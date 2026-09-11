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OPINIÓN: ¿Un ''fantasma electrónico'' en Fórmula 1?
OPINIÓN: ¿Un ''fantasma electrónico'' en Fórmula 1?
   oct 8 /26 21:30 GMT
 Bogotá, Colombia
 Haas F1 Team

Por: Isa Bonilla
Piloto de Automovilismo
Columnista invitada
En pleno inicio de mes de Halloween, parece que los fantasmas de Sepang dejaron al descubierto una vulnerabilidad inesperada de la nueva era de la Fórmula 1.

El folklore de Malasia está lleno de historias sobre de Hantu-Hantu o seres fantasmales del mundo invisible que pueden interferir con el mundo físico; de hecho y de acuerdo con las tradiciones regionales, existen espíritus guardianes vinculados a lugares sagrados cerca de Sepang. La Fórmula 1 tuvo su propio Hantu, un “fantasma electrónico” o “falla fantasma” que nadie vio venir.


En el “Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia” programado para la cuarta válida de la temporada 2026 en el desierto, terminó en la selva a más de 6.000 kilómetros de distancia.

Si bien, Sakhir y Sepang tienen 15 curvas y distancias de vuelta relativamente similares, ahí termina buena parte de la comparación. El primero castiga con frenadas fuertes, tracción, aceleración, calor seco, viento y degradación térmica condicionan el comportamiento de los neumáticos y obliga a trabajar constantemente sobre el equilibrio entre frenada y salida de curva; mientras que el segundo añade largas rectas que terminan en frenadas exigentes, curvas de alta velocidad, cambios de dirección, una superficie abrasiva, temperaturas elevadas, humedad tropical, y una amenaza que puede aparecer en cuestión de minutos: tormentas cargadas de agua ¡Mucha agua!

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Sí, cambió el paisaje, cambió el clima y cambió por completo la ecuación técnica. Y al parecer algo quedó faltando incluso en las estrategias de los equipos, pues mientras la lluvia convertía al trazado en una pista tropical, la tecnológica de la nueva era se puso a prueba en vivo y en directo.

Tras un retraso por lluvia de más de 40 minutos, de manera inaudita, por primera vez en la historia de la categoría y como si estuviese ocurriendo un fenómeno paranormal, vimos como varios monoplazas se iban quedando rezagados y sin poder acelerar en plena vuelta de formación detrás del Safety Car. La Dirección de Carrera determinó la segunda bandera roja y abortó el procedimiento de salida.


Rastrearon el fallo hasta una combinación que nadie había previsto: velocidades extremadamente bajas, bajo régimen del motor, poca adherencia y una configuración de gestión de energía para lluvia que estaba haciendo que el software reaccionara de forma incorrecta. Trabajando bajo mucho presión y contra reloj, modificaron las restricciones de energía, generaron ahí mismo el parche y los equipos cargaron la actualización comprobando que funcionaba. La razón de más de una hora de carrera detenida no estaba en los motores, estaba en el código, era un bug inesperado en el software y este sería sin duda, el inolvidable protagonista de la fecha.

Antes de que Verstappen ganara su primera carrera de 2026, antes de que Antonelli convirtiera una salida espectacular en un segundo puesto y antes de que Lewis Hamilton protagonizara una remontada de P18 al podio, los Ingenieros de la Fórmula 1 tuvieron que descubrir y solucionar por qué simplemente los autos dejaron de entregar potencia.


"Hay configuraciones especiales en el software para condiciones de lluvia por motivos de seguridad, a fin de prevenir picos de potencia. Hubo un error en el software y esto hizo que algunos autos, cuando circulaban a muy baja velocidad, no pudieran acelerar; iban muy lentos y algunos casi se detuvieron. (…) Tuvimos que sacar la bandera roja. No fue culpa de los equipos. Tuvimos que actualizar las configuraciones y el software y entregárselos a los equipos. Eso generó un retraso, pero lo hicimos muy rápido, en solo 20 minutos", expresó Nikolas Tombazis, Director Técnico de la FIA.

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La paradoja es perfecta: la categoría más rápida del automovilismo tuvo que detenerse por completo para reparar un problema en el software. Quizás, los espíritus sagrados y guardianes de Sepang consiguieron que la Fórmula 1 viera que el sistema no había sido lo suficientemente probado bajo una combinación específica de circunstancias, dejando demostrado que incluso la tecnología más sofisticada puede no ser “a prueba de agua”.

UNA CARRERA DENTRO DE OTRA CARRERA


Cuando finalmente se batió la bandera verde, en cada vuelta la pista pasó de mojada a transitable, de transitable a estratégica y de estratégica a una auténtica lotería de neumáticos. Comenzó la carrera dentro de la carrera, con el crossover; que es ese momento exacto de transición entre un compuesto para lluvia sobrecalentándose y un compuesto seco que recupera la tracción y la ventaja sobre un asfalto que va quedándose sin agua.


Precisamente lo vivimos a bordo de la Ferrari con Lewis Hamilton al volante, quien tras salir con las soft slicks como parte de la estrategia de la escudería, se negó a entrar a pits a cambiar el juego de neumáticos. Él decidió esperar en pista el crossover, le apostó contra todo pronóstico, y aunque tardó un poco en llegar, definitivamente fue lo que lo favoreció en una remontada del puesto 18 al podio en tercer lugar.

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El P1 del caótico Gran Premio de Bahréin fue Max Verstappen. El neerlandés no ganó una carrera normal, ganó un GP que puso a prueba casi todos los componentes de la F1 moderna al mismo tiempo: el piloto, los neumáticos, la estrategia, la aerodinámica, la gestión energética, el software y la capacidad de adaptación. Lastimosamente, el “fantasma electrónico” se ha llevado el protagonismo, la polémica y los titulares.

Queda solo esperar los resultados de la investigación de la Fédération Internationale de l'Automobile y que desear que ese hantu no viaje a Singapur.

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