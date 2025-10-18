 Verstappen se queda con la pole y redondea una jornada perfecta - Reporte Clasificación - GP de Estados Unidos - F1LATAM.COM
  Repetición - CARRERA - GP EE.UU F1

                          

Verstappen se queda con la pole y redondea una jornada perfecta - Reporte Clasificación - GP de Estados Unidos
Verstappen se queda con la pole y redondea una jornada perfecta - Reporte Clasificación - GP de Estados Unidos
   oct 18 /2025 22:55 GMT
 Austin, Texas, Estados Unidos
 Red Bull Content Pool

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Luego de imponerse esta mañana en la carrera Sprint, Max Verstappen siguió con el acelerador a fondo y conquistó la pole position del Gran Premio de Estados Unidos. El tetracampeón está incomodando a los pilotos de McLaren, volviéndose en su pesadilla en la lucha por el campeonato.

A pesar de ganar el campeonato de constructores en el pasado GP de Singapur, en McLaren comienzan a encenderse las alarmas por el creciente nivel de rendimiento de Max Verstappen y simultáneamente la baja que están teniendo sus pilotos y que se suma a los incidentes en pista o errores.

Verstappen está aprovechando cada oportunidad para acercarse en el campeonato. Y mañana desde la pole tiene una gran oportunidad para hacerlo, aunque tiene justo al lado a Lando Norris en segunda fila. Entretanto Oscar Piastri parte desde la sexta posición y debe arriesgar para que la ventaja que tiene en el campeonato no se vea diezmada.

Te podría interesar:
Horarios F1 en todos los países
Calendario Temporada F1 2025

Desde la tercera posición comenzará Charles Leclerc, en una presentación casi simular para Ferrari respecto a la Sprint, sumado al quinto lugar de Lewis Hamilton. En medio de ellos terminó George Russell de Mercedes. Entretanto su compañero Kimi Antonelli se llevó el séptimo tiempo.

Buena presentación de Oliver Bearman en el GP en casa para Haas, logrando el octavo lugar, superando a los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso quienes completaron el top 10.

Los Alpine de Pierre Gasly y Franco Colapinto pasaron a Q2. El latinoamericano se vio favorecido por la eliminación del tiempo de Alex Albon debido a que excedió los límites de pista. Al final el francés y el argentino clasificaron decimocuarto y decimoquinto. Tras ellos el brasilero Gabriel Bortoleto.

Te podría interesar:
Pilotos y Equipos F1 2025
Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2025 F1

El único incidente de la sesión fue protagonizado por Isack Hadjar, luego de perder el control de su auto y terminar contra las barreras de protección. Esto ocurrió en el inicio de la sesión. Mañana a las 14:00 hs de Austin iniciará la carrera del Gran Premio de Estados Unidos con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Horarios en todos los países.

Estos fueron los resultados de la sesión:

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Sesión
1 M. Verstappen Red Bull NLD 1:32.510 -.--- Q3
2 L. Norris McLaren GBR 1:32.801 +0.291 Q3
3 C. Leclerc Ferrari MON 1:32.807 +0.297 Q3
4 G. Russell Mercedes GBR 1:32.826 +0.316 Q3
5 L. Hamilton Ferrari GBR 1:32.912 +0.402 Q3
6 O. Piastri McLaren AUS 1:33.084 +0.574 Q3
7 K. Antonelli Mercedes ITA 1:33.114 +0.604 Q3
8 O. Bearman Haas GBR 1:33.139 +0.629 Q3
9 C. Sainz Williams ESP 1:33.150 +0.640 Q3
10 F. Alonso Aston Martin ESP 1:33.160 +0.650 Q3
11 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:33.334 +0.824 Q2
12 L. Lawson RB NZL 1:33.360 +0.850 Q2
13 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:33.466 +0.956 Q2
14 P. Gasly Alpine FRA 1:33.651 +1.141 Q2
15 F. Colapinto Alpine ARG 1:34.044 +1.534 Q2
16 G. Bortoleto Sauber BRA 1:34.125 +1.615 Q1
17 E. Ocon Haas FRA 1:34.136 +1.626 Q1
18 L. Stroll Aston Martin CAN 1:34.540 +2.030 Q1
19 A. Albon Williams TAI 1:34.690 +2.180 Q1
- I. Hadjar RB FRA -:--.--- -:--.--- Q1

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Verstappen gana en Austin y acecha el liderato a cinco carreras del final - Reporte Carrera - GP de Estados Unidos

Fórmula 1

Verstappen gana en Austin y acecha el liderato a cinco carreras del final - Reporte Carrera - GP de Estados Unidos
Carrera del Gran Premio de Estados Unidos - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Carrera del Gran Premio de Estados Unidos - ¡EN VIVO!
Parrilla de salida del GP de Estados Unidos tras penalización para Stroll

