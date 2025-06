Russell gana en Montreal y Norris comete un grave error - Reporte Carrera - GP de Canadá

Vuelta a vuelta del GP de Canadá 2025:

Posiciones finales del Gran Premio de Canadá 2025

George Russell logró su primera victoria de la temporada por delante de Max Verstappen y Kimi Antonelli, que subió al podio por primera vez, mientras que los líderes del campeonato, Oscar Piastri y Lando Norris, chocaron al final de la carrera, lo que provocó que Norris abandonara y su compañero de equipo en McLaren terminara cuarto.En una carrera en la que predominaron las dos paradas y se aplicaron diversas estrategias, el liderato cambió a lo largo de la carrera, pero en las últimas 15 vueltas los principales contendientes se reunieron de nuevo en cabeza, separados por unos 10 segundos.Mientras Russell y Verstappen mantenían una sólida ventaja en las dos primeras posiciones, detrás de ellos Antonelli, Piastri y Norris luchaban ferozmente por el tercer puesto.Y fueron los McLaren, aspirantes al título, los que dieron la sorpresa. Tras acercarse a Piastri en las últimas vueltas, Norris adelantó a su compañero de equipo en la horquilla de la curva 10. Piastri contraatacó y se puso por delante en la última chicana.Sin embargo, con la ayuda del DRS, Norris intentó otra maniobra. Pero la distancia en el interior de la recta de boxes no era suficiente y, tras tocar la parte trasera del McLaren de Piastri, Norris se estrelló contra el muro y abandonó la carrera, dejando a los tres primeros cruzar la meta bajo el coche de seguridad.En la salida, Russell salió bien desde la pole y se puso en cabeza por delante de Verstappen, que también hizo una buena salida. Por detrás, Piastri sufrió una fuerte presión por parte de Antonelli, y el novato italiano consiguió adelantarle en la curva 3 para hacerse con la tercera posición.Durante las primeras 10 vueltas, Verstappen comenzó a perder terreno frente a Russell y el neerlandés informó de que sus neumáticos eran muy frágiles.En la vuelta 12, optó por cambiar sus neumáticos medios de salida y Mercedes reaccionó para cubrir el posible undercut. Russell entró en boxes al final de la siguiente vuelta y se mantuvo por delante del neerlandés.Antonelli fue el siguiente en entrar en la vuelta 15 y se reincorporó detrás de Verstappen. Piastri hizo entonces su primera parada, lo que aupó al líder Norris, que había salido con neumáticos duros y al que le habían dicho que tenía que hacer una de esas carreras increíbles, por delante de su compañero Charles Leclerc, también con neumáticos duros.Russell y Verstappen comenzaron a acercarse lentamente a Leclerc y Norris y, en la vuelta 26, el piloto de Mercedes superó al monegasco en la recta hacia la última chicane. Verstappen se acercó entonces al Ferrari, pero en la vuelta 29 Leclerc se retiró de la batalla y entró en boxes para cambiar a un segundo juego de neumáticos duros.Norris hizo su primera parada en la vuelta 30 y cambió sus neumáticos duros por un juego de medios. Eso volvió a situar a Russell y Verstappen en las dos primeras posiciones y, a mitad de carrera, el piloto de Mercedes tenía una ventaja de cuatro segundos sobre el Red Bull, con Verstappen a solo dos segundos de Antonelli y otros dos por delante de Piastri. Norris, por su parte, se reincorporó en quinta posición, a siete segundos de su compañero de equipo.Verstappen, que estaba perdiendo tiempo y con Antonelli acercándose al alcance del DRS, hizo su segunda parada en la vuelta 38, montando un último juego de neumáticos duros.El campeón se reincorporó en sexta posición, por delante de Hamilton. Mercedes cubrió la maniobra haciendo entrar