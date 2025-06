Entrevista con Mario Andretti - Su rol en Cadillac, las posibilidades de Checo Pérez de regresar a F1 y más

Agradezco sus palabras. Lo aprecio. Muchas gracias







Y para ser sincero, mira, tenemos tres carreras aquí (en Estados Unidos), lo que no ocurre en ningún otro lugar del planeta, y las tres carreras se han convertido en eventos realmente importantes. Este evento aquí en Miami, anunciaron que el contrato va hasta 2041.



Y para ser sincero, mira, tenemos tres carreras aquí (en Estados Unidos), lo que no ocurre en ningún otro lugar del planeta, y las tres carreras se han convertido en eventos realmente importantes. Este evento aquí en Miami, anunciaron que el contrato va hasta 2041.

Es un compromiso, ya sabes, para algo que es temporal como esto, comprometerte significa que financieramente es bueno, que es la única manera, y es maravilloso para el deporte, esto porque tienes una seguridad a largo plazo de que vas a tener estos espacios. Creo que el deporte está disfrutando de un muy buen momento ahora mismo Creo que me gusta. Sí, me gusta por el interés que ha generado en absolutamente todo. El deporte no puede existir sin aficionados. Y la base de aficionados, especialmente aquí en Estados Unidos, ha crecido enormemente hasta un punto que nunca hubiera imaginado.

Bueno, podría mirar atrás, ya sabes. Pero ahora tenemos la mira hacia adelante. Estamos listos. Y todo va bien porque en Cadillac están muy emocionados. La empresa es muy grande, pero la gente que se dedica a la parte técnica tiene mucha energía, ya sabes.



Históricamente, es la primera vez que General Motors participa oficialmente en la Fórmula 1. Así que también es bueno para la categoría, no veo nada negativo y estamos felices de formar parte de ello, créeme

Mi relación con Ferrari siempre ha sido muy buena, siempre. He vivido grandes experiencias. Gané mi primera carrera de F1 con ellos. Mi última carrera de Fórmula 1 también fue con Ferrari. Mi relación con el Sr. Enzo Ferrari era como la de un padre y un hijo. Son momentos muy valiosos en mi carrera. Somos muy buenos amigos con su hijo, Piero

Es muy especial porque éste es el deporte de mi vida. Y quizá no sea igual para todos, pero nadie ama más las carreras de automovilismo que yo. Esto es realmente bueno para mí

Definitivamente es uno de los candidatos, pero estamos manteniendo nuestras opciones abiertas, y como has dicho, hay una lista, pero ya sabes, tenemos que basarnos en los méritos y no hay mucha gente entre la que elegir, pero queremos estar seguros que cuando tomemos la decisión final, no nos vayamos a arrepentir.



Así que lo dejamos sobre la mesa. Queremos ganar todo el tiempo posible antes de hacerlo oficial. Por eso no puedo darte nombres concretos, porque todos los que están libres en este momento son candidatos

Afortunadamente yo no tomo la decisión final. Daré sugerencias al equipo, pero quiero que sea una decisión del equipo, no solo mía. Quiero expresar lo que siento y espero que coincida con lo que sugiero, y eso es todo lo que puedo decir

Han sido grandes campeones y tienen algo especial, es su ADN. Admiro a muchos de ellos y son parte fundamental de la F1. Todo mi respeto

Gracias y así será. ¡Nos veremos pronto!

Sin duda uno de los grandes referentes de la Fórmula 1 es Mario Andretti. Campeón mundial en 1978, tiene un enorme legado, no solo en la máxima categoría del automovilismo sino también en Estados Unidos en diferentes categorías como IndyCar. En F1LATAM.COM lo entrevistamos en exclusiva ahora en su rol como uno de los directores de Cadillac, el nuevo equipo norteamericano que competirá en la F1 a partir de 2026.".".".".".".".".