Victoria de Piastri y es nuevo líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de Arabia Saudita

Vuelta a vuelta del GP de Arabia Saudita 2025:

Posiciones Finales del Gran Premio de Arabia Saudita 2025

Oscar Piastri logró la victoria en el GP de Arabia Saudita luego de una carrera exigente tras un intenso duelo con Max Verstappen, quien terminó segundo. El piloto australiano de McLaren es el nuevo líder del campeonato. Charles Leclerc completó el podio en Jeddah.Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Piastri se coloca a la par de Verstappen en la curva 1. Max se sale de la pista y se reincorpora saliendo de la curva 2. Colisión entre Gasly y Tsunoda. Safety Car.En pits Doohan, Ocon, Bortoleto y Tsunoda. El piloto japonés no continuará en carrera tras los daños en su auto.El Safety Car abandonará en este giro la pista.Se reanuda la carrera. Piastri es atacado por Russell. Aguanta en la curva 1 y se mantiene P2. Verstappen a 1.1s de Oscar. Max es penalizado con 5s por dejar la pista y ganar ventaja..Piastri se acerca a Verstappen a 1.2s. Norris presiona a Sainz por el P7. Antonelli a 0.7s de Leclerc por el P4.Piastri con la vuelta rápida. Se acerca a Verstappen a 0.9s. Max hace todo lo posible para que no entre en DRS. Russell se aleja a 2s de Oscar. Norris pasa a Sainz y es P7.Sainz tiene la presión en el P8 de Albon, Hadjar, Alonso, Lawson y BearmanVerstappen a 1.1s de Piastri. Hamilton en P6 a 1.8s de Antonelli. Norris se va acercando a Lewis. Lo tiene a 1.4s.Le informan a Verstappen que tenga cuidado con las salidas de pista en la curva 2. De continuar podría tener otra penalización. Max dice que no contaría la de la primera vuelta porque ya fue castigada.Piastri no se despega de Verstappen. Lo sigue a 1s. Russell en P3 a 3.7s de Max. Norris cerca de Hamilton a 1.2sNorris a 0.8s de Hamilton con DRS. Verstappen a 1s de Piastri.Norris pasa a Hamilton y asciende al P7. Duelo entre británicos. Hülkenberg retiene a Doohan y Ocon por el P15.Hamilton pasa a Norris con DRS y recupera el P6. Lewis jugando un poco con Lando para pasarlo en la recta.Norris lo pasa en la última sección y Hamilton lo supera con DRS en la recta.Norris espera y activa DRS en la recta principal. Se deshace de Hamilton y ahora tiene a Antonelli a 3.1s. Verstappen a 1.6s de Piastri. Muy buen ritmo de Max. Recordemos que tiene penalización de 5 segundos.Piastri pasa fuerte sobre uno de los bordillos. Es una carrera clave del campeonato. Tanto él como Verstappen deben aprovechar la debilidad de Norris. Lando de momento en el P6 a 1.5s de Antonelli.Alonso tiene en la mira a Lawson por el P11. Stroll también encuentra un mejor Aston Martin AMR25. Está P14 a 1.6s de BearmanVerstappen a 2.5s de Piastri. Hace todo lo posible para descontar los 5s de penalización. Muy fuerte ritmo del tetracampeón.Norris supera a Antonelli y toma el P5.Piastri en pits. Intenta el undercut sobre Verstappen. Entretanto Max tiene que ir a tope. Oscar cae en el tráfico en el P6 a 1.7s de Hamilton. El momento clave de la carrera. También entró Antonelli. Ambos con salen duros.Russell en pits. Piastri pasa rápidamente a Hamilton, tomando el lado sucio y sube al P4.Verstappen en pits. Cumple la penalización y sale con duros. Cae al P5. Leclerc nuevo líder, seguido por Norris, Piastri y Hamilton. Max está a 0.6s de Lewis.Hamilton bajo presión y Verstappen lo pasa en la última curva. Asciende al P4 el neerlandésHamilton en pits. Piastri con vuelta rápida. Es 1s más veloz que Verstappen. Tiene a 6s a Norris por el P2 y atrás a 4.2s a VerstappenSe tocan Alonso y Bortoleto en la curva 1. El brasilero no vio al español le cerró la trayectoria. Duelo manager-piloto. Fernando deja pasar luego a su pupilo y le pide al equipo revisar el autoPiastri con un muy buen ritmo a 4.7s de Norris quien marcha P2. El tema es qué tanto está gastando los neumáticos, pensando en ir hasta el final. Verstappen a 4.1s en el P4. Alonso pasa a Bearman y Bortoleto y es P16.Bearman supera a Bortoleto y el brasilero es último