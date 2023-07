Verstappen domina en Spielberg. Pérez se recupera y alcanza el podio - Reporte Carrera - GP de Austria

Posiciones Finales Actualizadas del Gran Premio de Austria 2023



Vuelta Rápida: Verstappen - 1:07.012 - V. 71

Safety Cars: 1



Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Max Verstappen Red Bull 1:23:33.607 26 1 26 2. Charles Leclerc Ferrari +5.1 18 - 18 3. Sergio Pérez Red Bull +17.1 15 - 15 4. Lando Norris McLaren +26.3 12 - 12 5. Fernando Alonso Aston Martin +30.3 10 - 10 6. Carlos Sainz * Ferrari +31.3 8 - 8 7. George Russell Mercedes +48.4 6 - 6 8. Lewis Hamilton * Mercedes +49.1 4 - 4 9. Lance Stroll Aston Martin +59.0 2 - 2 10. Pierre Gasly * Alpine +67.6 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Alex Albon * Williams +79.7 12. Guanyu Zhou Alfa Romeo + 1 vuelta 13. Logan Sargeant * Williams + 1 vuelta 14. Esteban Ocon * Alpine + 1 vuelta 15. Valtteri Bottas Alfa Romeo + 1 vuelta 16. Oscar Piastri McLaren + 1 vuelta 17. Nyck de Vries * AlphaTauri + 1 vuelta 18. Kevin Magnussen * Haas + 1 vuelta 18. Yuki Tsunoda * AlphaTauri + 1 vuelta No terminó: Nico Hülkenberg Haas -

