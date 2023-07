Verstappen domina a su antojo. Norris y Pérez completan el podio - Reporte Carrera - GP de Hungría

Posiciones Finales del Gran Premio de Hungría 2023



Vuelta Rápida: Verstappen - 1:20.504 - V. 53

Safety Cars: 0

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Max Verstappen Red Bull 1:38:08.634 26 1 26 2. Lando Norris McLaren +33.7 18 - 18 3. Sergio Pérez Red Bull +37.6 15 - 15 4. Lewis Hamilton Mercedes +39.1 12 - 12 5. Oscar Piastri McLaren +62.5 10 - 10 6. George Russell Mercedes +65.8 8 - 8 7. Charles Leclerc Ferrari +70.3 6 - 6 8. Carlos Sainz Ferrari +71.0 4 - 4 9. Fernando Alonso Aston Martin +75.7 2 - 2 10. Lance Stroll Aston Martin + 1 vuelta 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Alex Albon Williams + 1 vuelta 12. Valtteri Bottas Alfa Romeo + 1 vuelta 13. Nico Hülkenberg Haas + 1 vuelta 14. Lance Stroll Aston Martin + 1 vuelta 15. Guanyu Zhou Alfa Romeo + 1 vuelta 16. Yuki Tsunoda AlphaTauri + 1 vuelta 17. Kevin Magnussen Haas + 1 vuelta 18. Logan Sargeant Williams + 1 vuelta No terminaron: Esteban Ocon Alpine - Pierre Gasly Alpine -

Aplastante victoria de Max Verstappen en el Circuito de Hungaroring, con una diferencia de 33 segundos sobre Lando Norris de McLaren. El podio lo completó Sergio Pérez luego de haber iniciado noveno. Red Bull consiguió su decimosegundo triunfo consecutivo, nuevo récord para un equipo en la F1.Previo a este fin de semana Red Bull comentaba que este era uno de sus circuitos complicados. Pues bien, nada de esto se cumplió durante la competencia de esta tarde ya que Max Verstappen recuperó rápidamente el primer lugar al superar al poleman Lewis Hamilton tras una partida poco efectiva por parte del siete veces campeón.Posteriormente al llegar a la curva uno se generó el único incidente de carrera. El chino Guanyu Zhou quien había iniciado desde el quinto lugar, tuvo una partida deficiente y luego impactó a Daniel Ricciardo y este a su vez se llevó a los dos Alpine , quedando ambos fuera de carrera.Todos los pilotos tuvieron una estrategia a dos detenciones, iniciando el top 8 con los medios para luego cambiar al duro. Algunos finalizaron con un segundo juego de este mismo compuesto y otros volvieron a colocar el medio, como fue el caso de Max Verstappen quien no tuvo mayores inconvenientes gracias al ritmo contundente del RB19. de hecho nunca perdió el liderato de la competencia tras sus dos ingresos a boxes y de paso se llevó su novena victoria de la temporada, la octava de forma consecutiva.Gran carrera del equipo McLaren no sólo porque se lleva de nuevo un podio gracias del segundo lugar de Lando Norris , si no por que ha tenido un rendimiento muy destacado en un trazado con características totalmente opuestas a las de hace dos semanas en Silverstone. Son rápidos en pistas lentas pero también en las veloces, así que sus rivales deben estar preocupados.Tras la primera detención en boxes, Lando Norris le realizó el undercut a su compañero de equipo Oscar Piastri y esta forma se quedó con el segundo lugar. Entre tanto el joven australiano luego tuvo que luchar contra Sergio Pérez Lewis Hamilton , con quienes perdió el tercer y cuarto lugar.'Checo' tuvo una muy buena carrera teniendo cuenta que inició desde el noveno lugar