en el P18. Leclerc con medios en P1 a 3.3s de Norris. Piastri a 4.4 de NorrisVerstappen a 4.6s de Piastri por el P3. Antonelli se acerca a Hadjar por el P6. El francés de RB aun no se detiene.Antonelli supera a Hadjar y es P6 el joven italianoLeclerc en pits. Salen en el P5 con duros. Rápida detención de 2 segundos. Tiene a 3.7s a Russell por el P4 con un neumático 9 vueltas más nuevo para el monegasco de Ferrari.Bearman escala al P16 tras pasar a Doohan por el P16. Norris adelante y sin detenerse en el P1 a 3s de Piastri. Antonelli toca el muro pero puede seguir. Ayer también tuvo un impacto el auto pero pudo seguir en clasificación.Piastri y Verstappen tienen un ritmo similar. Gap de 4.6s. Leclerc con vuelta rápida está a 2.2s y cayendo.Verstappen comienza a marcar levemente un mejor ritmo. Piastri pide no tener aire sucio con Norris porque lo puede afectar. Gap entre los McLaren de 2.3s.Se alistan en McLaren para la detención de Norris. Leclerc a 1.8s de Russell. Hadjar en el P8 sin detenerse.Norris en pits. Entra algo forzado. Detención de 2.6s. Lando cae al P5 a 5.9s de Leclerc. Piastri recupera el liderato. Gap de 4.5s sobre VerstappenSon 1.2s entre Leclerc y Russell por el P3. Entretanto Hamilton a 6.3s de Antonelli. Duelo Ferrari-Mercedes. Charles con la vuelta rápida.Piastri y Verstappen girando ambo en 1:32.6. Gap de 4.7s. Leclerc activa DRS con RussellLeclerc pasa a Russell y sube al P3. Penalización para Lawson de 10 segundos por forzar a Doohan a salirse de pistaPiastri reporta que una luz roja le apunta desde un balcón en la curva 10. Dice que es incómodo y que es idéntica a una bandera rojaPiastri a 4.1s de Verstappen. Leclerc le descuenta a Verstappen a 6.7s. Norris a 3.8s de CharlesNorris pasa a Russell y es P4. Hamilton se acerca a Antonelli a 3.3s por el P6. Lando en la lupa de los comisarios por pisar la línea saliendo del pit laneSainz bajo presión de Albon y Hadjar por el P8Norris presionando al máximo y está a 3.2s de Leclerc por el P3. No hay investigación para Norris. Piastri a 4s de VerstappenSainz aguanta la presión de Albon y Hadjar. De momento los tres en los puntos. Es la lucha por el P8. Hamilton a 2.3s de Antonelli por el P6Piastri con tráfico. Gap con Verstappen cae a 2.9s. Norris a 1.8s de Leclerc. Es la lucha por el podioLeclerc hace todo lo posible para que Norris no lo alcance. Stroll pasa a Bortoleto aprovechando que venía Piastri pasando para sacarles vueltaLa mejor vuelta personal de Leclerc permite respirar un poco más. Gap de 1.5s. Russell expresa su preocupación porque ve una línea en el hombro del neumáticoPiastri a 2.7s de Verstappen por el P1. Norris a 1.4s de LeclercSainz P8 con Albon y Hadjar en su alerón trasero. Estos dos últimos aprovechan el DRS.¡Última vuelta en el Jeddah Corniche Circuit! Russell controla a Norris en la curva 1 al hacerle perder algo de ritmo. Max Verstappen pasó a Gasly y tomó el P6.Oscar Piastri (McLaren) logró laen el GP de Arabia Saudita.Max Verstappen (Red Bull),Charles Leclerc (Ferrari),Lando Norris (McLaren),George Russell (Mercedes),Andrea Kimi Antonelli (Mercedes),Lewis Hamilton (Ferrari),Carlos Sainz (Williams),Alex Albon (Williams),Isack Hadjar (RB).Oscar Piastri registró la vuelta más rápida con 1:35.140 en el giro 45. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.Con los resultados provisionales de este GP de Arabia Sauditaen el campeonato de pilotos Oscar Piastri asume el liderato con 99 puntos,Lando Norris (89),Max Verstappen (87),George Russell (73),Charles Leclerc (47),Andrea Kimi Antonelli (38),Lewis Hamilton (31),Alex Albon (20),Lance Stroll (10).En el campeonato de equipos , McLaren lidera con 188 puntos,Mercedes (111),Red Bull (89),Ferrari (78),Williams (25),Haas (20),Aston Martin (10), octavo RB (8),Alpine (6) ySauber (6).La sexta válida del campeonato mundial de F1 2025 se realizará del 2 al 4 de mayo con motivo del GP de Miami en el Autódromo Internacional de Miami. Allí estaremos EN VIVO y EN DIRECTO desde el Hard Rock Stadium. ¡Atentos a nuestra cobertura!