (Cadillac) se retiró tras un accidente en la curva 13.



Norris, que había optado por los neumáticos de seco, se salió en la curva 1 en la vuelta 50 y cayó al undécimo puesto, aunque logró recuperarse para finalizar noveno. El británico está bajo investigación por manejo errático tras casi llevarse por delante a sus rivales durante el Safety Car.



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Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2026 F1

Franco Colapinto (Alpine) finalizó decimotercero tras una carrera complicada, lastrado por su penalización de 15 posiciones en la parrilla. El argentino, que partía vigésimo primero, logró remontar hasta la decimotercera plaza, sumando experiencia en condiciones adversas. Su compañero Pierre Gasly finalizó decimosexto.



La decimoséptima válida del campeonato mundial de F1 2026 se realizará la próxima semana del 9 al 11 de octubre, con motivo del GP de Singapur en el Marina Bay Circuit.



Con los resultados de este GP de Bahrein en Malasia el segundo George Russell (236), tercero Lewis Hamilton (214), cuarto Charles Leclerc (191), quinto Lando Norris (188), sexto Max Verstappen (188), séptimo Oscar Piastri (128), octavo Isack Hadjar (96), noveno Liam Lawson (65) y décimo Pierre Gasly (41).



En segundo Ferrari (405), tercero McLaren (316), cuarto Red Bull (298), quinto Racing Bulls (90), sexto Alpine (68), séptimo Haas (27), octavo Audi (17), noveno Williams (12), décimo Aston Martin (7) y último Cadillac (0).



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Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2026 F1

Vuelta a vuelta del GP de Bahrein en Malasia 2026:

Vuelta de cortesía: Debido a la lluvia, dirección de carrera retrasó la vuelta de formación para las 15:40 hora local, 40 minutos después de la hora original.



Todos los autos con neumáticos intermedios de lluvia. Hadjar y Norris se salen de pista. Hamilton se detiene en la recta posterior. Le reportan que es un problema en el software. Luego inicia la marcha.



Dirección de carrera suspende el procedimiento de partida. Todos los autos al pit lane.



Llama la atención la cantidad de autos que quedaron detenidos en la parte final de la vuelta de formación. El más notorio fue el de Hamilton, pero también le pasó a los Haas, entre otros.



En el pit lane se están acomodando los autos de acuerdo al orden original de la parrilla. Varios pilotos cambiaron sus neumáticos. Con blandos Hamilton, Leclerc, Bortoleto, Bearman, Bottas, Pérez y Colapinto. Con medios Norris y Piastri. El resto con intermedios de lluvia.



Vuelta 1: Gasly se salió y por suerte no chocó. Hamilton reporta que está bastante húmedo todavía y que es peligroso con slicks.



Vuelta 2: Pérez en pits. Cambia blandos por intermedios.



Vuelta 3: Dirección de carrera indica que la partida será estática. Se forman los autos. Se apagan los semáforos. ¡Comienza la carrera del GP de Bahrein! Antonelli y Russell atacan a Verstappen y se ubican adelante. Lawson pasa del P11 al P4. Hamilton cae el P2 al P15.



Vuelta 4: Leclerc en pits. Cae al último lugar. Antonelli se aleja de Russell a 1.4s. Verstappen intenta acercase a George. Pista húmeda.



Vuelta 5: Los pilotos que giran con slicks están en el fondo: Norris, Alonso, Hamilton, Gasly, Bearman, Colapinto y Bottas. Antonelli en P1 a 1.7s de Russell y alejándose.



Vuelta 6: Presión de Verstappen y pasa a Russell en la curva 4. Lawson es presionado por Hadjar apuntando al P4 y lo pasa en la última curva. Leclerc pasa a Colapinto y Bottas y sube al P20. Pérez en P14.



Vuelta 7: Antonelli pierde ventaja y se le acerca Verstappen. Piastri en el P10 presiona a Albon.



Vuelta 8: Verstappen muy cerca de Antonelli. Russell se aleja de los líderes.



Vuelta 9: Verstappen se pone a la par de Antonelli. El italiano se mantiene adelante. Bottas fuera de pista en la curva 13.



Vuelta 10: Safety Car. Entran todos a pits excepto Hülkenberg, Pérez, Hamilton y Bearman.



Vuelta 11: Todos con slicks. Los tres compuestos en pista. Antonelli con medios, Verstappen con blandos y Lawson con duros. Estrategia totalmente abierta.



Vuelta 12: Se retirará el Safety Car de la pista. Verstappen conectado a Antonelli. Todos los pilotos calentando los neumáticos slicks.



Vuelta 13: Se reanuda la carrera. Verstappen ataca a Antonelli y lo pasa. Luego Russell hace lo propio y toma el P2. El joven italiano cae al P3. Colapinto en el último lugar a 7.4s de Bearman.



Vuelta 14: Russell presiona a Verstappen. Gap de 0.7s. Antonelli un poco más lejos. Bortoleto en el P8 es presionado por Piastri.



Vuelta 15: Piastri pasa a Bortoleto y sube al P8. Albon en el P15 se defiende de Alonso y Pérez. Verstappen se aleja a 1.5s de Russell. Hamilton se acerca a los Audi de Bortoleto y Hülkenberg.



Vuelta 16: Bortoleto a pits. Hülkenberg es adelantado por Hamilton quien toma el P9. Verstappen se sigue alejando de Russell. Gap de 1.9s. Entretanto George hace lo propio con Antonelli a 1.4s.



Vuelta 17: Verstappen girando con blandos e inicia un fuerte ritmo para alejarse a 2.4s de Russell. Ahora Lindblad en el P7 soporta la presión de Piastri y Hamilton. Colapinto en el P19. Sainz pasa a Pérez y sube al P15.



Vuelta 18: Antonelli dice que tiene mejor ritmo que Russell. Los Mercedes con medios. Verstappen se aleja a 3.1s de Russell con blandos.



Vuelta 19: Hamilton pasa a Piastri y toma el P8. Ahora el británico va por su compatriota Lindblad. Antonelli sobre Russell. El italiano realiza trayectorias diferentes en las curvas. Entretanto Verstappen se sigue alejando a 3.7s de George.



Vuelta 20: Hamilton sube al P6 tras pasar a Lindblad y Ocon. Bajo investigación Bortoleto y Sainz por causar colisión.



Vuelta 21: Antonelli pasa a Russell y es P2. Penalización de 10s para Bortoleto por colisión con Sainz. Hamilton a 0.4s de Lawson por el P5.



Vuelta 22: Lawson pierde el P5 con Hamilton. Ahora Lewis tiene a 11s a Hadjar por el P4. Ambos giran con blandos. Lindblad defendiendo el P9 con Piastri, Leclerc, Norris y Hülkenberg.



Vuelta 23: Albon será investigado tras la carrera por manejo errático.



Vuelta 24: Antonelli se pasa en la última curva. Golpea el bolardo de plástico. Se aleja a 8s de Verstappen y Russell aprovecha para acercarse nuevamente.



Vuelta 25: Piastri en el P8 se acerca a Ocon. Colapinto se acerca a Gasly. Gap de 5.9s. El francés indica que no tiene ritmo.



Vuelta 26: Gasly en pits. Antonelli retoma el ritmo y se aleja a 2.5s de Russell. Entretanto Verstappen a 8s de Kimi.



Vuelta 27: Piastri pasa a Ocon. Ahora el francés bajo presión de Leclerc y Norris en el P8.



Vuelta 28: Leclerc pasa a Ocon y es P9. Russell se desconecta de Antonelli por el P2. El gap sube a 4.1s.



Vuelta 29: Norris ataca a Ocon y lo pasa. Toma el P8. En pits Leclerc, Lindblad y Stroll.



Vuelta 30: Piastri pasa a Lawson y sube al P6. Ahora Norris se acerca al neozelandés de RB. Verstappen a 9.4s de Antonelli. Colapinto sube al P11.



Vuelta 31: Leclerc pasa a Colapinto. Ocon se sale del pit lane. Cae al P14. Lawson en boxes.



Vuelta 32: Hadjar y Hamilton en pits. Lenta detención del francés. El gap entre ambos ahora cae a 1.9s.



Vuelta 33: Russell en pits. Verstappen a 10s de Antonelli. Colapinto y Hülkenberg en pits.