rápidamente a Antonelli en boxes y, aunque estuvo reñido, el de Red Bull salió justo por delante del italiano.Al encontrarse con un grupo de rezagados que se disputaban las posiciones y enfrentarse a una batalla potencialmente frustrante para adelantarlos, Russell entró en boxes en la vuelta 43.El piloto de Mercedes salió en cuarta posición, tres segundos por delante de Verstappen. Piastri entró en la vuelta 46 para cambiar a otro juego de neumáticos duros y se reincorporó en quinta posición, detrás de Norris y Leclerc, que se habían adelantado por segunda vez.Norris entró en boxes desde la cabeza en la vuelta 48 para cambiar a un último juego de neumáticos duros y Leclerc finalmente entró en boxes para cambiar a un juego de neumáticos medios más rápidos en la vuelta 54. Salieron en quinta y sexta posición respectivamente, mientras que Russell tomó la delantera por delante de Verstappen, Antonelli y Piastri, a 17 vueltas del final.Verstappen comenzó a acercarse a Russell, pero el piloto de Mercedes supo responder y la diferencia pronto se estabilizó. La batalla más importante se libró entre los dos pilotos de McLaren. Norris se acercó y, en la vuelta 67, se metió por el interior en la horquilla.Parecía que el británico había logrado adelantar, pero Piastri contraatacó y ambos rodaron en paralelo por la recta. Norris retrocedió en la última chicane para preparar un adelantamiento con el DRS en la recta de boxes. Norris intentó adelantar por el interior, pero no había espacio y se estrelló contra el muro, quedando fuera de la carrera.Salió el Safety Car y los pilotos entraron en boxes para colocarse en fila detrás del vehículo de la FIA. Sin embargo, como había que recuperar el coche de Norris y solo quedaban tres vueltas, la carrera terminó bajo bandera amarilla.Detrás del ganador de la carrera, Russell, Max quedó segundo por delante de Antonelli, quien consiguió su primer podio en la F1. Piastri logró mantenerse en pista tras su choque con Norris y terminó cuarto, mientras que Leclerc lideró a su compañero de Ferrari, Lewis Hamilton, que terminó quinto y sexto.Alonso terminó séptimo por delante de Hülkenberg, y los pilotos de Haas, Esteban Ocon y Carlos Sainz, que solo hicieron una parada en boxes.El piloto argentino Franco Colapinto tuvo una carrera intensa, iniciando décimo. Posteriormente tuvo varios duelos, pero el ritmo del auto decreció en la parte final terminando decimotercero.Tras finalizar la carrera, los comisarios anunciaron que varios pilotos fueron investigados, principalmente por adelantar bajo Safety Car. Al final se les impuso un llamado de atención. Entretanto Lando Norris fue el único penalizado con cinco segundos por la colisión con Oscar Piastri. Sin embargo no tuvo incidencia debido a que no terminó la carrera.Red Bull presentó una protesta en contra de George Russell, pero esta fue rechazada por los comisarios. . Por ende los resultados no tuvieron modificaciones.Con los resultados finales de este GP de Canadá en el campeonato de pilotos Oscar Piastri sigue líder con 198 puntos,Lando Norris (176),Max Verstappen (155),George Russell (136),Charles Leclerc (104),Lewis Hamilton (79),Andrea Kimi Antonelli (63),Alex Albon (42),Isack Hadjar (21).En el campeonato de equipos , McLaren lidera con 374 puntos,Mercedes (199),Ferrari (183),Red Bull (162),Williams (55),Haas (28),Racing Bulls (28), octavo Aston Martin (22),Sauber (20) yAlpine (11).La undécima válida del campeonato mundial de F1 2025 se realizará del 27 al 29de junio con motivo del GP de Austria en el Red Bull Ring.Todos los pilotos inician sin inconvenientes. Todo el top 10 inicia con medios, excepto Norris y Leclerc con duros en el P7 y P8.Russell mantiene el P1. Antonelli pasa a