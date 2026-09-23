Red Bull confirma a Isack Hadjar como compañero de Max Verstappen para 2027

Oracle Red Bull Racing formalizó la renovación del contrato de Isack Hadjar, con lo que queda definida su alineación de pilotos para la temporada 2027 de Fórmula 1. El francés continuará junto a Max Verstappen, cuyo vínculo con el equipo ya se había extendido hasta el cierre de 2030.Hadjar llegó al equipo austríaco tras una primera temporada como piloto de Racing Bulls en la que dejó señales claras de su potencial. Su debut con Oracle Red Bull Racing incluyó un tercer puesto en la clasificación del Gran Premio de Australia, un resultado que anticipó el nivel que mostraría durante el resto del año.Con esta renovación, Hadjar se convierte en el undécimo piloto surgido del programa junior de Red Bull en llegar al equipo principal, una lista que incluye a Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo y al propio Verstappen.El desempeño de Hadjar en 2026 se sostuvo en la consistencia. El piloto acumula siete carreras seguidas dentro del top seis, una racha que el propio equipo destacó como reflejo de su madurez al volante. El punto más alto de su temporada llegó en el Gran Premio de Mónaco, donde subió al podio por primera vez en la categoría.Debido a una lesión en una de sus manos mientras estaba en el gimnasio, Isack Hadjar se perdió los Grandes Premios de Países Bajos, Italia y España. Este fin de semana volverá a la acción en el GP de Azeribayán con Red Bull. Esto genera el descenso de Liam Lawson a Racing Bull y Yuki Tsunoda retomando su rol como piloto reserva.