Verstappen iguala el récord de victorias de Ayrton Senna - Reporte Carrera - GP de Canadá

Posiciones Finales del Gran Premio de Canadá 2023



Vuelta Rápida: Pérez - 1:14.481 - V. 70

Safety Cars: 1

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Max Verstappen Red Bull 1:33:58.348 25 - 26 2. Fernando Alonso Alpine +9.5 18 - 18 3. Lewis Hamilton Mercedes +14.1 15 - 15 4. Charles Leclerc Ferrari +18.6 12 - 12 5. Carlos Sainz Ferrari +21.5 10 - 10 6. Sergio Pérez Red Bull +51.0 8 1 9 7. Alex Albon Williams +60.8 6 - 6 8. Esteban Ocon Alpine +61.6 4 - 4 9. Lance Stroll Aston Martin +64.4 2 - 2 10. Valtteri Bottas Alfa Romeo +64.4 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Oscar Piastri McLaren +65.1 12. Pierre Gasly Alpine +65.2 13. Lando Norris McLaren +68.3 14. Yuki Tsunoda AlphaTauri +73.4 15. Nico Hülkenberg Haas + 1 vuelta 16. Guanyu Zhou Alfa Romeo + 1 vuelta 17. Kevin Magnussen Haas + 1 vuelta 18. Nyck de Vries AlphaTauri + 1 vuelta No terminaron: George Russell Mercedes - Logan Sargeant Williams -

