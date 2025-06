Lando Norris escala y deja a McLaren al frente - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Canadá

imposible de conducir

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Vueltas 1 L. Norris McLaren GBR 1:11.799 -.--- 24 2 C. Leclerc Ferrari MON 1:11.877 +0.078 29 3 G. Russell Mercedes GBR 1:11.950 +0.151 20 4 L. Hamilton Ferrari GBR 1:12.050 +0.251 26 5 M. Verstappen Red Bull NLD 1:12.072 +0.273 20 6 F. Alonso Aston Martin ESP 1:12.247 +0.448 21 7 A. Antonelli Mercedes ITA 1:12.348 +0.549 21 8 O. Piastri McLaren AUS 1:12.519 +0.720 18 9 C. Sainz Williams ESP 1:12.519 +0.720 22 10 A. Albon Williams TAI 1:12.573 +0.774 22 11 I. Hadjar RB FRA 1:12.651 +0.852 22 12 P. Gasly Alpine FRA 1:12.684 +0.885 27 13 L. Lawson RB NZL 1:12.791 +0.992 27 14 L. Stroll Aston Martin CAN 1:12.794 +0.995 28 15 O. Bearman Haas GBR 1:12.825 +1.026 27 16 E. Ocon Haas FRA 1:12.827 +1.028 22 17 F. Colapinto Alpine ARG 1:13.060 +1.261 27 18 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:13.072 +1.273 19 19 G. Bortoleto Sauber BRA 1:13.172 +1.373 22 20 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:13.573 +1.774 14

El piloto británico Lando Norris se impuso en la última sesión de entrenamientos del Gran Premio de Canadá, aunque no fue por una gran diferencia respecto a su inmediato rival, Charles Leclerc, quien se repuso de no haber podido rodar ayer en la segunda sesión.Tras un comienzo tranquilo de la sesión, Franco Colapinto, de Alpine, puso en marcha la acción con un tiempo de 1:15.366, marcado con neumáticos blandos.Charles Leclerc, que buscaba recuperarse del accidente en la FP1 que le impidió participar en la mayor parte de la sesión inicial y en toda la Prueba Libre 2, también salió pronto a la pista y el piloto monegasco se colocó en cabeza con su primera vuelta rápida de 1:15.004, marcada con neumáticos medios.El piloto de Ferrari fue rápidamente superado por Oliver Bearman, de Haas, y luego por Pierre Gasly, de Alpine, pero Leclerc volvió a la P1 con una vuelta de 1:14.104 y, tras alcanzar su zona de confort en la pista de Montreal, el piloto de Ferrari se distanció claramente de sus rivales con una vuelta de 1:12.843.Cuando quedaban poco más de 20 minutos, la sesión se detuvo con bandera roja. El líder del campeonato, Oscar Piastri, se pasó un poco de la curva en la última chicana y el piloto de McLaren chocó contra el «Muro de los Campeones» con la parte trasera derecha de su auto.El impacto provocó un pinchazo y pareció dañar la llanta, y aunque el australiano pudo regresar a boxes, se mostraron las banderas rojas para permitir que los comisarios de pista retiraran los restos en la curva 14.Cuando se reanudó la acción, el compañero de Piastri en McLaren, Lando Norris, subió al segundo puesto con una vuelta de 1:12.980, mientras que Lewis Hamilton, de Ferrari, se colocó cuarto. Max Verstappen también apareció por primera vez y el piloto de Red Bull saltó desde el último puesto de la tabla al octavo con una vuelta de 1:13.442.El neerlandés mejoró su tiempo en la siguiente vuelta, subiendo al tercer puesto con una vuelta de 1:12.857, pero Norris volvió a adelantar a los líderes al superar a Leclerc por medio segundo con una vuelta de 1:12.375 con neumáticos blandos.Sin embargo, la estancia de Norris en la primera posición fue breve, ya que George Russell puso su Mercedes en cabeza con una vuelta de 1:12.329. El británico tampoco pudo mantener la primera posición durante mucho tiempo, ya que su antiguo compañero de equipo en Mercedes, Lewis Hamilton, puso su Ferrari en cabeza con una vuelta de 1:12.279.Russell fue acelerando el ritmo y, con un trío de sectores morados, se aupó a la primera posición como el primer hombre por debajo de 1m12s, con una vuelta de 1:11.960. Sin embargo, Norris también fue mejorando y, a falta de 12 minutos para el final de la sesión, se hizo con la P1 con una vuelta de 1:11.799.Hubo pocas mejoras en los últimos minutos de la sesión. Verstappen mejoró a 1:13.210 y luego recortó otras dos décimas de su tiempo para marcar un mejor tiempo de 1:12.072, pero el neerlandés cayó al quinto puesto al final de la sesión, ya que Leclerc por fin encontró su ritmo y, gracias a un primer sector morado, marcó una fuerte vuelta de 1:11. 877 para hacerse con la P2, a solo 0,078 s de Norris, que mantuvo la P1 con su tiempo anterior.Russell terminó tercero por delante de Hamilton y Verstappen. Fernando Alonso terminó sexto, pero se quejó de que su Aston Martin era "". Kimi Antonello se hizo con la P7 en el segundo Mercedes, mientras que Piastri se quedó con la P8 por delante de los pilotos de Williams, Carlos Sainz y Alex Albon.Fuera del top ten, Yuki Tsunoda pasó gran parte de la sesión en el garaje de Red Bull con su equipo trabajando en los frenos delanteros, pero cuando el piloto japonés volvió a la acción no pudo salir de la parte baja de la clasificación y además fue investigado por una posible infracción bajo la bandera roja inicial.A las 16:00 hs de Montreal comenzará la clasificación del Gran Premio de Canadá con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los tiempos de la sesión.