Norris adelante en una sesión atípica - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Canadá

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Vueltas 1 L. Norris McLaren GBR 1:24.435 -.--- 8 2 C. Sainz Ferrari ESP 1:24.763 +0.328 11 3 C. Leclerc Ferrari MON 1:25.306 +0.871 11 4 L. Hamilton Mercedes GBR 1:25.970 +1.535 11 5 M. Verstappen Red Bull NLD 1:26.502 +2.067 10 6 O. Piastri McLaren AUS 1:26.754 +2.319 7 7 P. Gasly Alpine FRA 1:27.584 +3.149 8 8 V. Bottas Kick Sauber FIN 1:27.670 +3.235 11 9 S. Pérez Red Bull MEX 1:28.058 +3.623 10 10 G. Russell Mercedes GBR 1:28.541 +4.106 9 11 D. Ricciardo RB AUS 1:28.582 +4.147 9 12 Y. Tsunoda RB JAP 1:28.723 +4.288 9 13 K. Magnussen Haas DIN 1:29.052 +4.617 8 14 N. Hülkenberg Haas ALE 1:32.826 +8.391 5 15 F. Alonso Aston Martin ESP 1:33.411 +8.976 4 16 L. Sargeant Williams USA 1:36.586 +12.151 5 17 L. Stroll Aston Martin CAN 1:40.530 +16.095 1 - G. Zhou Kick Sauber CHN -:--.--- -:--.--- 4 - J. Doohan Alpine AUS -:--.--- -:--.--- 3 - A. Albon Williams TAI -:--.--- -:--.--- 4

Condiciones climáticas adversas previo al inicio de actividad del Gran Premio de Canadá afectaron el normal transcurso de la primera sesión. Con poco tiempo efectivo en pista, el más rápido fue el británico Lando Norris de McLaren.El director de carrera dictaminó que la sesión debía iniciar de acuerdo a lo estipulado, pero los autos no pudieron salir a pista mientras los asistentes se encontraba removiendo el agua y las hojas de los árboles. Desde ayer está lloviendo en Montreal copiosamente.Sin embargo dejó de llover y la pista comenzó a secarse progresivamente. Tras 25 minutos el primer auto en salir a la pista fue el de Lewis Hamilton , saliendo con el compuesto intermedio, mientras que sus rivales lo hicieron con los de lluvia extrema.Diez minutos después el chino Guanyu Zhou tuvo una colisión tras perder el control de su auto saliendo de la curva 5. Esto generó una corta bandera roja. Cinco minutos después todos los pilotos comenzaron a salir a pista con mucha precaución y al final, con la línea de pista prácticamente seca montaron todos el compuesto blando.Allí Lando Norris fue el más veloz con 1:24.435 seguido por el dúo de Ferrari conformado por Carlos Sainz Charles Leclerc . El monegasco no pudo por el tráfico mejorar el registro en su última vuelta.El joven Jack Doohan de Alpine, relevando en esta sesión a Esteban Ocon , no logró aprovechar esta oportunidad desafortunadamente. Tan solo dio tres giros.Fueron múltiples las salidas de pista, especialmente en la curva 1. 6, 10 y 13. Por suerte para ninguno sin consecuencias, solo para Zhou.Los tiempos de esta sesión son poco representativos debido a las condiciones de pista. Ahora hay que estar pendiente del pronóstico del clima, aunque de entrada no es muy favorable.A las 17:00 hs de Montreal comenzará la segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Canadá con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los tiempos: