Cadillac brilla al lograr victoria y doblete en las 6 Horas de São Paulo 2025 del FIA WEC

Posiciones 6 Horas de São Paulo - Hypercar:

La quinta edición de las 6 Horas de São Paulo en el Autódromo de Interlagos dejó una gran carrera en el Campeonato Mundial de Resistencia (FIA WEC), con la primera victoria del Cadillac V-Series R en el campeonato y una emocionante actuación del brasileño Eduardo Barrichello en la clase LMGT3.El #12 de Cadillac Racing (Alex Lynn, Norman Nato, Will Stevens) se impuso tras una carrera de recuperación, superando una penalización por presión de neumáticos en la primera mitad de la prueba. Su compañero, el #38 (Earl Bamber, Sébastien Bourdais, Jenson Button), completó el doblete, marcando un hito para la marca estadounidense.El Porsche #5 (Christensen/Andlauer) cerró el podio en tercer lugar, mientras el Ferrari #51, líder del campeonato, tuvo una carrera discreta y quedó fuera de los puntos tras un incidente con el Porsche #99.En la clase LMGT3, el Lexus #87 dominó la carrera, pero el gran protagonista fue Eduardo Barrichello en el Aston Martin #10. Tras una remontada desde el quinto puesto, el brasileiro superó en los últimos dos minutos al Porsche #85 de Iron Dames con una espectacular maniobra en la Curva do Laranjinha, asegurando su primer podio en el WEC.El evento batió récord de asistencia con 84.741 espectadores, superando los 73 mil de 2024. El Fan Zone de 45.000 m² incluyó shows de Capital Inicial, Raimundos y CPM 22, además de exposiciones de autos clásicos. Por primera vez, los aficionados invadieron la pista para celebrar con los pilotos en el podio.El FIA WEC continuará el 7 de septiembre en el Circuito de las Américas (Texas). Mientras tanto, São Paulo ya prepara su cita de 2026, programada para el 12 de julio, con entradas en preventa a mitad de precio.1. #12 Cadillac Hertz Team JOTA (Alex Lynn, Norman Nato, Will Stevens) en 6h00min19s732 (242 vueltas)2. #38 Cadillac Hertz Team JOTA (Earl Bamber, Sebastien Bourdais, Jenson Button), 57s0163. #5 Porsche Penske Motorsport (Michael Christensen, Julien Andlauer), 58s8824. #6 Porsche Penske Motorsport (Kevin Estre, Laurens Vanthoor), + 1 vuelta5. #20 BMW M Team WRT (Sheldon van der Linde, Rene Rast e Marco Wittmann), + 1 vuelta6. #94 Peugeot TotalEnergies (Loic Duval, Malthe Jakobsen), +2 vueltas7. #93 Peugeot TotalEnergies (Paul di Resta, Mikkel Jensen), +2 vueltas8. #83 AF Corse (Robert Kubica, Yifei Ye, Phil Hanson), +2 vueltas9. #36 Alpine Endurance Team (Jules Gounon, Ferdinand Habsburg, Mick Schumacher), +2 vueltas10. #99 Proton Competition (Neel Jani, Nico Pino, Nico Varrone), +2 vueltas11. #51 Ferrari AF Corse (Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi, James Calado), +3 vueltas12. #7 Toyota Gazoo Racing (Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries), +3 vueltas13. #009 Aston Martin Thor Team (Alex Riberas, Marco Sorensen), +3 vueltas14. #50 Ferrari AF Corse (Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen), +3 vueltas15. #8 Toyota Gazoo Racing (Brendon Hartley, Ryo Hirakawa), +3 vueltas16. #007 Aston Martin Thor Team (Tom Gamble, Harry Tincknell), +3 vueltas17. #15 BMW M Team WRT (Kevin Magnussen, Raffaelle Marciello, Dries Vanthoor), +20 vueltas18. #35 Alpine Endurance Team (Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg, Chales Milesi), +42 vueltas