Alcalde de Barranquilla: ''En abril de 2028 la IndyCar va a correr aquí''

ago 27 /26 23:10 GMT
Barranquilla, Colombia
F1LATAM.COM - Henry Bonilla
Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, aseguró hoy que IndyCar - la máxima categoría de automovilismo de Estados Unidos -, va a tener en dos años una válida del campeonato en esta ciudad del Caribe colombiano.
Durante el evento del lanzamiento de la 'Travesía Río Magdalena', el máximo dignatario de los barranquilleros expresó: "La IndyCar ya va a firmar con nosotros. En abril del 2028 la IndyCar va a correr aquí, al frente del río (Magdalena) y del Malecón
".
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Hace aproximadamente mes y medio llegaron a Barranquilla varios intermediarios, en nombre de la IndyCar, encabezados por Ismael Peña (ex intermediario de Mediapro con los derechos de F1 para España), Luis Álvarez (ex PR de Checo Pérez), Juan Manuel Correa (ex piloto de IndyCar y F2) y Marco Jacott (ingeniero civil en Tilke GmgH, la empresa constructora de los circuitos de F1 y otras categorías), para adelantar conversaciones con la alcaldía, además asesorados por Juan Pablo Montoya.
El 22 de mayo, Ana María Aljure, la gerente de la ciudad de la alcaldía, viajó hasta Indianápolis (Estados Unidos), para reunirse con directivas de IndyCar, con el objetivo de presentar la propuesta por parte de Barranquilla, incluyendo el diseño del trazado.
Las gestiones se han realizado y el anhelo de Barranquilla es poder tener los más importantes eventos deportivos en la ciudad. Fórmula 1 en su momento estuvo cerca, aunque los planes se mantienen activo
, teniendo IndyCar es una prueba de fuego muy importante e interesante para ver el desarrollo de una competencia de automovilismo de alto nivel en las calles de la ciudad.
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Hasta el momento IndyCar no ha realizado un pronunciamiento oficial.