Fórmula 1

Parrilla de salida del GP de Estados Unidos tras penalización para Stroll
Verstappen se queda con la pole y redondea una jornada perfecta - Reporte Clasificación - GP de Estados Unidos

Fórmula 1

Verstappen se queda con la pole y redondea una jornada perfecta - Reporte Clasificación - GP de Estados Unidos
Clasificación del Gran Premio de Estados Unidos - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Clasificación del Gran Premio de Estados Unidos - ¡EN VIVO!
Verstappen gana y aprovecha el desastre de los McLaren - Reporte Sprint - GP de Estados Unidos

Fórmula 1

Verstappen gana y aprovecha el desastre de los McLaren - Reporte Sprint - GP de Estados Unidos
Sprint del Gran Premio de Estados Unidos - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Sprint del Gran Premio de Estados Unidos - ¡EN VIVO!
Grilla de partida de la Sprint del GP de Estados Unidos 2025

Fórmula 1

Grilla de partida de la Sprint del GP de Estados Unidos 2025
Verstappen por delante de Norris y Piastri - Reporte Sprint Qualifying - GP de Estados Unidos

Fórmula 1

Verstappen por delante de Norris y Piastri - Reporte Sprint Qualifying - GP de Estados Unidos
Sprint Qualifying del Gran Premio de Estados Unidos - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Sprint Qualifying del Gran Premio de Estados Unidos - ¡EN VIVO!
Norris al comando en la única sesión de entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Estados Unidos

Fórmula 1

Norris al comando en la única sesión de entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Estados Unidos
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos

Fórmula 1

Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos
+ Ver más noticias +

Contenidos destacados

GP de Estados Unidos 2025GP de Estados Unidos 2025
EN VIVO - GP Estados Unidos F1 2025EN VIVO - GP Estados Unidos F1 2025
Campeonato Pilotos y EquiposCampeonato Pilotos y Equipos
Calendario F1 2025Calendario F1 2025

Noticias de AUTOS F1LATAM

oct 18 - 01:28
Honda celebra los 30 años del CR-V, su emblemático SUV Honda celebra los 30 años del CR-V, su emblemático SUV
oct 18 - 00:17
Hyundai IONIQ 9 es elegido 'Auto Premium del Año 2026' en Alemania Hyundai IONIQ 9 es elegido 'Auto Premium del Año 2026' en Alemania
oct 17 - 18:08
Nuevo Alfa Romeo Tonale: más diseño, tecnología y potencia para el SUV italiano Nuevo Alfa Romeo Tonale: más diseño, tecnología y potencia para el SUV italiano
oct 17 - 17:46
Mazda CX-60 Híbrida Enchufable en Colombia: se refresca la gama con esta variante e-Skyactiv PHEV Mazda CX-60 Híbrida Enchufable en Colombia: se refresca la gama con esta variante e-Skyactiv PHEV
oct 17 - 17:28
Real Madrid estrena la nueva era eléctrica de BMW con el i7 y el XM como protagonistas Real Madrid estrena la nueva era eléctrica de BMW con el i7 y el XM como protagonistas
oct 16 - 17:48
Nace la iniciativa para celebrar el Día Nacional del Motociclista en Colombia Nace la iniciativa para celebrar el Día Nacional del Motociclista en Colombia
oct 16 - 16:13
Nissan LEAF 2025: el auto eléctrico pionero llega a su tercera generación con 622 kilómetros de autonomía Nissan LEAF 2025: el auto eléctrico pionero llega a su tercera generación con 622 kilómetros de autonomía
oct 16 - 15:04
Audi entregó flota de vehículos a la plantilla del equipo de fútbol Bayern Múnich Audi entregó flota de vehículos a la plantilla del equipo de fútbol Bayern Múnich
oct 15 - 11:01
Latin NCAP reveló los últimos resultados de sus pruebas de choque: Hyundai Tucson y Citroën Basalt Latin NCAP reveló los últimos resultados de sus pruebas de choque: Hyundai Tucson y Citroën Basalt
oct 14 - 12:29
Renault inició la fabricación del Boreal en el Complejo Ayrton Senna en Brasil Renault inició la fabricación del Boreal en el Complejo Ayrton Senna en Brasil
oct 10 - 21:47
Renault presentó en Brasil el Kwid E-Tech 2026, la renovación del popular citycar eléctrico Renault presentó en Brasil el Kwid E-Tech 2026, la renovación del popular citycar eléctrico
oct 10 - 01:22
Aston Martin DB12 S: perfecta combinación entre elegancia y rendimiento deportivo Aston Martin DB12 S: perfecta combinación entre elegancia y rendimiento deportivo
+ Ver más noticias +