 Russell reacciona y lidera los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Austria - F1LATAM.COM
  Horarios F1 - GP BÉLGICA F1 2026  
                          
Russell reacciona y lidera los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Austria
Russell reacciona y lidera los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Austria
   jun 27 /26 11:51 GMT
 Spielberg, Austria
 Mercedes AMG

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El británico establece un registro de 1:07.096 en el Red Bull Ring, mientras Antonelli confirma el potencial de la escudería alemana al colocarse segundo a solo 38 milésimas. Hamilton, tercero, completa una destacada actuación para la marca de la estrella.

La sesión de entrenamientos libres 3 del Gran Premio de Austria ha concluido con George Russell al frente de la tabla de tiempos, dejando a la escudería Mercedes adelante con sus dos autos.

Te podría interesar:
Horarios F1 en todos los países

El piloto británico registró un mejor giro de 1:07.096, superando por un estrecho margen de 0.038 segundos a su joven compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli.

La sesión, que se desarrolló bajo condiciones de calor intenso con una temperatura ambiente de 32 ºC y una pista que alcanzó los 51 ºC, tuvo su foco principal en la evaluación del compuesto blando.

Lewis Hamilton con Ferrari, se ubicó en la tercera posición a 0.115 segundos del tiempo de Russell, cerrando un top tres que refleja una parrilla comprimida en la parte delantera. La diferencia entre el primer puesto de Russell y el séptimo de Leclerc fue de apenas 0.356 segundos.

Te podría interesar:
Calendario Temporada F1 2026

Oscar Piastri (McLaren) y Lando Norris (McLaren) ocuparon las posiciones cuarta y quinta, respectivamente, con un margen de tan solo una décima de segundo entre ellos. Max Verstappen (Red Bull) finalizó en la sexta posición a 0.273 segundos del líder.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) se situó séptimo, mientras que el francés Isack Hadjar (Red Bull) fue octavo. El top 10 se completó con los pilotos de RB, Liam Lawson y Arvid Lindblad, en noveno y décimo lugar, respectivamente.

La sesión no estuvo exenta de incidentes menores. Carlos Sainz (Williams) se salió de pista en varias ocasiones, una de ellas para evitar bloquear la vuelta rápida de Lawson. Por su parte, Charles Leclerc también experimentó un trompo que no impidió su reincorporación a la pista. Valtteri Bottas (Cadillac) fue otro de los pilotos que superó los límites del asfalto, mientras que su compañero, Sergio Pérez, mejoró su registro en la parte final de la sesión.

Te podría interesar:
Pilotos y Equipos F1 2026

En la zona media, destaca el trabajo de los Alpine, con Pierre Gasly en la undécima posición y Franco Colapinto en la decimocuarta. El argentino, quien ayer manifestó no sentirse a gusto con el comportamiento de su auto, completó 18 vueltas y su mejor tiempo fue de 1:08.394. La escudería Audi colocó a sus pilotos en las posiciones duodécima (Nico Hülkenberg) y decimotercera (Gabriel Bortoleto), con una diferencia de apenas 0.008 segundos entre ellos.

El fondo de la parrilla estuvo ocupado por los Williams de Sainz y Alexander Albon, y los Cadillac de Pérez y Bottas, con Fernando Alonso y Lance Stroll cerrando la tabla para Aston Martin.

Te podría interesar:
Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2026 F1

A las 16:00 hs de Spielberg comenzará la clasificación del Gran Premio de Austria con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Horarios en todos los países.

Estos fueron los tiempos de la sesión.

P Piloto País Equipo Tiempo Gap Vueltas
1G. RussellGBRMercedes1:07.09619
2K. AntonelliITAMercedes1:07.134+0.03817
3L. HamiltonGBRFerrari1:07.211+0.11522
4O. PiastriAUSMcLaren1:07.344+0.24817
5L. NorrisGBRMcLaren1:07.360+0.26420
6M. VerstappenNEDRed Bull1:07.369+0.27316
7C. LeclercMONFerrari1:07.452+0.35624
8I. HadjarFRARed Bull1:07.912+0.81627
9L. LawsonNZLRB1:08.031+0.93521
10A. LindbladGBRRB1:08.109+1.01324
11P. GaslyFRAAlpine1:08.193+1.09716
12N. HülkenbergALEAudi1:08.303+1.20722
13G. BortoletoBRAAudi1:08.311+1.21522
14F. ColapintoARGAlpine1:08.394+1.29818
15O. BearmanGBRHaas1:08.529+1.43319
16E. OconFRAHaas1:08.707+1.61115
17C. SainzESPWilliams1:08.843+1.74727
18A. AlbonTAIWilliams1:08.992+1.89625
19S. PérezMEXCadillac1:09.532+2.43629
20V. BottasFINCadillac1:09.740+2.64424
21F. AlonsoESPAston Martin1:10.421+3.32521
22L. StrollCANAston Martin1:10.567+3.47119

