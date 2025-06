Russell mantiene la victoria en Canadá. Comisarios rechazan protesta de Red Bull

El piloto del auto 63 no condujo de manera errática ni mostró conducta antideportiva

Los comisarios del GP de Canadá rechazaron la protesta presentada por Red Bull Racing contra George Russell (Mercedes) por supuesta conducción errática y comportamiento antideportivo durante la parte final de la carrera de esta tarde en el Circuito Gilles Villeneuve.Red Bull alegó que Russell frenó innecesariamente en la recta entre las curvas 12 y 13 bajo condiciones de Safety Car, lo que provocó que Max Verstappen lo adelantara brevemente antes de ceder la posición. Además, el equipo austriaco argumentó que las quejas de Russell por radio, en las que señaló el adelantamiento de Verstappen, buscaban influir en una posible sanción contra el neerlandés.En la audiencia, Red Bull presentó telemetría e imágenes del onboard de Russell, sugiriendo que el británico miró sus espejos antes de frenar, lo que indicaría una maniobra intencionada.Sin embargo, Mercedes defendió a su piloto, explicando que las frenadas eran necesarias para mantener temperatura en neumáticos y frenos, y que Russell solo buscaba evitar acercarse demasiado al Safety Car.Tras analizar las pruebas, los comisarios descartaron que Russell hubiera actuado de manera errática o antideportiva. Respaldaron su explicación de que las frenadas eran normales en esas circunstancias y que su comunicación por radio fue meramente informativa, sin intención de perjudicar a Verstappen.", señaló el fallo. Además, la FIA respaldó que la dirección de carrera ya había evaluado el incidente durante la competencia y no consideró necesario reportarlo.De esta forma, la protesta es rechazada, George Russell mantiene la victoria ya que los resultados del GP de Canadá no se alteran. En cuanto a Red Bull, pierde el depósito de €2.000 por realizar esta protesta.Entretanto Lando Norris recibió una penalización de cinco segundos por la colisión con Oscar Piastri. Esto no lo afecta, ya que se retiró de la carrera debido a los daños en el auto.