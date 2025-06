Piastri vence y amplia su ventaja al frente del campeonato - Reporte Carrera - GP de España

Vuelta a vuelta del GP de España 2025:

Posiciones Finales del Gran Premio de España 2025

Oscar Piastri no tuvo rivales en el Circuit de Barcelona-Catalunya y sumó una nueva victoria para extender su ventaja al frente del campeonato mundial sobre Lando Norris que poco pudo hacer ante el paso de su compañero de equipo y le tocó conformarse con el 2º y completar otro doblete para McLaren.El podio lo completó Charles Leclerc en una gran carrera del monegasco remontando desde el séptimo a base de ritmo y gestión estratégica.La carrera empezó con Piastri manteniendo la primera posición mientras Verstappen superaba a Norris llegando a la curva y las Ferrari de Hamilton y Leclerc ganaban las posiciones de los Mercedes.Desde ese momento empezó la gestión de neumáticos de varios pilotos tratando de minimizar la degradación y extender sus stints.Sobre el final de carrera (vuelta 55) Kimi Antonelli abandonó tras una falla de motor en su Mercedes lo que provocó la salida del Safety Car. Esto trajo renovada emoción a una carrera que hasta ese momento estaba decidida y bajo control del australiano.En el reinicio los McLaren se escaparon y Max Verstappen perdió el último escalón del podio a manos de Leclerc que aprovechó tener mejores neumáticos y un error del neerlandés en la re salida.En el Top 5 se reportaron George Russell 4º, luego de una dura batalla con Verstappen que no se tomó nada bien el de Red Bull que ya venía frustrado por el error estratégico de su equipo.Max fue sancionado con 10 segundos por provocar un accidente con Russell lo que lo retrasó aun más en el clasificador. En 5º se ubicó un sorprendente Nico Hülkenberg con el Sauber tras una gran remontada.Dentro de los 10 primeros y quienes suman puntos se ubicaron: Lewis Hamilton en 6º, que inició ganando posiciones pero luego no tuvo ritmo para pelear con nadie y terminó cediendo incluso el quinto lugar con Hülkenberg en la última vuelta.En 7º cruzó la meta Isack Hadjar en otra sólida presentación con el Racing Bulls, seguido de Pierre Gasly que sigue sumando para Alpine, Fernando Alonso que consiguió sus primeros puntos en el Mundial y Max Verstappen luego de que le fuera aplicada la sanción de 10 segundos para quedarse con el último punto. Poca renta para el actual campeón del mundo que cede terreno en la lucha con los McLaren.Cerca de los puntos estuvo Liam Lawson 11º, aunque de nuevo tuvo varias maniobras al límite, atrás de él llegó Gabriel Bortoleto confirmando el buen andar de Sauber este domingo, terminando por delante de Tsunoda 13º, Sainz 14º y Franco Colapinto en 15º.Los últimos pilotos clasificados en carrera fueron los hombres de Haas con Ocon por delante de Bearman en una jornada aciaga para el equipo norteamericano. España tampoco fue poco benevolente con Alex Albon y tras dos incidentes que lo obligaron a pasar por pits para cambiar su alerón delantero debió retirar el auto y fue el primer abandono de la carrera.Con los resultados finales de este GP de España en el campeonato de pilotos Oscar Piastri sigue líder con 186 puntos,Lando Norris (176),Max Verstappen (137),George Russell (111),Charles Leclerc (94),Lewis Hamilton (71),Andrea Kimi Antonelli (48),Alex Albon (42),Esteban Ocon (20).En el campeonato de equipos , McLaren lidera con 362 puntos,Ferrari (165),Mercedes (159),Red Bull (144),Williams (54),RB (28),Haas (26), octavo Sauber (16),Aston Martin (16) yAlpine (11).La décima válida del campeonato mundial de F1 2025 se realizará del 13 al 15 de junio con motivo del GP de Canadá en el Circuito Gilles Villeneuve. Allí estaremos EN VIVO y EN DIRECTO. ¡Atentos a nuestra cobertura!Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Piastri mantiene la pole. Norris cae al P3 luego que Verstappen lo pasara. Antonelli por la escapatoria cae al P7. Hamilton y Leclerc en P4 y P5.Alonso intenta pasar a Hülkenberg por el exterior en la curva 2. Está P11 el español.Verstappen se conecta a Piastri con DRS, pero Oscar ni se mueve.Gasly en el P8 tiene un tren DRS hasta Tsunoda en el P19. Piastri se aleja de Verstappen a 2s. Fuerte ritmo.Leclerc se acerca Hamilton por el P4. Colapinto en el P18 a 0.9s de Sainz. Atrás Tsunoda se le acerca.Norris se acerca a Verstappen. Gap de 1.2s. Leclerc sigue presionando a Hamilton.Hülkenberg y Alonso en el P10 y P11 se acercan a Hadjar por el P9.Leclerc tiene más ritmo que Hamilton. Gap de 0.6s.Bearman y Tsunoda en pits.Hamilton atiende la orden de equipo y deja pasar a Leclerc. Cambio de alerón en el auto de Sainz.Piastri a 3.7s de Verstappen. Entretanto Norris se acerca a Max por el P2. Gap de 0.7s.Lawson en el P11 se acerca a Bortoleto.Norris sube al P2 tras pasar a Verstappen en la recta principalAlonso se sale de pista pero logra volver.Colapinto en pits.Piastri a 4.3s de NorrisAlonso se acerca a Sainz por el P17.Verstappen en pits y pasa a HadjarAlonso toma el P16 de Sainz.Leclerc a 5s de Hamilton.En McLaren se alistan para la detención.Norris en pitsAhora entra Piastri. Sale en el P2 tras Verstappen a 5.7s y por delante de Norris a 4.5s.Verstappen adelante a 5.5s de Piastri.Gasly a 0.7s de Hadjar por el P8.Lawson pasa a Albon y es P12. Verstappen adelante con blandos será a 5.1s de Piastri. Es el segundo juego y tendrá que detenerse obligatoriamente.Hadjar por fuera en la curva 4 pasa a Gasly