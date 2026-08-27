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Franco Colapinto renueva su contrato con Alpine y seguirá en la temporada 2027 de Fórmula 1
Franco Colapinto renueva su contrato con Alpine y seguirá en la temporada 2027 de Fórmula 1
   ago 27 /26 21:25 GMT
 Enstone, Gran Bretaña
 Juan Iribarren

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Alpine Formula One Team hizo oficial la continuidad de Franco Colapinto como piloto titular para la temporada 2027, completando así su alineación junto a Pierre Gasly. El anuncio, realizado en la previa del Gran Premio de Italia, es un respaldo para el argentino, que afrontará su tercera temporada consecutiva en la escudería francesa tras su debut en 2025.

Colapinto, de 23 años, ha tenido una temporada 2026 de consolidación que le ha valido la renovación. El piloto latinoamericano suma hasta la fecha 19 puntos en el campeonato, con actuaciones destacadas que incluyen un décimo puesto en China, un séptimo en Miami —su mejor resultado hasta ese momento— y un brillante sexto lugar en Montreal, que el propio equipo califica como una muestra de madurez, tenacidad y talento natural al volante.


Con 38 Grandes Premios a sus espaldas, Franco ha logrado puntuar en seis de las doce carreras disputadas hasta ahora.

La dupla Colapinto-Gasly, que se mantendrá por tercer año consecutivo, ha sido clave en la progresión de Alpine. La escudería ocupa actualmente la sexta posición en el campeonato de constructores, gracias a un paquete chasis-unidad de potencia mejorado que ha permitido lograr puntos con ambos pilotos en cuatro ocasiones: China, Canadá, Barcelona y Gran Bretaña.

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La continuidad en la alineación, según la dirección del equipo, proporciona la estabilidad necesaria para seguir avanzando en su proyecto de recuperación.

Flavio Briatore, asesor del equipo, subrayó la importancia de la estabilidad en la alineación: "Estamos muy contentos de confirmar nuestra alineación de pilotos para 2027 con Franco como piloto titular junto a Pierre. Para mí, la consistencia es muy importante.


Ahora estamos asentados desde el punto de vista de los pilotos, aunque la parte más significativa que debemos acertar es diseñar y construir un auto rápido, que sigue siendo nuestra prioridad número uno", indicó el directivo italiano.

Briatore destacó el crecimiento del argentino: "Hemos visto a Franco crecer y madurar como un gran piloto este año. Sus resultados en Miami y Montreal confirmaron lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo".

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Colapinto, por su parte, manifestó su satisfacción con la renovación: "Estoy muy contento de continuar con este equipo en 2027. Me siento muy feliz y muy asentado aquí, y ha sido incluso mejor que hayamos progresado significativamente este año en comparación con el anterior.


Tenemos muchos más hitos por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar rendimiento y mejorar el auto cada vez más. Nuestros objetivos a largo plazo son evidentes: competir y ganar".

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El anuncio llega en un momento especial para el equipo, que se prepara para el Gran Premio de Italia en Monza, donde Colapinto dispondrá del paquete de actualizaciones A526.

La renovación del argentino, que se produce una semana después de que Gasly confirmara su compromiso con Alpine, cierra el círculo de una alineación que el equipo considera fundamental para su futuro.


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F1LATAM.COM estará realizando la cobertura EN DIRECTO desde Monza y Madrid, en los Grandes Premios de Italia y España respectivamente. ¡Los esperamos!

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