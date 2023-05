'Checo' Pérez se impone en la primera competencia en Bakú - Reporte Sprint - GP de Azerbaiyán

Posiciones Sprint del GP de Azerbaiyán 2023:



Vuelta Rápida: Pérez - 1:43.616

Safety Cars: 1

Pos Piloto Escudería País Gap Total 1. Sergio Pérez Red Bull 33:17.667 8 2. Charles Leclerc Ferrari +4.463 7 3. Max Verstappen Red Bull +5.065 6 4. George Russell Mercedes +8.532 5 5. Carlos Sainz Ferrari +10.388 4 6. Fernando Alonso Aston Martin +11.613 3 7. Lewis Hamilton Mercedes +16.503 2 8. Lance Stroll Aston Martin +18.417 1 Pilotos sin puntos: 9. Alex Albon Williams +21.757 2 10. Oscar Piastri McLaren +22.851 1 11. Kevin Magnussen Haas +27.990 12. Guanyu Zhou Alfa Romeo +34.602 13. Pierre Gasly Alpine +36.918 14. Nyck de Vries AlphaTauri +41.626 15. Nico Hülkenberg Haas +48.587 16. Valtteri Bottas Alfa Romeo +49.917 17. Lando Norris McLaren +51.104 18. Esteban Ocon Alpine +60.621 No terminó: Yuki Tsunoda AlphaTauri -

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez obtuvo el primer lugar en la competencia Sprint del GP de Azerbaiyán. Fuerte ritmo del Red Bull RB19 en el Baku City Circuit.Saliendo desde la pole position, Charles Leclerc defendió su lugar de privilegio. Unos segundos después se generó un Safety Car por cuenta de una colisión de Yuki Tsunoda al quedar un neumático y destrozos en la pista como consecuencia de un impacto del japonés contra una de las barreras de protección.Posteriormente en la vuelta seis la carrera se reaunudó y Sergio Pérez comenzó a presionar a Leclerc por el primer lugar. En la vuelta ocho quedó en evidencia el gran auto que es el RB19 y lo pasó en la recta principal con el DRS.El monegasco intentó hacer lo propio, pero el Ferrari SF-23 no es tan eficiente aerodinámicamente y no logró acercarse a 'Checo'.Entretanto Max Verstappen tuvo en la primera vuelta un toque con George Russell en las curvas dos y tres, generando un daño en el pontón izquierdo de su Red Bull . El británico lo pasó pero luego de la reanudación de la carrera tras el Safety Car, Verstappen lo pasó y se adueñó del tercer lugar. El neerlandés intentó conectarse a Leclerc, pero las averías en su auto no lo permitieron.El quinto lugar fue para Carlos Sainz sin el ritmo esperado y fue seguido por su compatriota Fernando Alonso de Aston Martin . Ambos tuvieron una situación en la primera vuelta, de la cual Fernando se quejó. Lewis Hamilton de Mercedes terminó en el séptimo puesto, seguido por Lance Stroll de Aston Martin en el octavo lugar. Hasta esta posición los pilotos sumaron puntos.El top 10 fue completado por Alex Albon de Williams Oscar Piastri de McLaren Al tratarse de un formato con puntos para los ocho primeros, pocos fueron los movimientos que se generaron por parte de los pilotos que estaban por fuera de este grupo, todo pensado en no arriesgar para tener el auto en las mejores condiciones para la carrera de mañana. En cuanto a los neumáticos, para esta distancia de carrera la mayor parte optó por el compuesto medio.Mañana a las 15:00 hs de Bakú, comenzará la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. A continuación el vuelta a vuelta de la Sprint del GP de Azerbaiyán:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la Sprint! Leclerc y Pérez mantienen el P1 y P2. Russell supera a Verstappen y es P3. Sainz ataca a Max. Largada limpia. Alonso pasa a Albon .Virtual Safety Car. Sigue el neumático en medio de la pista. Tsunoda llega a pits. Se había pegado previamente contra las barreras de protección.Safety Car ahora. Hay destrozos sobre la pista. El auto de Tsunoda queda con daños en la suspensión y dirección. Será retiro.Investigación por parte de los comisarios por liberación insegura de Tsunoda.El Safety Car apaga las luces. Todo listo para la reanudación de la Sprint.Se reanuda la Sprint. Verstappen pasa a Russell y recupera el P3. Alonso toma el P6 de Hamilton. Ahora Fernando conectado a Sainz. Leclerc no puede alejarse de Pérez. Russell hace lo propio de Verstappen.Pérez conectado a Leclerc. Gap de 0.6s.Pérez pasa a Leclerc con DRS en la recta principal. Verstappen ahora se acerca a Leclerc.El Ferrari de Leclerc no logra acercarse al Red Bull de Pérez. Ahí está la eficiencia aerodinámica que tiene el RB19 del mexicano. Piastri pasa a Norris y es P10.Russell se desconecta de Verstappen por el P3. Alonso se acerca a Sainz por el P5. Gap de 0.9s. Pérez se aleja de Leclerc y lo deja sin DRS. Verstappen si lo tiene.Stroll con todo sobre Stroll por el último punto de la Sprint, el P8. Pérez a 1.1s de Leclerc. Verstappen con el auto lastimado no le permite acercarse más a Leclerc.Stroll pasa a Albon y es P8. Duelo entre los Haas. Magnussen pasa a Hülkenberg y es P11. Leclerc aprieta y se acerca a Pérez. Gap de 0.8s. Activa DRS. Verstappen se aleja a 1.2s.Pérez a 1.4s de Leclerc. Zhou pasa a Hülkenberg. Sainz se aleja de Alonso en el P5. Piastri busca el P9 de Albon.Fuerte ritmo de 'Checo' Pérez. Está a 2.1s de Leclerc. Es 0.8s más veloz que Charles y Max.Verstappen hace todo lo posible para acercarse a Leclerc y activar DRS. Nada fácil, piso del auto con daños.Checo en 1:43.8. Es 4s más veloz que Leclerc. Gran ritmo del RB19 del mexicano.¡Última vuelta de la Sprint! Con el compuesto blando en su fase final, no hay ataques sorpresivos. George Russell se lleva el primer lugar.Con los resultados de esta Sprint del GP de Azerbaiyán, Max Verstappen llega a 75 puntos. Segundo Sergio Pérez (62), tercero Fernando Alonso (48), cuarto Lewis Hamilton (40), quinto Carlos Sainz (24), sexto George Russell (23), séptimo Lance Stroll (21), octavo Charles Leclerc (13), noveno Lando Norris (8) y completando el top 10, Nico Hülkenberg (6).En el campeonato de constructores, Red Bull consigue 137 puntos, segundo Aston Martin (69), tercero Mercedes (63), cuarto Ferrari (37), quinto McLaren (12), sexto Alpine (8), séptimo Haas (7), octavo Alfa Romeo (6), noveno AlphaTauri (1) y último Williams (1).