Vuelta 34: Verstappen, Antonelli y Piastri en pits. Norris es presionado por Hadjar y Hamilton. El campeón vigente aún no se detiene en boxes.



Vuelta 35: Norris en pits. Hamilton conectado a Hadjar por el P4.



Vuelta 36: Verstappen a 10.7s de Antonelli. Ambos con blandos. Hadjar sigue con la presión de Hamilton por el P4.



Vuelta 37: Antonelli en el P2 a 4s de Russell. Colapinto conectado a Sainz por el P17.



Vuelta 38: Hülkenberg pasa a Ocon y Stroll para tomar el P12. Hamilton continúa presionando a Hadjar por el P4. Colapinto en el P16 tras superar a Sainz. Alonso en el P11 muy cerca de Lawson.



Vuelta 39: Antonelli a 10s de Verstappen. Gira más rápido que el neerlandés. Stroll ataca a Ocon por el P13.



Vuelta 40: Alonso pasa a Lindblad y entra a la zona de puntos con el P10. Ambos con el compuesto duro



Vuelta 41: Hamilton no se despega de Hadjar por el P4.



Vuelta 42: Verstappen sigue a 10s de Antonelli.



Vuelta 43: Albon queda detenido a un costado de la pista. Virtual Safety Car.



Vuelta 44: Verstappen y Hamilton en pits.



Vuelta 45: Antonelli, Russell y Hadjar en pits.



Vuelta 46: Ahora Safety Car debido a que el auto de Albon tiene un bloqueo en la caja y los asistentes de pista no lograron empujarlo. Tiene que ingresar la grúa a la pista. Piastri, Norris, Lawson, Alonso, Hülkenberg y Gasly en boxes.



Vuelta 47: Todos los autos detrás del Safety Car.



Vuelta 48: Dirección de carrera le permite a Sainz, Bortoleto y Pérez recuperar la vuelta. Ya pasan al Safety Car.



Vuelta 49: Sigue el Safety Car en la pista. Verstappen muy cerca del auto de seguridad..



Vuelta 50: En el top 10 todos tienen blandos menos Piastri que lleva duros. Problemas para Russell. Queda fuera de carrera. Lo deja a la salida del pit lane. Los asistentes de pista lo empujan. Norris se sale de la pista en la curva 1. Venia muy rápido el británico y cae al P11.



Vuelta 51: Le dicen a Antonelli que pudo ser un problema con la unidad de potencia en el auto de Russell. Se prepara el Safety Car para abandonar la pista.



Vuelta 52: Se reanuda la carrera. Verstappen mantiene el P1. Alonso en el P8. Hamilton sigue presionando a Hadjar por el P4.



Vuelta 53: Hamilton supera a Hadjar al final de la recta principal y es P3. Leclerc ahora se acerca al piloto francés de Red Bull. Verstappen se aleja a 1.2s de Antonelli.



Vuelta 54: Ahora Leclerc pasa a Hadjar y toma el P4 el monegasco. Verstappen a 1.2s de Antonelli. Norris presiona a Alonso por el P8. Colapinto hace lo propio con Stroll por el P12



Vuelta 55: ¡Última vuelta en el Circuito Internacional de Sepang!



Kimi Antonelli registró la vuelta más rápida con 1:23.504 en el giro 53. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.