tras una clasificación complicada el día de ayer. Fue recuperándose progresivamente y tuvo muy buenos duelos especialmente con Oscar Piastri y George Russell . Poco a poco el mexicano va aumentando su nivel de confianza, pero lo cierto es que tiene que ser contundente en clasificación ya que tiene el auto más veloz en la parrilla y por lo menos debería estar en el segundo lugar.En el cuarto lugar finalizó Lewis Hamilton luego de una prometedora clasificación en la que obtuvo la pole position. Sin embargo esta tarde el ritmo de su auto no fue el más contundente y quedó fuera del podio. Su compañero de equipo George Russell fue quien más posiciones recuperó en carrera, teniendo en cuenta que inició desde el decimoctavo lugar. Terminó el Gran Premio de Hungría en el sexto puesto.Los pilotos de la escudería Ferrari Carlos Sainz , concluyeron en un opaco séptimo y octavo puesto. Tras la primera detención el monegasco le hizo un undercut al español y luego recibió una penalización de 5 segundos por exceder la velocidad en el pit lane. Al final de la competencia Leclerc perdió su lugar con George Russell por estar dentro de esta diferencia.Un resultado que no deja nada contento al equipo Aston Martin obtuvieron sus pilotos Fernando Alonso Lance Stroll con el noveno y décimo lugar respectivamente. Sin duda sus rivales han mejorado y ellos se han estancado.De las posiciones 11 a las 14 quedaron pilotos de equipos diferentes: Alex Albon de Williams Valtteri Bottas de Alfa Romeo Daniel Ricciardo de AlphaTauri Nico Hülkenberg de Haas . En el caso de Daniel Ricciardo cumplió con su primer objetivo que era terminar por delante de su compañero de equipo Yuki Tsunoda Tras un rendimiento excepcional en clasificación, Guanyu Zhou no pudo mantener el quinto lugar y fue cayendo progresivamente hasta terminar decimosexto. La colisión que generó en la primera vuelta fue castigada con 5 segundos de penalización.Con los resultados finales de este GP de Hungría, Max Verstappen sigue al comando con 281 puntos,Sergio Pérez (171),Fernando Alonso (139),Lewis Hamilton (133),George Russell (90),Carlos Sainz (87),Charles Leclerc (80),Lando Norris (60),Lance Stroll (45) yEsteban Ocon (31).En el campeonato de constructores, Red Bull está adelante con 452 puntos,Mercedes (223),Aston Martin (184),Ferrari (167),McLaren (87),Alpine (47),Williams (11), octavo Haas (11),Alfa Romeo (9) yAlphaTauri (2).Laválida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2023 se realizará delen elsede delA continuación el vuelta a vuelta del GP de Hungría 2023:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Verstappen pasa a Hamilton y toma el P1. Lewis cae al P4. Piastri sube al P3 y Norris se mantiene P3. Sainz pasa del P11 al P5. Pérez sube a P8. Zhou cae al P16.Gasly llega a boxes. Alerón trasero roto. Problemas para el francés. Es retiro. Sainz detrás de Leclerc con blandos. No lo deja pasar el monegasco. Van en estrategias diferentes.Verstappen le saca 1.2s a Piastri y lo aleja de DRS. Ahora se retira Ocon. Alpine queda fuera de carrera.Pérez presiona a Alonso por el P8. En la partida, Zhou le pega a Ricciardo y este a los dos Alpine. Verstappen amplía la ventaja a 1.5s. DRS habilitado.Pérez tiene DRS y va por Alonso. Piastri no logra mantener el gap con Verstappen. Ahora 2s.Hamilton a 1.7s de Norris por el P3. Alonso