El piloto neerlandés Max Verstappen no cree en nadie. Esta tarde en el Red Bull Ring dominó a su antojo la carrera y al igual que en la Sprint de ayer su ritmo fue demoledor. Charles Leclerc de Ferrari fue segundo y Sergio Pérez tercero. Gran recuperación del mexicano tras salir decimoquinto.En la partida Max Verstappen no tuvo mayores inconvenientes aunque como es habitual en circuitos con rectas, el líder sufre un poco por la succión. Esto lo hizo Charles Leclerc con el de Red Bull pero fue cuestión de tiempo para alejarse.La segunda vuelta tuvo un Safety Car por los destrozos del auto de Yuki Tsunoda y una vez se reinicia la carrera, Verstappen presionó para que Leclerc no pudiera activar el DRS.Con una estrategia de medio-duro-medio, el neerlandés tuvo un dominio apabullante, tanto así que para quitarle la vuelta rápida a su compañero de equipo Sergio Pérez , entró a boxes en la penúltima vuelta para colocar neumáticos intermedios y así llevarse el punto adicional. Sin duda una gran cosecha para el actual campeón, saliendo con el máximo posible: 34 unidades, contando los de la Sprint de ayer. Séptima victoria de Verstappen en la temporada y la número 42 en su trayectoria en F1.Para Charles Leclerc el segundo lugar obtenido esta tarde ha sido su mejor resultado del año. Se podría decir que Ferrari estuvo mejor en este fin de semana, aunque también hay que anotar que Aston Martin Mercedes han dado un paso atrás.En la vuelta 16 el equipo de Maranello decidió realizar una doble detención aprovechando un Virtual Safety Car por problemas en el auto de Nico Hülkenberg . Tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz perdieron tiempo.Sin embargo el monegasco la tuvo más a favor y terminó segundo. Al final terminó a 5s de Verstappen, pero el neerlandés había realizado la tercera detención para buscar la vuelta rápida.El mexicano Sergio Pérez tuvo una gran recuperación y fue escalando posiciones dese el decimoquinto lugar. Con una estrategia de medio-medio-duro, exprimió todo el potencial del RB19 para alcanzar su quinto podio de la temporada. Así va dejando atrás los malos resultados que lo han alejado de la lucha por el campeonato con su compañero de equipo.Sin duda los duelos más emotivos de la carrera los tuvieron Pérez y Sainz en la parte final de la carrera, pero fue poco lo que pudo hacer el español ante el poderío del RB19 y los neumáticos más frescos del oriundo de Guadalajara.En el inicio de la carrera Sainz tenía más ritmo que su compañero Leclerc, pero Ferrari decidió que no se daría un cambio de posición para intentar ir a la caza de Verstappen. Al final el madrileño se llevó el cuarto lugar. Lando Norris de McLaren tuvo un muy buen fin de semana y hoy conquistó el quinto lugar. Tuvo buenos duelos con su compatriota Lewis Hamilton . Al final el joven piloto conquistó el quinto puesto.Tras él quedó Fernando Alonso de Aston Martin por delante de los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell.El top 10 de esta carrera lo completaron Pierre Gasly de Alpine Lance Stroll de Aston Martin La escudería Williams sigue evolucionando pero en esta ocasión no lograron sumar. El tailandés Alex Albon quedó undécimo y el estadounidense Logan Sargeant decimotercero.Su progreso es evidente teniendo en cuenta lo que están haciendo Alfa Romeo Los límites de pista de nuevo fueron un dolor de cabeza. Dirección de carrera reportó más de 100 vueltas eliminadas y por reiteradas salidas de pista recibieron penalización de 5 segundos: Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Alex Albon, Pierre Gasly, Logan Sargeant y Kevin Magnussen. En el caso de Yuki Tsunoda fueron 10 segundos por realizar 7 salidas de pista.Con los resultados finales de este GP de Austria, Max Verstappen sigue al comando con 229 puntos,Sergio Pérez (148),Fernando Alonso (129),Lewis Hamilton (108),Carlos Sainz (86),Charles Leclerc (72),George Russell (70),Lance Stroll (43),Esteban Ocon (31) yLando Norris (22).En el campeonato de constructores, Red Bull está adelante con 377 puntos,Mercedes (178),Aston Martin (172),Ferrari (158),Alpine (48),McLaren (27),Haas (11), octavo Alfa Romeo (9),Williams (7) yAlphaTauri (2).Laválida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2023 se realizará delen elsede delA continuación el vuelta a vuelta del GP de Austria 2023:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Verstappen mantiene el P1. Lo sigue Leclerc. Protege Max en la curva 3. Sainz atacando a Charles. Hamilton sube a P4 tras pasar a Norris. Safety Car.Tsunoda en pits. Hay destrozos en la curva 1. Los asistentes de pista están limpiando la pista.Los autos pasan por el pit lane. Los destrozos que están en la curva 1 son del auto de Tsunoda.Se reanuda la carrera. Verstappen a 0.8s de Leclerc. Sainz cerca de Leclerc. Pérez en P13 presionando a Ocon.Pérez en P12. Lo pasa en la curva 3. Verstappen a 1.6s de Leclerc. Sainz se aleja de Hamilton a 1.7s.Norris se conecta a Hamilton por el P4. Lando dice que Lewis se está saltando los límites de pista. Verstappen a 1.9s de Leclerc.Verstappen a 2s de Leclerc. Sainz no se despega de Charles, lo tiene a 0.2s. Tiene mejor ritmo el español.Gasly presionando a Hülkenberg por el P8. Pérez con todo sobre Russell por el P11.Hülkenberg se va un poco ancho en la curva 3. Alonso en P6 con duros lleva un buen ritmo.Pérez supera a Russell en la curva 4 y sube al P11. Verstappen a 3.2s de Leclerc. Sainz sigue conectado a Charles. Gap de 0.5s.Gasly asciende al P8 tras superar a Hülkenberg en la curva 3. Sainz tiene mejor ritmo que Leclerc, pero Ferrari aún no interviene. Entretanto Verstappen se sigue escapando.Pérez en P9 tras tomar la posición de Albon en la curva 3. Hamilton recibe advertencia por límites de pista. Es la tercera. Para la próxima será penalización.Problemas para Nico Hülkenberg. Reporta pérdida de potencia. Deja su auto a un costado de la curva 3. Bandera amarilla.Hamilton dice que no puede girar el auto. Se activa el Virtual Safety Car mientras retiran el auto de Hülkenberg.En pits Hamilton, Norris, Gasly, Albon, Norris, Russell, Ocon, Piastri y Sargeant.Sainz y Leclerc en pits. Malas detenciones de Ferrari. 