Piastri y sube al P3. Colapinto en cerrado duelo con Albon. Estaba en el P9 pero lo pasa Hülkenberg.Verstappen y Antonelli con DRS habilitado. Piastri se desconecta de Kimi por el P3. Max marca la vuelta rápida.Colapinto se desconecta de Hülkenberg y tiene la presión de Hadjar, Albon, Bearman, Ocon, Bortoleto, Sainz, Tsunoda, Stroll y Lawson.Verstappen a 0.6s de Russell. No lo quiere dejar escapar. Norris en P7 desconectado de Alonso por el P6. Leclerc en P8 con duros.Piastri con medios blandos no logra conectarse a Antonelli. Gap de 1.8s. Alonso se acerca a Hamilton por el P5. Duelo de viejos compañeros de equipo en McLaren.Colapinto se acerca a Hülkenberg pero le falta un poco para activar DRS. Gap de 1.013s. Mantiene el ritmo el argentino. Russell se aleja de Verstappen a 1.1s.Russell se aleja de Verstappen a 1.4s. Antonelli se acerca a 1.8s de Max.Hülkenberg aumenta el ritmo y se aleja a 1.3s de Colapinto. Hadjar a 0.6s del argentino de Alpine.Ya son 1.6s el gap que separa a Russell de Verstappen por el P1. Antonelli a 1.2s de Max. Piastri a 2.2s de Kimi. Los Mercedes son los más fuertes en esta fase de la carreraNorris con DRS sobre Alonso por el P6. El español resiste. Leclerc reporta alta degradación de los duros.Norris con mejor tracción de la curva 10, la horquilla, y luego con DRS, pasa a Alonso y es P6. Antonelli activa DRS con Verstappen..Antonelli ataca con DRS a Verstappen en la recta posterior.Verstappen en pits. Duros por medios. Salen en el P9 por delante de Colapinto.Russell en boxes. Igual, duros por medios. Sale por delante de Verstappen en el P7 con Hülkenberg en medio. Antonelli líder y Piastri acercándose.Antonelli y Colapinto en pits. Salen P9 y P19 respectivamente. Norris pasa a Hamilton y sube al P2.Hamilton y Alonso en pits. P10 y P18 respectivamente. Los McLaren de Piastri y Norris lideran. Gap de 2.8s. Verstappen pasa a Hülkenberg y es P5.Piastri en pits. P7 para el líder del campeonato tras reintegrarse a la carrera. Antonelli pasa a Hülkenberg y es P5. Tsunoda pasa a Bortoleto con DRS y sube al P14.Norris adelante a 3.1s de Leclerc. Del top 6 son los únicos que aun no se detienen. Russell se acerca a Charles a 2.7s. Piastri con vuelta rápida a 2.3s de Antonelli por el P5.Hamilton en el P10 pierde tiempo con Albon y Ocon. Sainz se acerca a Lewis.Hülkenberg en pits y sale por delante de Colapinto en el P17. Gap de 1.7s. El argentino apretó lo que más pudo para estar más cerca.Norris a 2.9s de Leclerc. Ambos no se han detenido. Russell se acerca a 1.8s de Charles.Tsunoda y Bortoleto pasan a Albon, quien cae al P12. Sainz cerca de Ocon por el P8. Carlos se va recuperando, pero el P17 de la clasificación por bloqueo de HadjarAlonso también pasa a Albon y es P12 el español. Verstappen a 1.2s de Russell.Albon en pits. Cae al último lugar. Colapinto en el P17 a 1.7s de Hülkenberg. Se mantiene la diferencia. Aún faltan por entrar siete pilotos para el cambio de neumáticos, quienes iniciaron con durosStroll en pits. Cae al P19. Russell a 0.7s de Leclerc. Verstappen aprovecha para acercarse. La estrategia es clave para el resultado final de esta carrera.Russell pasa a Leclerc y es P2. Marca la vuelta rápida el británico. Alonso presiona a Tsunoda por el P10.Ahora Verstappen se acerca a Leclerc por el P3. No lo suficiente para acercarse. Hadjar se acerca a Colapinto por el P16..Gasly presiona a Lawson por el P13.Leclerc en pits. Sale nuevamente con duros y cae al P6 por delante de su compañero Hamilton. Alonso pasa a Tsunoda y es P10.Norris en pits. Cambia duros por medios nuevos. Sale en el P5. Leclerc pregunta por qué se detuvieron si los neumáticos estaban bien.Piastri marca la vuelta rápida. Se acerca a 2.1s de Antonelli.Russell a 2.5s