Da Costa se lleva el triunfo en el debut de Madrid en la FIA Fórmula E

Tarde difícil para Nissan

Resultados E-Prix de Madrid 2026 de FIA Fórmula E:

P Piloto Nacionalidad Equipo Gap 1 António Félix Da costa POR Jaguar TCS Racing - 2 Mitch Evans NZL Jaguar TCS Racing 0.386 3 Pascal Wehrlein GER Porsche Formula E Team 0.799 4 Dan Ticktum GBR CUPRA KIRO 0.985 5 Edoardo Mortara SUI MAHINDRA RACING 1570 6 Jake Dennis GBR Andretti Formula E 3760 7 Sébastien Buemi SUI Envision Racing 3822 8 Nico Müller SUI Porsche Formula E Team 3884 9 Josep Maria Martí ESP CUPRA KIRO 4117 10 Joel Eriksson SWE Envision Racing 6576 11 Norman Nato FRA Nissan Formula E Team 7182 12 Lucas Di grassi BRA LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 10216 13 Maximilian Günther GER DS PENSKE 15686 14 Jean-Éric Vergne FRA Citroën Racing 16345 15 Felipe Drugovich BRA Andretti Formula E 26016 16 Oliver Rowland GBR Nissan Formula E Team 26917 17 Nick Cassidy NZL Citroën Racing 29372 18 Nyck De vries NED MAHINDRA RACING 53664 19 Taylor Barnard GBR DS PENSKE 55751 20 Zane Maloney BAR LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 55889

El piloto portugués Antonio Félix da Costa logró una actuación perfecta con el PIT BOOST en su camino hacia la victoria en la primera carrera de la Fórmula E en Madrid, liderando sobre su compañero de equipo Mitch Evans para un doblete de Jaguar TCS Racing, apenas por delante del Porsche de Pascal Wehrlein.Las tribunas y los alrededores del Circuito de Madrid Jarama estuvieron colmados, y los aficionados —así como el Rey Felipe VI, que también estuvo presente— disfrutaron de una carrera que ya es un clásico instantáneo, con da Costa liderando a Evans, Wehrlein y el CUPRA KIRO de Ticktum en la línea de meta, separados por menos de un segundo.Da Costa había partido tercero y fue el primero en entrar a boxes para su parada en la vuelta 12. Empujó durante las vueltas siguientes para activar el ATTACK MODE en la parte final, equiparándose a sus rivales en la punta mientras se resolvían las paradas de PIT BOOST.Eso preparó un verdadero sprint hasta la meta, con los espejos de da Costa llenos del veloz CUPRA KIRO de Ticktum en la carrera de casa para la marca española. El británico realizó un movimiento espectacular por el exterior sobre Wehrlein mientras los cuatro primeros se disputaban las posiciones en la vuelta 21, con Evans siguiendo para colocarse tercero en la chicana final.Evans luego vio su oportunidad y superó a Ticktum para ir a la caza de la victoria contra su compañero de equipo da Costa. El neozelandés pensó que tenía el triunfo en sus manos, pero no logró concretar la maniobra, con da Costa ubicando su Jaguar en todos los lugares correctos para mantenerse al frente y sellar victorias consecutivas con su nuevo equipo tras el éxito de Yeda el mes pasado.Wehrlein superó a Ticktum por la tercera posición cuando el piloto de KIRO intentó un último ataque sobre los Jaguar, aunque Ticktum y CUPRA KIRO igualmente quedaron muy satisfechos con el cuarto lugar.Edoardo Mortara (Mahindra) completó el top cinco, con el equipo mostrando un buen ritmo, mientras que su compañero Nyck de Vries comprometió su propia carrera tras un toque con Wehrlein que luego fue sancionado.Sébastien Buemi (Envision Racing) terminó sexto tras una buena remontada final. Jake Dennis (Andretti) y Nico Müller (Porsche) finalizaron séptimo y octavo, con Pepe Martí —líder en las primeras vueltas para alegría del público local— sumando puntos con el noveno lugar. Joel Eriksson (Envision Racing) completó los diez primeros.Todo esto deja a Pascal Wehrlein al frente del campeonato de pilotos, con 11 puntos de ventaja sobre Mortara. Da Costa asciende al cuarto lugar.Jaguar se acerca a Porsche en los campeonatos de equipos y fabricantes: ahora está a solo cuatro puntos en el primero y a tres en el segundo.Nissan Formula E Team no tuvo una jornada productiva. El campeón reinante, Oliver Rowland, recibió una penalización de paso por boxes por adelantamiento ilegal en el inicio de de la carrera. Esto hizo que el británico perdiera posiciones y, a pesar de mostrar un gran ritmo, cruzó la línea de meta en decimosexta posición.Al otro lado del garaje, Norman Nato sufrió un contacto en la salida que le costó algunas posiciones, pero logró recuperarse y se mantuvo en puestos de puntos durante la mayor parte del E-Prix. El francés luchó hasta alcanzar la séptima posición, pero tuvo problemas técnicos y terminó undécimo.La categoría se dirige ahora a Berlín para las rondas 7 y 8 del Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E los días 2 y 3 de mayo.