Posiciones del Gran Premio de Bahrein en Malasia 2026

P Piloto País Equipo Gap Puntos 1 Max Verstappen NED Red Bull - 25 2 Kimi Antonelli ITA Mercedes 2.307 18 3 Lewis Hamilton GBR Ferrari 4.919 15 4 Charles Leclerc MON Ferrari 7.258 12 5 Isack Hadjar FRA Red Bull 8.571 10 6 Oscar Piastri AUS McLaren 9.454 8 7 Liam Lawson NZL RB 12.753 6 8 Fernando Alonso ESP Aston Martin 13.372 4 9 Lando Norris GBR McLaren 13.993 2 10 Arvid Lindblad GBR RB 15.928 1 Pilotos sin puntos 11 Nico Hulkenberg ALE Audi 17.404 12 Lance Stroll CAN Aston Martin 18.052 13 Franco Colapinto ARG Alpine 18.997 14 Oliver Bearman GBR Haas 22.305 15 Esteban Ocon FRA Haas 22.532 16 Pierre Gasly FRA Alpine 23.315 17 Carlos Sainz ESP Williams 25.431 18 Gabriel Bortoleto BRA Audi 28.233 19 Sergio Pérez MEX Cadillac 29.310 20 George Russell GBR Mercedes 6 vueltas 21 Alexander Albon TAI Williams 14 vueltas 22 Valtteri Bottas FIN Cadillac 48 vueltas Max Verstappen se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Bahrein en Malasia tras una carrera caótica marcada por la lluvia, abandonos y una larga espera. Es el primer triunfo del neerlandés en la temporada.El cuatro veces campeón, quien ya había ganado en este trazado en 2017, cruzó la línea de meta por delante de Kimi Antonelli (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari).La carrera, que comenzó con un retraso de casi hora y media debido a la intensa lluvia tropical que azotó Sepang y luego por un error con el software que maneja FIA con los autos bajo la lluvia.La salida se dio tras varias vueltas de formación detrás del Safety Car, y los pilotos enfrentaron un trazado húmedo que fue secándose progresivamente, obligando a los equipos a tomar decisiones estratégicas arriesgadas.Verstappen, que partía desde la pole, gestionó con maestría las condiciones cambiantes y los múltiples Safety Cars para asegurar su primera victoria de la temporada.Antonelli, que partió tercero, firmó una actuación sólida para finalizar segundo a 2.307 segundos, manteniendo el liderato del campeonato y viéndose favorecido por el retiro de su rival directo, George Russell.Hamilton completó el podio a 4.919 segundos, mientras que Charles Leclerc (Ferrari) fue cuarto a 7.258 segundos e Isack Hadjar (Red Bull) quinto a 8.571 segundos, completando una destacada actuación tras su penalización en la clasificación.Oscar Piastri (McLaren) finalizó sexto, por delante de Liam Lawson (RB), que firmó un meritorio séptimo puesto. Fernando Alonso (Aston Martin) fue octavo y sumó cuatro puntos, mientras que Lando Norris (McLaren) finalizó noveno y Arvid Lindblad (RB) décimo, completando la zona de puntos.La carrera estuvo marcada por los incidentes desde el inicio. George Russell (Mercedes), que partía séptimo, sufrió un problema en la unidad de potencia en la vuelta 50 que le obligó a abandonar, dejando al británico sin puntos y complicando su lucha por el campeonato.Alexander Albon (Williams) también abandonó tras un bloqueo en la caja de cambios, y Valtteri Bottas (Cadillac) se retiró tras un accidente en la curva 13.Norris, que había optado por los neumáticos de seco, se salió en la curva 1 en la vuelta 50 y cayó al undécimo puesto, aunque logró recuperarse para finalizar noveno. El británico está bajo investigación por manejo errático tras casi llevarse por delante a sus rivales durante el Safety Car.Franco Colapinto (Alpine) finalizó decimotercero tras una carrera complicada, lastrado por su penalización de 15 posiciones en la parrilla. El argentino, que partía vigésimo primero, logró remontar hasta la decimotercera plaza, sumando experiencia en condiciones adversas. Su compañero Pierre Gasly finalizó decimosexto.La decimoséptima válida del campeonato mundial de F1 2026 se realizará la próxima semana del 9 al 11 de octubre, con motivo del GP de Singapur en el Marina Bay Circuit.Con los resultados de este GP de Bahrein en Malasia el campeonato de pilotos está al comando de Kimi Antonelli con 320 puntos,George