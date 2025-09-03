 El colombiano Pedro Juan Moreno correrá las 12 Horas de Spa de la Michelin 992 Endurance Cup - F1LATAM.COM
El colombiano Pedro Juan Moreno correrá las 12 Horas de Spa de la Michelin 992 Endurance Cup
   sep 3 /2025 23:40 GMT
 Spa, Bélgica
 IndyCar

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El piloto Claro de Escudería Telmex, Pedro Juan Moreno, disputará las 12 Horas de Spa de la 992 Endurance Cup con el equipo HRT Performance, al volante del auto número 30 en la clase PRO. Este serial es impulsado por Porsche Motorsport.

El antioqueño compartirá el reto con los británicos Hugo Ellis y Steven Gambrell, y con el alemán Sebastian Freymuth. La competencia se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre en el mítico circuito de Spa-Francorchamps.

Después de una ardua preparación física y mental, esta será la primera carrera de gran duración de Pedro Juan Moreno en Europa, sobre esta nueva oportunidad.

"Va a ser una carrera de mayor duración y en un auto distinto a lo que estoy acostumbrado. Los GT son carros que llevan mucha menos carga aerodinámica, más pesados, pero con una gran potencia, por lo que será un gran complemento para seguir sumando experiencia a mi carrera deportiva. A principio de año tuve la oportunidad de subirme a un Porsche 991.2 en Estados Unidos, no es el mismo carro, pero seguramente me va servir para este reto", dijo Pedro Juan.


La Michelin 992 Endurance Cup es una serie monomarca de resistencia impulsada por Porsche Motorsport y Creventic, exclusiva para equipos clientes con autos 911 GT3 Cup de la generación 992.

El equipo HRT Performance cuenta con una amplia experiencia en competencias europeas e internacionales de resistencia, con múltiples podios y victorias en pruebas como las 24 Horas de Nürburgring, las 24H Series y la Porsche Carrera Cup. El año pasado, fueron ganadores de la clase AM en las 12 Horas de Spa de la Michelin 992 Endurance Cup.

"Pedro Juan es un talento joven extraordinario, con tan solo 18 años ya ha demostrado habilidades excepcionales en monoplazas y prototipos. Tenemos grandes expectativas para su debut en carreras de resistencia y creemos que Spa-Francorchamps es el lugar perfecto para que muestre su potencial", afirmaron desde HTR.

Moreno reconoce la exigencia de la cita: "Tenemos un equipo con una buena alineación y experiencia. La idea es tratar de adaptarme lo más rápido posible aprovechando su experiencia con el carro para pelear por los primeros lugares desde el inicio. El año pasado, a pesar de tener un fin de semana complicado, logramos un podio. Este año no nos conformamos con menos".

Las acciones en Spa-Francorchamps comienzan el jueves 4 de septiembre con dos sesiones de pruebas. El viernes 5 habrá entrenamientos libres, clasificación y práctica nocturna, antes de la gran carrera el sábado 6 de septiembre.

