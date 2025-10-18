Verstappen se queda con la pole y redondea una jornada perfecta - Reporte Clasificación - GP de Estados Unidos

|Piloto
|Equipo
|Nac.
|Tiempo
|Gap
|Sesión
|1
|M. Verstappen
|Red Bull
|NLD
|1:32.510
|-.---
|Q3
|2
|L. Norris
|McLaren
|GBR
|1:32.801
|+0.291
|Q3
|3
|C. Leclerc
|Ferrari
|MON
|1:32.807
|+0.297
|Q3
|4
|G. Russell
|Mercedes
|GBR
|1:32.826
|+0.316
|Q3
|5
|L. Hamilton
|Ferrari
|GBR
|1:32.912
|+0.402
|Q3
|6
|O. Piastri
|McLaren
|AUS
|1:33.084
|+0.574
|Q3
|7
|K. Antonelli
|Mercedes
|ITA
|1:33.114
|+0.604
|Q3
|8
|O. Bearman
|Haas
|GBR
|1:33.139
|+0.629
|Q3
|9
|C. Sainz
|Williams
|ESP
|1:33.150
|+0.640
|Q3
|10
|F. Alonso
|Aston Martin
|ESP
|1:33.160
|+0.650
|Q3
|11
|N. Hülkenberg
|Sauber
|ALE
|1:33.334
|+0.824
|Q2
|12
|L. Lawson
|RB
|NZL
|1:33.360
|+0.850
|Q2
|13
|Y. Tsunoda
|Red Bull
|JAP
|1:33.466
|+0.956
|Q2
|14
|P. Gasly
|Alpine
|FRA
|1:33.651
|+1.141
|Q2
|15
|F. Colapinto
|Alpine
|ARG
|1:34.044
|+1.534
|Q2
|16
|G. Bortoleto
|Sauber
|BRA
|1:34.125
|+1.615
|Q1
|17
|E. Ocon
|Haas
|FRA
|1:34.136
|+1.626
|Q1
|18
|L. Stroll
|Aston Martin
|CAN
|1:34.540
|+2.030
|Q1
|19
|A. Albon
|Williams
|TAI
|1:34.690
|+2.180
|Q1
|-
|I. Hadjar
|RB
|FRA
|-:--.---
|-:--.---
|Q1
