El colombiano Pedro Juan Moreno correrá las 12 Horas de Spa de la Michelin 992 Endurance Cup

El piloto Claro de Escudería Telmex, Pedro Juan Moreno, disputará las 12 Horas de Spa de la 992 Endurance Cup con el equipo HRT Performance, al volante del auto número 30 en la clase PRO. Este serial es impulsado por Porsche Motorsport.El antioqueño compartirá el reto con los británicos Hugo Ellis y Steven Gambrell, y con el alemán Sebastian Freymuth. La competencia se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre en el mítico circuito de Spa-Francorchamps.Después de una ardua preparación física y mental, esta será la primera carrera de gran duración de Pedro Juan Moreno en Europa, sobre esta nueva oportunidad.", dijo Pedro Juan.La Michelin 992 Endurance Cup es una serie monomarca de resistencia impulsada por Porsche Motorsport y Creventic, exclusiva para equipos clientes con autos 911 GT3 Cup de la generación 992.El equipo HRT Performance cuenta con una amplia experiencia en competencias europeas e internacionales de resistencia, con múltiples podios y victorias en pruebas como las 24 Horas de Nürburgring, las 24H Series y la Porsche Carrera Cup. El año pasado, fueron ganadores de la clase AM en las 12 Horas de Spa de la Michelin 992 Endurance Cup.", afirmaron desde HTR.Moreno reconoce la exigencia de la cita: "".Las acciones en Spa-Francorchamps comienzan el jueves 4 de septiembre con dos sesiones de pruebas. El viernes 5 habrá entrenamientos libres, clasificación y práctica nocturna, antes de la gran carrera el sábado 6 de septiembre.