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Ferrari estrena el Circuito de MADRING con un auto de F1 con Leclerc y Hamilton

Fórmula 1

Ferrari estrena el Circuito de MADRING con un auto de F1 con Leclerc y Hamilton
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar

Fórmula 1

F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar

Fórmula 1

El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo

Fórmula 1

Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Max Verstappen expresa su descontento por el nivel del Red Bull RB22

Fórmula 1

Max Verstappen expresa su descontento por el nivel del Red Bull RB22
Charles Leclerc logra la victoria en Silverstone - Reporte Carrera - GP de Gran Bretaña

Fórmula 1

Charles Leclerc logra la victoria en Silverstone - Reporte Carrera - GP de Gran Bretaña
Carrera del Gran Premio de Gran Bretaña F1 - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Carrera del Gran Premio de Gran Bretaña F1 - ¡EN VIVO!
Parrilla de salida del GP de Gran Bretaña tras penalización para Gasly

Fórmula 1

Parrilla de salida del GP de Gran Bretaña tras penalización para Gasly
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña

Fórmula 1

Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña F1 - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña F1 - ¡EN VIVO!
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña

Fórmula 1

Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?

Fórmula 1

Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?
+ Ver más noticias +

Contenidos destacados

GP de Bélgica 2026GP de Bélgica 2026
EN VIVO - GP Gran Bretaña 2026EN VIVO - GP Gran Bretaña 2026
Campeonato Pilotos y EquiposCampeonato Pilotos y Equipos
Calendario F1 2026Calendario F1 2026

Noticias de AUTOS F1LATAM

jun 27 /26 17:02
GWM ORA 5 en Colombia: así es la nueva SUV eléctrica con hasta 520 kilómetros de autonomía GWM ORA 5 en Colombia: así es la nueva SUV eléctrica con hasta 520 kilómetros de autonomía
jun 27 /26 10:22
Deepal y Changan consolidan a Colombia como uno de sus mercados más importantes a nivel global Deepal y Changan consolidan a Colombia como uno de sus mercados más importantes a nivel global
jun 27 /26 10:12
Mazda 787B vuelve a Le Mans para celebrar 35 años de su histórica victoria Mazda 787B vuelve a Le Mans para celebrar 35 años de su histórica victoria
jun 27 /26 09:08
Nissan se une a Casa Estadio para celebrar la historia del fútbol durante el Mundial 2026 Nissan se une a Casa Estadio para celebrar la historia del fútbol durante el Mundial 2026
jun 25 /26 15:19
Porsche presenta el nuevo 911 GT4 R: el deportivo de carreras que debutará en 2027 Porsche presenta el nuevo 911 GT4 R: el deportivo de carreras que debutará en 2027
jun 24 /26 09:18
Vida: la nueva apuesta eléctrica de Hero, llega para transformar la movilidad en Colombia Vida: la nueva apuesta eléctrica de Hero, llega para transformar la movilidad en Colombia
jun 22 /26 23:51
Kia Colombia apoya el golf aficionado en el país con la Ryder Cup Intergrupos 2026 Kia Colombia apoya el golf aficionado en el país con la Ryder Cup Intergrupos 2026
jun 22 /26 10:01
Auteco Blue entregó la primera grúa 100 por ciento eléctrica para el corredor Bogotá - Girardot Auteco Blue entregó la primera grúa 100 por ciento eléctrica para el corredor Bogotá - Girardot
jun 18 /26 11:38
La ofensiva de Grupo UMA en la F2R 2026: Liderazgo tecnológico y ocho lanzamientos que sacuden el mercado La ofensiva de Grupo UMA en la F2R 2026: Liderazgo tecnológico y ocho lanzamientos que sacuden el mercado
jun 15 /26 13:42
Nuevos SEAT Ibiza y Arona 2026 en Colombia: precios, equipamiento y novedades Nuevos SEAT Ibiza y Arona 2026 en Colombia: precios, equipamiento y novedades
jun 15 /26 09:06
Tecnología y seguridad ADAS: Nissan amplía la protección de los conductores en América Latina Tecnología y seguridad ADAS: Nissan amplía la protección de los conductores en América Latina
jun 15 /26 08:56
José Guillermo Marín, nuevo Director de Mercadeo de BMW y MINI para Colombia José Guillermo Marín, nuevo Director de Mercadeo de BMW y MINI para Colombia
+ Ver más noticias +