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Sergio Pérez garantiza su continuidad en F1 al renovar con Cadillac hasta la temporada 2029
Sergio Pérez garantiza su continuidad en F1 al renovar con Cadillac hasta la temporada 2029
   oct 30 /26 14:30 GMT
 Ciudad de México, México
 Eduardo Mendoza FPC/ F1LATAM.COM

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El equipo Cadillac de Fórmula 1 y sello Telcel-Infinitum-Claro, confirmó que Sergio ''Checo'' Pérez continuará en la escudería estadounidense tras la firma de una extensión de contrato multianual, comprometiéndose con el proyecto norteamericano al menos hasta el 2029.

El acuerdo refuerza una ambición compartida a largo plazo, entre el piloto mexicano – ganador seis veces de un Gran Premio – y el quipo Cadillac de Fórmula 1: Construir una escudería competitiva que llegue a la cima del deporte motor.

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Checo ha aportado su gran experiencia, su talento y un liderazgo invaluables para el equipo, en esta su temporada inaugural en la parrilla. Su retroalimentación técnica y su destreza en carrera han ayudado a acelerar el desarrollo del chasis, perfeccionar las operaciones en pista y sentar las bases para un progreso continuo en los centros operativos del equipo en Silverstone, Indianápolis y Charlotte.

El anuncio se produce mientras Checo celebra su Gran Premio número 300 en su carrera de casa, en la Ciudad de México. Antes de afrontar el GP de México, Checo saldrá a las calles de la capital para realizar una exhibición ante miles de aficionados en el Paseo de la Reforma.

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"Unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1, desde el primer día fue un proyecto en el que creí de verdad y ampliar mi compromiso con ellos se siente como una continuación natural de esta etapa", afirmó Checo. "Construir un equipo de Fórmula 1 desde cero requiere tiempo, requiere de un trabajo incansable y paciencia, pero el progreso que estamos logrando juntos es increíblemente gratificante. Todavía queda mucho trabajo por delante y estoy totalmente comprometido para los próximos tres años".

"Quiero agradecer a Dan (Towriss), a Mark (Reuss) y a todos en TWG Motorsports y General Motors por la oportunidad de seguir construyendo sobre lo que hemos iniciado juntos. A cada miembro de este equipo tan especial – tanto en el circuito como en Estados Unidos y el Reino Unido – así como a nuestros aficionados: GRACIAS".

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"En vísperas de un fin de semana especial en la Ciudad de México, nos complace anunciar que Checo seguirá siendo una pieza fundamental del quipo Cadillac de Fórmula 1 por los próximos tres años", afirmó Dan Towriss, director ejecutivo (CEO) del equipo Cadillac de Fórmula 1.

"Construir un equipo competitivo en la F1 es un proyecto a largo plazo, contar con el talento y el liderazgo de Checo nos brinda la continuidad y el compromiso necesarios para seguir desarrollando una base sólida en este nuestro primer año. Juntos, estamos centrados en la siguiente etapa de nuestro camino: impulsar al equipo y avanzar posiciones en la parrilla".

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