Russell (236),Lewis Hamilton (214),Charles Leclerc (191),Lando Norris (188),Max Verstappen (188),Oscar Piastri (128),Isack Hadjar (96),Liam Lawson (65) yPierre Gasly (41).En equipos , Mercedes es líder con 556 puntos,Ferrari (405),McLaren (316),Red Bull (298),Racing Bulls (90),Alpine (68),Haas (27), octavo Audi (17),Williams (12), décimo Aston Martin (7) yCadillac (0).Debido a la lluvia, dirección de carrera retrasó la vuelta de formación para las 15:40 hora local, 40 minutos después de la hora original.Todos los autos con neumáticos intermedios de lluvia. Hadjar y Norris se salen de pista. Hamilton se detiene en la recta posterior. Le reportan que es un problema en el software. Luego inicia la marcha.Dirección de carrera suspende el procedimiento de partida. Todos los autos al pit lane.Llama la atención la cantidad de autos que quedaron detenidos en la parte final de la vuelta de formación. El más notorio fue el de Hamilton, pero también le pasó a los Haas, entre otros.En el pit lane se están acomodando los autos de acuerdo al orden original de la parrilla. Varios pilotos cambiaron sus neumáticos. Con blandos Hamilton, Leclerc, Bortoleto, Bearman, Bottas, Pérez y Colapinto. Con medios Norris y Piastri. El resto con intermedios de lluvia.Gasly se salió y por suerte no chocó. Hamilton reporta que está bastante húmedo todavía y que es peligroso con slicks.Pérez en pits. Cambia blandos por intermedios.Dirección de carrera indica que la partida será estática. Se forman los autos. Se apagan los semáforos. ¡Comienza la carrera del GP de Bahrein! Antonelli y Russell atacan a Verstappen y se ubican adelante. Lawson pasa del P11 al P4. Hamilton cae el P2 al P15.Leclerc en pits. Cae al último lugar. Antonelli se aleja de Russell a 1.4s. Verstappen intenta acercase a George. Pista húmeda.Los pilotos que giran con slicks están en el fondo: Norris, Alonso, Hamilton, Gasly, Bearman, Colapinto y Bottas. Antonelli en P1 a 1.7s de Russell y alejándose.Presión de Verstappen y pasa a Russell en la curva 4. Lawson es presionado por Hadjar apuntando al P4 y lo pasa en la última curva. Leclerc pasa a Colapinto y Bottas y sube al P20. Pérez en P14.Antonelli pierde ventaja y se le acerca Verstappen. Piastri en el P10 presiona a Albon.Verstappen muy cerca de Antonelli. Russell se aleja de los líderes.Verstappen se pone a la par de Antonelli. El italiano se mantiene adelante. Bottas fuera de pista en la curva 13.Safety Car. Entran todos a pits excepto Hülkenberg, Pérez, Hamilton y Bearman.Todos con slicks. Los tres compuestos en pista. Antonelli con medios, Verstappen con blandos y Lawson con duros. Estrategia totalmente abierta.Se retirará el Safety Car de la pista. Verstappen conectado a Antonelli. Todos los pilotos calentando los neumáticos slicks.Se reanuda la carrera. Verstappen ataca a Antonelli y lo pasa. Luego Russell hace lo propio y toma el P2. El joven italiano cae al P3. Colapinto en el último lugar a 7.4s de Bearman.Russell presiona a Verstappen. Gap de 0.7s. Antonelli un poco más lejos. Bortoleto en el P8 es presionado por Piastri.Piastri pasa a Bortoleto y sube al P8. Albon en el P15 se defiende de Alonso y Pérez. Verstappen se aleja a 1.5s de Russell. Hamilton se acerca a los Audi de Bortoleto y Hülkenberg.Bortoleto a pits. Hülkenberg es adelantado por Hamilton quien toma el P9. Verstappen se sigue alejando de Russell. Gap de 1.9s. Entretanto George hace lo propio con Antonelli a 1.4s.Verstappen girando con blandos e inicia un fuerte ritmo para alejarse a 2.4s de Russell. Ahora Lindblad en el P7 soporta la presión de Piastri y Hamilton. Colapinto en el P19. Sainz pasa a Pérez y sube al P15.Antonelli dice que tiene mejor ritmo que Russell. Los Mercedes con medios. Verstappen se aleja a 3.1s de Russell con blandos.Hamilton pasa a Piastri y toma el P8. Ahora el británico va por su compatriota Lindblad. Antonelli sobre Russell. El italiano realiza trayectorias diferentes en las curvas. Entretanto Verstappen