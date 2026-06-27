Russell reacciona y lidera los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Austria

jun 27 /26 11:51 GMT Spielberg, Austria Mercedes AMG



Director F1LATAM.COM

@HenryBonillaF1 Por: Henry BonillaDirector F1LATAM.COM





La sesión de entrenamientos libres 3 del Gran Premio de Austria ha concluido con George Russell al frente de la tabla de tiempos, dejando a la escudería Mercedes adelante con sus dos autos.



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El piloto británico registró un mejor giro de 1:07.096, superando por un estrecho margen de 0.038 segundos a su joven compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli.



La sesión, que se desarrolló bajo condiciones de calor intenso con una temperatura ambiente de 32 ºC y una pista que alcanzó los 51 ºC, tuvo su foco principal en la evaluación del compuesto blando.



Lewis Hamilton con Ferrari, se ubicó en la tercera posición a 0.115 segundos del tiempo de Russell, cerrando un top tres que refleja una parrilla comprimida en la parte delantera. La diferencia entre el primer puesto de Russell y el séptimo de Leclerc fue de apenas 0.356 segundos.



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Oscar Piastri (McLaren) y Lando Norris (McLaren) ocuparon las posiciones cuarta y quinta, respectivamente, con un margen de tan solo una décima de segundo entre ellos. Max Verstappen (Red Bull) finalizó en la sexta posición a 0.273 segundos del líder.



El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) se situó séptimo, mientras que el francés Isack Hadjar (Red Bull) fue octavo. El top 10 se completó con los pilotos de RB, Liam Lawson y Arvid Lindblad, en noveno y décimo lugar, respectivamente.



La sesión no estuvo exenta de incidentes menores. Carlos Sainz (Williams) se salió de pista en varias ocasiones, una de ellas para evitar bloquear la vuelta rápida de Lawson. Por su parte, Charles Leclerc también experimentó un trompo que no impidió su reincorporación a la pista. Valtteri Bottas (Cadillac) fue otro de los pilotos que superó los límites del asfalto, mientras que su compañero, Sergio Pérez, mejoró su registro en la parte final de la sesión.



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En la zona media, destaca el trabajo de los Alpine, con Pierre Gasly en la undécima posición y Franco Colapinto en la decimocuarta. El argentino, quien ayer manifestó no sentirse a gusto con el comportamiento de su auto, completó 18 vueltas y su mejor tiempo fue de 1:08.394. La escudería Audi colocó a sus pilotos en las posiciones duodécima (Nico Hülkenberg) y decimotercera (Gabriel Bortoleto), con una diferencia de apenas 0.008 segundos entre ellos.



El fondo de la parrilla estuvo ocupado por los Williams de Sainz y Alexander Albon, y los Cadillac de Pérez y Bottas, con Fernando Alonso y Lance Stroll cerrando la tabla para Aston Martin.



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A las 16:00 hs de Spielberg comenzará la clasificación del Gran Premio de Austria con



Horarios en todos los países.



Estos fueron los tiempos de la sesión.



P Piloto País Equipo Tiempo Gap Vueltas 1 G. Russell GBR Mercedes 1:07.096 — 19 2 K. Antonelli ITA Mercedes 1:07.134 +0.038 17 3 L. Hamilton GBR Ferrari 1:07.211 +0.115 22 4 O. Piastri AUS McLaren 1:07.344 +0.248 17 5 L. Norris GBR McLaren 1:07.360 +0.264 20 6 M. Verstappen NED Red Bull 1:07.369 +0.273 16 7 C. Leclerc MON Ferrari 1:07.452 +0.356 24 8 I. Hadjar FRA Red Bull 1:07.912 +0.816 27 9 L. Lawson NZL RB 1:08.031 +0.935 21 10 A. Lindblad GBR RB 1:08.109 +1.013 24 11 P. Gasly FRA Alpine 1:08.193 +1.097 16 12 N. Hülkenberg ALE Audi 1:08.303 +1.207 22 13 G. Bortoleto BRA Audi 1:08.311 +1.215 22 14 F. Colapinto ARG Alpine 1:08.394 +1.298 18 15 O. Bearman GBR Haas 1:08.529 +1.433 19 16 E. Ocon FRA Haas 1:08.707 +1.611 15 17 C. Sainz ESP Williams 1:08.843 +1.747 27 18 A. Albon TAI Williams 1:08.992 +1.896 25 19 S. Pérez MEX Cadillac 1:09.532 +2.436 29 20 V. Bottas FIN Cadillac 1:09.740 +2.644 24 21 F. Alonso ESP Aston Martin 1:10.421 +3.325 21 22 L. Stroll CAN Aston Martin 1:10.567 +3.471 19 El británico establece un registro de 1:07.096 en el Red Bull Ring, mientras Antonelli confirma el potencial de la escudería alemana al colocarse segundo a solo 38 milésimas. Hamilton, tercero, completa una destacada actuación para la marca de la estrella.La sesión de entrenamientos libres 3 del Gran Premio de Austria ha concluido con George Russell al frente de la tabla de tiempos, dejando a la escudería Mercedes adelante con sus dos autos.El piloto británico registró un mejor giro de 1:07.096, superando por un estrecho margen de 0.038 segundos a su joven compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli.La sesión, que se desarrolló bajo condiciones de calor intenso con una temperatura ambiente de 32 ºC y una pista que alcanzó los 51 ºC, tuvo su foco principal en la evaluación del compuesto blando.Lewis Hamilton con Ferrari, se ubicó en la tercera posición a 0.115 segundos del tiempo de Russell, cerrando un top tres que refleja una parrilla comprimida en la parte delantera. La diferencia entre el primer puesto de Russell y el séptimo de Leclerc fue de apenas 0.356 segundos.Oscar Piastri (McLaren) y Lando Norris (McLaren) ocuparon las posiciones cuarta y quinta, respectivamente, con un margen de tan solo una décima de segundo entre ellos. Max Verstappen (Red Bull) finalizó en la sexta posición a 0.273 segundos del líder.El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) se situó séptimo, mientras que el francés Isack Hadjar (Red Bull) fue octavo. El top 10 se completó con los pilotos de RB, Liam Lawson y Arvid Lindblad, en noveno y décimo lugar, respectivamente.La sesión no estuvo exenta de incidentes menores. Carlos Sainz (Williams) se salió de pista en varias ocasiones, una de ellas para evitar bloquear la vuelta rápida de Lawson. Por su parte, Charles Leclerc también experimentó un trompo que no impidió su reincorporación a la pista. Valtteri Bottas (Cadillac) fue otro de los pilotos que superó los límites del asfalto, mientras que su compañero, Sergio Pérez, mejoró su registro en la parte final de la sesión.En la zona media, destaca el trabajo de los Alpine, con Pierre Gasly en la undécima posición y Franco Colapinto en la decimocuarta. El argentino, quien ayer manifestó no sentirse a gusto con el comportamiento de su auto, completó 18 vueltas y su mejor tiempo fue de 1:08.394. La escudería Audi colocó a sus pilotos en las posiciones duodécima (Nico Hülkenberg) y decimotercera (Gabriel Bortoleto), con una diferencia de apenas 0.008 segundos entre ellos.El fondo de la parrilla estuvo ocupado por los Williams de Sainz y Alexander Albon, y los Cadillac de Pérez y Bottas, con Fernando Alonso y Lance Stroll cerrando la tabla para Aston Martin.A las 16:00 hs de Spielberg comenzará la clasificación del Gran Premio de Austria con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los tiempos de la sesión.

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