Ocon admite que en este momento es agente libre. ¿Lo reemplazará Câmara en Haas?

Soy agente libre para el próximo año. En estas discusiones hay algunos asuntos tras bambalinas que están fuera de mi control. Estoy enfocado en la pista entregando lo mejor que puedo y entregando el resultado que el equipo merece

El piloto francés Esteban Ocon confirmó públicamente su condición de agente libre, en unas declaraciones en las que reconoció la existencia de factores ajenos a su desempeño deportivo que inciden en la definición de su futuro dentro de la categoría.El piloto de Haas fue directo al referirse a su situación contractual: "".Con estas palabras, Ocon deja en claro que, más allá de la incertidumbre respecto a su lugar en la parrilla para la próxima campaña, su prioridad continúa siendo el rendimiento dentro del auto y el cumplimiento de los objetivos deportivos junto a su actual escudería.La revelación se produce en un contexto en el que varios asientos de la parrilla aún permanecen sin definir de cara a la próxima temporada. Las palabras del piloto galo confirman que, pese a su trayectoria y experiencia en la categoría, su continuidad dependerá de negociaciones que, según sus propias declaraciones, escapan a su control directo.Ocon, ganador del GP de Hungría 2021, no detalló cuáles son específicamente los asuntos a los que hizo referencia, aunque su comentario deja entrever que la definición de su futuro involucra variables comerciales, estructurales o de decisiones internas de los equipos interesados en contar con sus servicios, más allá de lo que pueda demostrar en pista.Los rumores en el paddock indican que el piloto que reemplazaría a Ocon para la próxima temporada sería el brasilero Rafael Câmara, quien actualmente está luchando el título de la FIA Fórmula 2 con el búlgaro Nikola Tsolov, con una diferencia de tan solo siete puntos y tres Grandes Premios por disputarse.Entretanto el rumor tomó más fuerza al confirmarse en días pasados que el nuevo piloto del equipo Invicta - el actual de Câmara en F2 -, será el británico Freddie Slater. Seguramente en el otro lado del garaje seguirá el paraguayo Joshua Duerksen, por ende el brasilero ya podría tener su 2027 asegurado con Haas.Esteban Ocon ocupa actualmente la decimoctava posición del campeonato con 3 puntos, mientras que su compañero de equipo, el joven británico Oliver Bearman es decimotercero con 18 unidades.