La escudería Red Bull Racing obtuvo esta tarde su victoria número 100 en la F1 gracias a Max Verstappen, quien de paso igualó el registro de victorias del mítico Ayrton Senna con 41. El podio lo completaron Fernando Alonso y Lewis Hamilton.Lo del piloto neerlandés sigue siendo apabullante. Antes de entrar en detalle de lo acontecido hoy, se debe dar un dato: Max Verstappen Es su sexta victoria del año y la cuarta de forma consecutiva, ratificando el poderío de Red Bull hasta el momento, adicionando las dos de Pérez en Arabia Saudita y Azerbaiyán.Luego de obtener la pole position, Verstappen no tuvo mayores contratiempos y mantuvo el primer puesto en la largada. Posteriormente aprovechó un Safety Car como consecuencia de una colisión de George Russell y cambió del compuesto medio al duro, esto en la vuelta 13. Posteriormente en la 43 regresó al medio e impuso un buen ritmo para llevarse así su victoria 41 en la máxima categoría.Buen nivel de competitividad demostraron Fernando Alonso Lewis Hamilton de Aston Martin Mercedes respectivamente, terminando en el segundo y tercer lugar.Son evidentes las mejoras que brindaron las actualizaciones en sus autos y una señal de progreso es que la diferencia con Verstappen no fue tan amplia como lo ha sido en eventos anteriores. En esta ocasión fueron 9.5 segundos.Los Ferrari de Charles Leclerc Carlos Sainz concluyeron en el cuarto y quinto puesto, también mostrando un fuerte ritmo teniendo en cuenta sus posiciones de partida: décimo y undécimo respectivamente. Otra podía haber sido el resultado para ellos en caso de haber iniciado más adelante.El mexicano Sergio Pérez se sigue alejando de su compañero de equipo Max Verstappen por el campeonato tras concluir sexto. Tras los problemas de ayer inició decimosegundo con el compuesto duro y luego en la vuelta 38 cambió a medios. Posteriormente a dos giros colocó el blando y registró la vuelta más rápida para llevarse el punto adicional. Ahora la diferencia por el título se amplió a 69 unidades, mientras que Fernando Alonso se acerca a su segunda posición a tan solo 9 puntos.Mención de honor para el tailandés Alex Albon , quien terminó en el quinto lugar gracias a las actualizaciones en el Williams y la estrategia a una sola detención, la cual pudo aguantar ante los ataques de sus rivales.El octavo puesto quedó en manos de Esteban Ocon de Alpine , seguido por el local Lance Stroll de Aston Martin Valtteri Bottas de Alfa Romeo Los puntos obtenidos por Alfa Romeo y Williams esta tarde en Montreal, les han permitido una posición en el campeonato, ahora en séptimo y noveno respectivamente. McLaren ha tenido una jornada de más a menos con sus pilotos. Por comportamiento antideportivo Lando Norris fue penalizado con 5 segundos y terminó decimotercero, mientras que Oscar Piastri terminó undécimo, a un paso de los puntos.El rendimiento de los Haas también fue en detrimento luego que Nico Hülkenberg iniciara la carrera en el quinto puesto. Terminó diez posiciones más atrás mientras que Kevin Magnussen fue decimoséptimo.Siguen los problemas en AlphaTauri . Ante el rendimiento de Williams ahora quedaron en el último lugar del campeonato con tan solo dos unidades. El japonés Yuki Tsunoda fue decimocuarto y el neerlandés Nyck de Vries fue último.Los dos únicos pilotos que no terminaron la carrera fueron George Russell de Mercedes por problemas en frenos en el auto, luego de impactarlo en el inicio de la carrera. Posteriormente tuvo una recuperación pero el W14 venía herido. Entretanto el estadounidense Logan Sargeant tuvo que retirarse en la primera fase de la competencia por problemas en su auto.Con los resultados finales de este GP de Canadá, Max Verstappen sigue al comando con 195 puntos,Sergio Pérez (126),Fernando Alonso (117),Lewis Hamilton (102),Carlos Sainz (68),George Russell (65),Charles Leclerc (54),Lance Stroll (37),Esteban Ocon (29) yPierre Gasly (15).En el campeonato de constructores, Red Bull está adelante con 321 puntos,Mercedes (167),Aston Martin (154),Ferrari (122),Alpine (44),McLaren (17),Alfa Romeo (9), octavo Haas (8),Williams (7) yAlphaTauri (2).Laválida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2023 se realizará delen elsede delA continuación el vuelta a vuelta del GP de Canadá 2023:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Comienza la carrera! Verstappen mantiene el P1. Hamilton pasa a Alonso y es P2. Partida limpia. Ocon pasó a Hülkenberg. Pérez supera a Sainz y es P11. Luego español lo recupera. Magnussen se sale de pista para evitar choque.Verstappen a 1.2s de Hamilton. Impide que pueda activar DRS en la siguiente vuelta. Russell se acerca a Alonso.Hülkenberg en el P6 conteniendo a Piastri, Norris, Leclerc, Albon, Sainz, Pérez, Gasly y Stroll.Alonso toca levemente el muro de la curva 4. Se acerca a Hamilton por el P2. Gap de 0.8s.Verstappen a 2s de Hamilton. El británico luchando para mantener el ataque de Alonso.Alonso intenta superar a Hamilton antes de la chicana final pero no le alcanza.. Verstappen a 2.3s de Lewis.Problemas para Sargeant. Le indican que detenga el auto. Queda a la salida de la curva 6. Piastri pasa a Hülkenberg.Finaliza el Virtual Safety Car. Gap de Verstappen es de 3.2s sobre Hamilton.Russell a 0.6s de Alonso. El español sale rozando el "muro de los campeones"Hülkenberg sigue conteniendo al grupo. Ahora en el P7 es presionado por Norris, Leclerc, Albon, Sainz, Pérez, Gasly y Stroll.Gasly en pits.Hülkenberg, Stroll y De Vries en pits. Colisión de Russell. Deja destrozos en la curva 9. .Safety Car. Verstappen, Hamilton, Alonso, Ocon, Piastri, Norris, Albon, Tsunoda y Zhou en pits.Comisarios anotan incidente entre Hamilton y Alonso por ser liberado el británico de forma segura. A nuestro modo de ver, salió justo, sin riesgo. Están compitiendo.Sigue el Safety Car en pista.Se alista el Safety Car para dejar la pista.Se reanuda la carrera. Verstappen saca una ventaja importante en pocos metros. Alonso conectado a Hamilton.A fondo Verstappen se aleja a 1.5s de Hamilton. Norris pasa a su compañero Piastri y es P10. Bajo investigación el incidente entre Hamilton y Alonso en pits.Alonso marca la vuelta rápida y se conecta a 0.9s de Hamilton. Pérez en P6 a 2.2s de Sainz. El mexicano con duros y el español con medios. No han ingresado a pits.Norris bajo investigación por ser liberado de forma insegura. Verstappen a a 2.1s de Hamilton.Magnussen se superado por Norris. Alonso conectado a Hamilton por el P2.Alonso pasa a Hamilton y es P2. Gran maniobra del español al final de la recta aprovechando el DRS.Sainz presiona a Leclerc por el P4. Dice que tiene más ritmo. Gap de 0.7s. No hay acción en contra de Norris por ser liberado de forma insegura.Verstappen a 3.1s de Alonso. El español se aleja de Hamilton a 1.1s.Leclerc se mantiene por delante de Sainz a 1.2s. Ambos con blandos.Leclerc aumenta el ritmo y se aleja a 1.7s de Sainz. Entretanto el español está a 3.2s de Pérez.Verstappen a 3.5s de Alonso. Russell presiona a Gasly por el P18. Un milagro que el Mercedes pudiera continuar en carrera.Stroll en boxes. Sale en P19 el piloto local. Albon presionando a Magnussen por el P11. El danés aún no se detiene en boxes y lleva duros.Verstappen se aleja a 4.1s de Alonso. El español hace lo propio con Hamilton y el gap es de 2.6s.Verstappen reporta que está perdiendo adherencia. Sin embargo es el piloto más veloz en pista.Hamilton llevando un buen ritmo, un par de centésimas más lento que Alonso pero se mantiene.Verstappen el primero que llega a los 1:16 por vuelta. Se aleja a 5.3s de Alonso.Leclerc a 2.1s de Sainz.Verstappen se mantiene en 5.3s sobre Alonso.Incidente entre Magnussen y De Vries. Se salen ambos de pista en la curva 3. Russell gana dos posiciones y ahora es P11.Ocon y Bottas en pits.: Verstappen a 5.2s de Alonso. No aumenta la diferencia.Pérez en pits. Sale en el P7 el mexicano. Solo pierde la posición con Albon. Penalización de 5s para Norris por comportamiento antideportivo.Ferrari reacciona a la detención de Pérez y llama a Sainz. El español se mantiene por delante. El mexicano pasa a Albon y es P6 nuevamente.Leclerc en boxes. Sigue en el P4 y está a 1s de Sainz.Hamilton en boxes. Sale en P2 con 3.6s sobre Leclerc.Alonso en pits y mantiene el P2. Pérez marca la vuelta rápida.Verstappen en pits. Sale con medios el neerlandés. Gap de 4.4s sobre Alonso el P1.Hamilton mejora el ritmo y marca la vuelta rápida. Está a 4.8s de Alonso.Verstappen, Alonso y Hamilton girando en 1:16.0. Muy buen ritmo de los tres.Verstappen a 3.9s de Alonso.Magnussen pasa a De Vries por el P18.Alonso dice que quiere ganar la carrera. Le pide al equipo que le avise cuando realiza el "lift and coast" que es soltar antes de las curvar para regenerar la mayor cantidad de energía.Verstappen a 5.4s de Alonso. El neerlandés es 0.3s por vuelta más veloz que su compañero Pérez quien marcha en P6.Leclerc a 2.5s de Sainz. Los Ferrari marchan tranquilos en P4 y P5.Albon en P7 es presionado por Russell. El Williams del tailandés lleva este fin de semana un gran paquete de actualizaciones. Se nota el progreso.Los McLaren de Norris y Piastri fueron descendiendo. Se encuentran P11 y P13. Lando fue penalizado con 5s por conducta antideportiva.Albon marca su mejor vuelta de carrera y se aleja a 0.8s de Russell.Verstappen a 7s de Alonso.Russell en pits. Retiran el auto por problemas de frenos.Hamilton a 2.2s de Alonso.Verstappen y Hamilton son los únicos girando en 1:15.Hamilton sigue la presión y está a 1.4s de Alonso.Verstappen y Alonso en 1:15.9, Hamilton en 1:15.8. Vueltas de clasificación para los tres.Ocon presionando a Albon por el P7. Gap de 0.4s. También están atrás Bottas, Norris y Stroll.Pérez a 9.4s de Sainz. El mexicano en P6.Alonso mejora su ritmo y se aleja a 2.4 de Hamilton.Norris pasa a Bottas u toma el P9.Verstappen a 7.7s sobre Alonso. El español entretanto se sigue alejando de Hamilton a 2.9s.Alonso sigue aguantando en el P7. Gap de 0.6s. Verstappen reporta que choca al pasar sobre el bordillo en la curva 8. Se ríe.Stroll pasa de largo en la horquilla, curva 10, y se desconecta un poco de Bottas por el P10.Norris reporta que el alerón trasero de Ocon está suelto. En efecto lo está. El francés en P8.Verstappen a 9.8s de Alonso.Albon sigue aguantando la presión de Ocon. Pérez en pits. Buscará la vuelta rápida.Última vuelta en Montreal. Norris ataca a Ocon por el P10 pero se salta la chicana.Max Verstappen (Red Bull) logró la victoria en el GP de España. 2º Fernando Alonso (Aston Martin), 3º Lewis Hamilton (Mercedes), 4º Charles Leclerc (Ferrari), 5º Carlos Sainz (Ferrari), 6º Sergio Pérez (Red Bull), 7º Alex Albon (Williams), 8º Esteban Ocon (Alpine), 9º Lance Stroll (Aston Martin), 10º Valtteri Bottas (Alfa Romeo).Sergio Pérez registró la vuelta más rápida con 1:14:481 en el giro 70, y se lleva un punto adicional por terminar en el top 10.