se sigue alejando a 3.7s de George.Hamilton sube al P6 tras pasar a Lindblad y Ocon. Bajo investigación Bortoleto y Sainz por causar colisión.Antonelli pasa a Russell y es P2. Penalización de 10s para Bortoleto por colisión con Sainz. Hamilton a 0.4s de Lawson por el P5.Lawson pierde el P5 con Hamilton. Ahora Lewis tiene a 11s a Hadjar por el P4. Ambos giran con blandos. Lindblad defendiendo el P9 con Piastri, Leclerc, Norris y Hülkenberg.Albon será investigado tras la carrera por manejo errático.Antonelli se pasa en la última curva. Golpea el bolardo de plástico. Se aleja a 8s de Verstappen y Russell aprovecha para acercarse nuevamente.Piastri en el P8 se acerca a Ocon. Colapinto se acerca a Gasly. Gap de 5.9s. El francés indica que no tiene ritmo.Gasly en pits. Antonelli retoma el ritmo y se aleja a 2.5s de Russell. Entretanto Verstappen a 8s de Kimi.Piastri pasa a Ocon. Ahora el francés bajo presión de Leclerc y Norris en el P8.Leclerc pasa a Ocon y es P9. Russell se desconecta de Antonelli por el P2. El gap sube a 4.1s.Norris ataca a Ocon y lo pasa. Toma el P8. En pits Leclerc, Lindblad y Stroll.Piastri pasa a Lawson y sube al P6. Ahora Norris se acerca al neozelandés de RB. Verstappen a 9.4s de Antonelli. Colapinto sube al P11.Leclerc pasa a Colapinto. Ocon se sale del pit lane. Cae al P14. Lawson en boxes.Hadjar y Hamilton en pits. Lenta detención del francés. El gap entre ambos ahora cae a 1.9s.Russell en pits. Verstappen a 10s de Antonelli. Colapinto y Hülkenberg en pits.Verstappen, Antonelli y Piastri en pits. Norris es presionado por Hadjar y Hamilton. El campeón vigente aún no se detiene en boxes.Norris en pits. Hamilton conectado a Hadjar por el P4.Verstappen a 10.7s de Antonelli. Ambos con blandos. Hadjar sigue con la presión de Hamilton por el P4.Antonelli en el P2 a 4s de Russell. Colapinto conectado a Sainz por el P17.Hülkenberg pasa a Ocon y Stroll para tomar el P12. Hamilton continúa presionando a Hadjar por el P4. Colapinto en el P16 tras superar a Sainz. Alonso en el P11 muy cerca de Lawson.Antonelli a 10s de Verstappen. Gira más rápido que el neerlandés. Stroll ataca a Ocon por el P13.Alonso pasa a Lindblad y entra a la zona de puntos con el P10. Ambos con el compuesto duroHamilton no se despega de Hadjar por el P4.Verstappen sigue a 10s de Antonelli.Albon queda detenido a un costado de la pista. Virtual Safety Car.Verstappen y Hamilton en pits.Antonelli, Russell y Hadjar en pits.Ahora Safety Car debido a que el auto de Albon tiene un bloqueo en la caja y los asistentes de pista no lograron empujarlo. Tiene que ingresar la grúa a la pista. Piastri, Norris, Lawson, Alonso, Hülkenberg y Gasly en boxes.Todos los autos detrás del Safety Car.Dirección de carrera le permite a Sainz, Bortoleto y Pérez recuperar la vuelta. Ya pasan al Safety Car.Sigue el Safety Car en la pista. Verstappen muy cerca del auto de seguridad..En el top 10 todos tienen blandos menos Piastri que lleva duros. Problemas para Russell. Queda fuera de carrera. Lo deja a la salida del pit lane. Los asistentes de pista lo empujan. Norris se sale de la pista en la curva 1. Venia muy rápido el británico y cae al P11.Le dicen a Antonelli que pudo ser un problema con la unidad de potencia en el auto de Russell. Se prepara el Safety Car para abandonar la pista.Se reanuda la carrera. Verstappen mantiene el P1. Alonso en el P8. Hamilton sigue presionando a Hadjar por el P4.Hamilton supera a Hadjar al final de la recta principal y es P3. Leclerc ahora se acerca al piloto francés de Red Bull. Verstappen se aleja a 1.2s de Antonelli.Ahora Leclerc pasa a Hadjar y toma el P4 el monegasco. Verstappen a 1.2s de Antonelli. Norris presiona a Alonso por el P8. Colapinto hace lo propio con Stroll por el P12¡Última vuelta en el Circuito Internacional de Sepang!Kimi Antonelli registró la vuelta más rápida con 1:23.504 en el giro 53. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.

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