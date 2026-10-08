FIA presenta informe completo sobre el bug de software que causó la falla en los autos en Sepang

Áreas clave de la revisión

Conclusiones

Medidas correctivas

Respuesta a las críticas sobre las pruebas

Cronología de la resolución del incidente

Agradecimiento a los implicados

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha completado una revisión exhaustiva de las circunstancias que obligaron a liberar una actualización de las configuraciones de software de las unidades de potencia antes del inicio del Gran Premio de Bahrein en Malasia, disputado en el Circuito Internacional de Sepang.El ente regulador ha publicado sus conclusiones, en las que detalla la causa precisa del fallo, las medidas que se implementarán para evitar su repetición y el calendario de actualizaciones previsto para las próximas citas del campeonato.La investigación se centró en cuatro aspectos fundamentales: la causa precisa de la pérdida de potencia experimentada por varios monoplazas en la vuelta de formación; las medidas que pueden introducirse para mitigar una recurrencia de los mismos problemas; la gestión futura de las configuraciones de las unidades de potencia en condiciones de lluvia, específicamente las restricciones del límite de energía; y el aprendizaje derivado de los datos individuales de cada equipo y fabricante de unidades de potencia.La revisión concluyó que algunos monoplazas que circulaban a bajas revoluciones del motor en determinados sectores del circuito, donde se aplicaba una reducción de potencia de 250 kW, experimentaron una pérdida de potencia más allá de la intención original que no pudo recuperarse en esos sectores. Este fallo, calificado como un "bug de software", afectó a varios pilotos durante la vuelta de formación y obligó a la dirección de carrera a suspender el procedimiento de salida.Como resultado de la investigación, la FIA ha determinado que la configuración establecida para el evento de Sepang será reinstaurada para el Gran Premio de Singapur en caso de que se esperen condiciones meteorológicas similares.Además, se liberará una nueva actualización del software para condiciones de lluvia de cara al Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará el 25 de octubre.La revisión también recomendó la implementación de medidas para la prueba del software, reconociendo que las oportunidades de prueba son limitadas, con el objetivo de hacerlo lo más robusto posible.La FIA, junto con los equipos y los fabricantes de unidades de potencia, continuará fortaleciendo las capacidades de prueba y verificación del software de las unidades de potencia, mejorando el proceso de validación general mediante evaluaciones independientes y retroalimentación colaborativa, incluida la aportación del proveedor de la Unidad de Control Electrónico (ECU) estandarizada.La FIA quiso abordar los comentarios que sugerían que el software no había sido probado antes de su implementación. Según el organismo, antes de su puesta en marcha, los equipos y los fabricantes de unidades de potencia realizaron ejercicios de simulación para validar el paquete de software, que posteriormente fue probado en condiciones reales durante las sesiones de entrenamientos libres 1 de los Grandes Premios de Bélgica y Países Bajos.La FIA detalló la secuencia de instalación e integración del software durante la jornada del domingo:15:45 – Se suspendió el procedimiento de salida de la carrera tras dos vueltas de formación, después de que varios monoplazas experimentaran problemas de pérdida de potencia.15:50 – En menos de cinco minutos desde la suspensión, el equipo técnico de la FIA identificó la causa del problema y liberó una actualización de las configuraciones de software de las unidades de potencia diseñada para abordarlo.16:03 – Dieciocho minutos después de la suspensión, la FIA proporcionó a los equipos orientación técnica adicional y aclaraciones en respuesta a la implementación, instalación y operación de las configuraciones de software revisadas.16:20 – Los equipos y los fabricantes de unidades de potencia completaron el proceso de integración, con todos los competidores listos para iniciar la carrera aproximadamente veinte minutos después.16:22 – Se emitió la señal de diez minutos para el inicio de la carrera.16:33 – Los monoplazas abandonaron el pit lane para el procedimiento de salida.La FIA reconoció y agradeció a todos los grupos de interés —equipos, fabricantes de unidades de potencia y el equipo técnico de la FIA— su diligencia y capacidad de respuesta durante la interrupción.Según el organismo, sus esfuerzos colectivos permitieron identificar, abordar y resolver el problema, permitiendo que la carrera se disputara con seguridad.