de Verstappen. Gasly sigue la presión sobre Lawson por el P13.Antonelli en el P3 intenta escaparse de Piastri. Gap de 2.3s. Dándolo todo Kimi por su primer podio en F1.Alonso pasa Sainz y es P9. Duelo entre españoles. Bearman se despista y se sale en la curva 8. Puede seguir pero pierde distancia. Está P18.Hülkenberg pasa a Gasly por el P14. Colapinto se acerca a su compañero de Alpine. El equipo ordena cambiar posiciones. Russell se aleja de Verstappen a 5.1s.Gasly deja pasar a Colapinto. Franco sube al P15. Está a 0.4s de Lawson el argentino. Antonelli a 1s de Verstappen.Piastri a 2.2s de Antonelli. Alonso presiona a Ocon por el P8.Verstappen en pits. Sale en el P6 el neerlandés de Red Bull, en medio de los Ferrari de Leclerc y Hamilton. Colapinto pasa a Lawson y toma el P14Antonelli en pits respondiendo a la detención de Verstappen. Max sale por delante pero por muy poco. P5 y P6 respectivamente. Colapinto entra en DRS con Bortoleto.Norris marca la vuelta más rápida. Está en el P3 a 3.9 de Piastri. Antonelli se acerca a 1.1s de Verstappen.Duelo Argentina-Brasil por el P13. Colapinto presiona a Bortoleto. Gap de 0.5s. Gasly cubriendo a Franco con la presión de Hadjar, Bearman, Stroll y Albon.Russell en pits. Se demora un poco en la detención por un error del mecánico de la trasera izquierda. Sale en el P4 por delante de Verstappen. Piastri es el nuevo líder de carrera. Hadjar pasa a Gasly.Bortoleto resiste la presión de Colapinto y se estabiliza a 0.8s. Hadjar se conecta al argentino,Gasly tiene que salirse de pista por cuenta de StrollHülkenberg a 1.2s de Tsunoda por el P11.Piastri y Hamilton en pits. Salen en el P6 y P7 respectivamente. Norris lidera a 4.9s sobre Leclerc.Bearman pasa a Hadjar por el P15. Ahora el británico queda atrás de Colapinto. Franco de nuevo ataca a Bortoleto. Gap de 0.5s.Norris en pits. Sale en el P6 a 3.7s de Piastri. Leclerc lidera. Debe entrar el piloto de Ferrari porque solo ha colocado dos juegos de duros.Retiro para Albon. Penalización de 10 segundos para Stroll por forzar a Gasly a salirse de pista.Colapinto muy cerca de Bortoleto por el P13. Russell a 1.4s de Leclerc por el P1.Alonso entra a boxes. Sale P12. Gabriel Bortoleto en pits. Colapinto toma el P13. El brasilero cae al P18.Se aprieta el top 6. ¡Atención porque tendremos un gran final de carrera!Piastri se acerca a Antonelli por el P3.Leclerc en pits. Sale en el P6. Hamilton P7 a 19s de su compañero. Su auto tiene algunos daños según señaló su ingeniero hace unas vueltas.Antonelli tiene a 1.4s a Verstappen y cayendo. Bearman se acerca a Colapinto por el P13. Entretanto Franco a 7.4s de Tsunoda. El japonés aún no se ha detenido.Piastri está sobre Antonelli por el P3. Hülkenberg hace lo propio con Sainz por el P9. Retiro para Lawson.Los líderes encuentran bastante tráfico. Lo aprovecha Antonelli para alearse de Piastri.Russell a 1.8s de Verstappen por el P1.Sainz en pits. Sale por delante Colapinto, pero luego el español lo pasa y toma el P11. Bearman presionando a Franco.Bearman toma el P12 de Colapinto. Cae el ritmo del argentino. Ahora Hadjar lo presiona. Norris a 0.6s de Piastri por el P4.Alonso por el P8 de Hülkenberg. Gap de 0.5s.Antonelli en el P3 a 1.2s de Piastri, quien está bajo presión de Norris.Russell acelera y se aleja de 2.5s de Verstappen. Marca la vuelta más rápida.Piastri se acerca a 0.8s de Antonelli. Entretanto Norris hace lo propio con Oscar. Muy buen duelo.Colapinto en el P13 ahora sufre con Tsunoda, quien tiene neumáticos nuevos.Norris pasa a Piastri en la curva 10. Van rueda a rueda. ¡Atención!Se tocan Norris y Piastri. Era cuestión de tiempo. Lando comete un error intentándolo pasar por donde no cabía. Asume su responsabilidad el británico. 