se defiende de Pérez. Le cierra todas la trayectorias. Hülkenberg esperando.Sainz con blandos no le puede seguir el ritmo a Leclerc. Gap de 1.7s y ampliándose. Seguramente el español tendrá 3 detenciones.Pérez pasa a Alonso con el DRS en la curva 1. Penalización de 5s para Zhou por la colisión en la primera vuelta. Verstappen vuelta rápida y a 2.4s.Pérez aprieta el ritmo y tiene en la mira a Sainz por el P6. Gap de 2.1s. En pits Albon. Alonso ahora presionado por Hülkenberg.Stroll, Tsunoda y Bottas en pits. Rápidos ingresos. La temperatura ambiente es de 30 ºC y en el asfalto 50 ºC.Verstappen se aleja a 3.8s de Piastri. Entretanto Oscar mantiene a raya a Norris a 2.1s. Muy buena carrera de los McLaren.Pérez a 1.6s de Sainz por el P6. El mexicano lleva el duro marcando buen ritmo.Bottas con la vuelta más rápida con duros. Es alto el nivel de degradación en pista. Sargeant en pits.Pérez entra en el DRS de Sainz. Gap de 0.8s.Verstappen a 6.6s de Piastri. Oscar a 2.2s de Norris. Lando a 3.3s de Hamilton. Russell quien inició P18 está P10.Sainz en pits. Pasa de blandos a duros. Pérez es ahora P6 y tiene a 3.8s a Leclerc.Hamilton en pits. Medios por duros nuevos para el británico. Sale en P8.Leclerc y Norris en pits. Problemas en la detención de Charles con la trasera izquierda. 9.4s. Sale en el P11 el monegasco. Con estas detenciones Pérez sube a P3.Piastri en pits. A Norris le funciona el undercut y pasa a Oscar. P4 y P5 provisionalmente.Norris con vuelta rápida. Pérez con buen ritmo en 1:24 medios con el compuesto duro.Alonso en boxes. Sale en P11. Norris de nuevo con la vuelta rápida. Está a 5.2s de Pérez y cayendo la diferencia. Checo sigue llevando buen ritmo con este neumático.Alonso pasa a Bottas y es P10.Hamilton se acerca a Russell por el P5. Aún George no se ha detenido.Verstappen en pits. Medios por duros. Sigue en el P1. Checo en P2 a 3s. El mexicano aún no se detiene. Lleva el duro.Pérez en pits. Sale en el P7.Verstappen a 5.6s de Norris.Pérez pasa a Sainz a llegar a la curva 1 y es P6.Gran maniobra de Pérez a Russell por el P5. El británico aguanta hasta donde puede. Rueda a rueda en la curva 2.Pérez marca la vuelta rápida. Checo está a 4.8s de Hamilton por el P4.De nuevo Pérez con la vuelta rápida. Lleva medios usados el mexicano. Está a 4.2s de Lewis.Leclerc a 1.2s de Sainz por el P6. Ambos llevan duros nuevos.Russell con medios nuevos marca la vuelta más rápida. Está en P11 a 3s de Bottas.Verstappen a 10s de Norris. Lando a 6.8s de Piastri.Pérez a 2.7s de Hamilton por el P4. Russell pasa a Bottas al llegar a la curva 1 y es P9.El objetivo de Russell ahora es Alonso por el P8 a 8s.Pérez a 1.7s de Hamilton. Hugh Bird, ingeniero de Checo, le dice que el podio está a 7s. Sin duda esto motiva al mexicano.Hamilton aprieta el paso. Está a 4.3s de Piastri por el P3 y cayendo. Albon presiona a Magnussen por el P15.Checo a 1.1s de Hamilton.Checo ya en DRS con Hamilton. Gap de 0.9s.Conectado Pérez a Hamilton. Entre menos tiempo pierda Checo pasando a Lewis, tendrá una muy posibilidad de llegar al podio.Hamilton a fondo. Está a 2.7s de Piastri y cayendo. Esto también favorece el avance de Pérez, aunque el mexicano tiene más.Ataca Pérez a Hamilton en la curva 1 y 2. Lewis se protege de forma perfecta. Lewis reporta que está comenzando a perder los neumáticos traseros.Piastri y Pérez en pits. 2.8s y 1.9s las detenciones respectivamente. Impresionante la del mexicano. Salen en P6 y P7 con medios usados.Leclerc y Alonso en pits. Salen P8 y P9. Piastri a 0.4s de Sainz.Norris en pits. Sale con medios usados. Sainz también entra. Leclerc le hace el undercut a Carlos y es P7.Pérez a 0.5s de Piastri por el P4. Bajo investigación Leclerc por exceder la velocidad en el pit lane.Checo marca la vuelta más rápida. El mexicano pasa a Piastri tras un gran duelo. En la curva 2 no le hizo la vida fácil el australiano.Advertencia para Piastri por exceder límites de pista y anotada la maniobra de Pérez a Oscar en la curva 2 por forzarlo a salirse de pista.No hay investigación para Pérez por maniobra con Piastri en la curva 2. Penalización de 5s para Leclerc por excedo de velocidad en el pit lane.Hamilton en pits. Norris, Pérez y Piastri suben al P2, P3 y P4 respectivamente. Lewis sale con medios usados.Verstappen está a 34s de Norris. Lleva solo una detención. Inició con medios y ahora lleva duros el neerlandés. El resto ha hecho dos detenciones.Verstappen en pits. Sale con medios usados. Mantiene el P1 a 12s de ventaja sobre Norris.Russell intenta acercarse a Sainz por el P7 para luego estar en un gap inferior de 5s respecto a Leclerc para ganarle el P6. El monegasco tiene penalización por velocidad en el pit lane.Vuelta rápida para Verstappen. Hamilton va con todo para conseguir el P4 de Piastri. Gap de 4.3s y cayendo a los brincos.Verstappen a 13s de Norris. Pérez aprieta y está a 6.6s de Norris por el P2.Pérez a 6.2s de Norris. Le menciona el ingeniero el gap al británico y este dice: "Sí, ¡lo sé!".Russell a 2.1s de Sainz por el P7. Hamilton pasa a Piastri y es P5. Fuerte caída del ritmo de Oscar.Pérez a 5.8s de Norris. Sainz a 5.4s de Leclerc. Necesita estar por debajo de 5s para tomar la posición de su compañero por la penalización.Ahora son 3.8s los que separan a Norris de Pérez. Checo quiere el P2 del británico.Russell a 2s de Sainz. Carlos a 5.1s de Leclerc.Pérez a 3.2s de Norris. El mexicano tiene en tráfico a Tsunoda.Norris pasa a Sargeant y se lo deja a Checo. Gap de 3.3s. Verstappen a 22s de Norris.Pérez a 3.8s de Norris. Ahora en medio en el tráfico está Hülkenberg.Russell pasa a Sainz y es P7. Ahora va por los menos de 5s que necesita respecto a Leclerc para ganarle la posición por la penalización del monegasco.Pérez se sube en tiempos. Está a 4.8s de Norris. Hamilton aprieta y está a 3.7s de Checo.Russell está a 5s de Leclerc. Pérez a 5s de Norris y a 3.3s de Hamilton.Verstappen a 28s de Norris. Hamilton aprieta y está a 2.4s de Pérez. Sufre el mexicano con los neumáticos.Pérez aprieta y hace todo lo posible para mantener a raya a Hamilton. Problemas para Sargeant en la curva 6. Puede continuar.Pérez a 1.9s de Hamilton. Sargeant se retira.¡Última vuelta en el Hungaroring! Pérez logra mantener el ritmoMax Verstappen (Red Bull) logró la victoria en el GP de Hungría. 2º Lando Norris (McLaren), 3º Sergio Pérez (Red Bull), 4º Lewis Hamilton (Mercedes), 5º Oscar Piastri (McLaren), 6º George Russell (Mercedes), 7º Charles Leclerc (Ferrari), 8º Carlos Sainz (Ferrari), 9º Fernando Alonso (Aston Martin), 10º Fernando Alonso (Aston Martin).Max Verstappen registró la vuelta más rápida con 1:20.504 en el giro 53, y se lleva un punto adicional por terminar en el top 10.