4.4s y 4.5s. Alonso y Stroll también ingresan.Verstappen a 17s de Leclerc. Charles sigue en el P2. Sainz cae al P6 tras perder las posiciones con Pérez, Hamilton y Norris. Carlos le reclama al equipo por haberlo hecho entrar a pits.Penalización de 5s para Hamilton por exceder los límites de pista por cuarta vez. También pasa Tsunoda.Sainz marca la vuelta más rápida. El español pasa a Norris y a Hamilton. Muy buen ritmo tiene Carlos. Está en P4. Ahora presiona a Pérez por el P3.Sainz pasa a Pérez saliendo de la curva 4. Va con todo el piloto de Ferrari con los medios nuevos y un auto fuerte.Verstappen a 15.3s de Leclerc. El ritmo de Max comienza a caer. Hamilton dice que Pérez se está saliendo en la curva 10.Bandera blanca y negra para Sainz por salirse por tercera vez de pista. Hamilton ataca a Pérez por el P4. Lewis con duros nuevos y Checo con los medios con los que inició la carrera.Verstappen a 13.6s de Leclerc. Piastri toca a Magnussen en la trasera derecha. Tuvo que levantar el danés para no chocar con Stroll.Hamilton se queja de las reiteradas salidas de pista de Pérez.Verstappen en pits. Sale con duros nuevos. Leclerc y Sainz comandan la carrera. Max venía liderando todas las vueltas desde el GP de Miami.Hamilton pasa a Pérez y Verstappen a Sainz. Qué rápido es el RB19, se nota su eficiencia aerodinámica y tracción respecto a sus rivales.Verstappen marca la vuelta más rápida y ahora va por Leclerc. Lo tiene a 5.6s. Pérez en pits y sale con duros.Pérez pasa a Albon y es P9. Norris supera a Hamilton en la curva 4. Duelo de británicos. Pérez aprieta y se acerca a Russell por el P8. Gap de 1.3s.Penalización de 5s para Sainz por límites de pista. Se suma a Tsunoda, Hamilton y Ocon.Pérez pasa a Russell y es P8. Verstappen a 3.3s de Leclerc. Hamilton trata de no desconectarse de Norris. Gap de 0.7s.Pérez aprieta para ir por Gasly. Gap de 2.6s por el P7.Albon contiene a Ocon y Stroll por el P10. Verstappen no cede. Va con todo. Ya está a 1.6s de Leclerc por el liderato.Hamilton sigue presionando a Norris. Lando defendiendo el P4. Pérez ya está sobre Gasly por el P7.Verstappen a 0.5s de Leclerc.Verstappen pasa a Leclerc en la curva 3 y recupera el liderato. Pérez es P7 tras pasar a Gasly. Penalización de 5s para Albon por límites de pista. Magnussen por fuera del trazado en duelo con De Vries.Stroll penalizado con 5s por lo mismo, límites de pista.Stroll en pits. Sale en el P14 con duros nuevos. Verstappen a 3.3s de Leclerc. Pérez en el P7 a 5.2s de Alonso y bajando.El RB19 es un auto notoriamente superior al de sus rivales, en especial el de Verstappen. Ya son 4.9s los que separan a Max de Charles.Penalización de 5s a De Vries por sacar de pista a Magnussen. Pérez a 2.5s de Alonso. Fernando también se acerca a Hamilton por el P5.Norris se sale en la curva 3 y permite que Hamilton se acerque. Gap de 1.1s.Pérez a 0.7s de Alonso. Ocon en pits. Sale con duros nuevos.Norris, Russell y Albon en pits. Pérez pasa a Alonso y es P5 el mexicano. Ahora Checo tiene en la mira a Hamilton por el P4.Hamilton en pits. Sale con duros nuevos y se reintegra en el P8 atrás de Norris y por delante de Sargeant.Norris pasa a Gasly y es P6. Pérez en el P4 está a 10.9s de Sainz por el P3. La diferencia comienza a caer progresivamente.Alonso y Gasly en pits. Salen con medio y duro nuevo.Sainz en pits. Cumple con los 5s de penalización. Tras salir del pit lane, Norris lo pasa y toma el P4. Carlos se recupera en la curva 4. Pérez asciende al P3.Verstappen en P1 a 13.8s de Leclerc. Pérez está a 11.9s de Charles.Leclerc en pits. Sale con duros nuevos. Checo Pérez sube al P2. Está a 26s de su compañero de equipo Max Verstappen.Norris presiona a Sainz por el P4. Gap de 0.5s y marca la vuelta rápida.Verstappen en pits. Sale con medios nuevos. Mantiene el P1. Pérez en P2 a 5.1s de Max.Pérez en pits. Sale con duros. Cae al P5 el piloto mexicano. Verstappen a 13.6s de Leclerc.Verstappen marca la vuelta más rápida. Norris sigue con la presión a Sainz. Gap de 0.8s. Pérez se va acercando a Lando. Gap de 3.8s y cayendo.Verstappen a 15s de Leclerc. Pérez marca la vuelta más rápida. Está a 2.6s de Norris por el P4.Penalización de 10s para Tsunoda. Tiene 7 límites de pista.Pérez a 1.4s de Norris. Hugh Bird, ingeniero de Pérez le dice que esté atento a los límites de pista para evitar una penalización.Sainz en P3 defiende el último lugar del podio. Pérez pasa a Norris en la curva 4 y ahora el mexicano se coloca atrás de Sainz a 0.8s.Pérez con todo sobre Sainz. Reporta que el español se está moviendo en la frenada.Verstappen a 19.2s de Leclerc.Gran duelo entre Pérez y Sainz por el último lugar del podio. El español se defiende con todo aprovechando el DRS.Sigue el duelo Pérez-Sainz. El mexicano tendrá que cambiar la estrategia para pasarlo y aprovechar el DRS.Checo pasa a Sainz en la curva 4. Sin embargo el español trata de no perder el paso, pero será complicado por los neumáticos.Pérez recupera su ritmo. Está a 12.5s de Leclerc por el P2. Sainz hizo una gran labor de escudero de Charles para evitar un ataque de Checo al final.Stroll pasa a Albon y entra en los puntos.Pérez se aleja a 2.6s de Sainz. Está en posición de podio. Gran recuperación de Checo.Verstappen a 23s de Leclerc.Penalización de 5s para Magnussen y Sargeant por límites de pista.El gap de Leclerc y Pérez se mantiene en 12s.Verstappen va a buscar la vuelta rápida. Habla con el equipo.Se alistan en Red Bull.Verstappen en pits. Sale con el compuesto blando.Última vuelta del GP de Austria. Leclerc a 2.5s de Verstappen. Max busca la vuelta rápida. Confianza absoluta de Red Bull y el neerlandés.Max Verstappen (Red Bull) logró la victoria en el GP de Austria. 2º Charles Leclerc (Ferrari), 3º Sergio Pérez (Red Bull), 4º Carlos Sainz (Ferrari), 5º Lando Norris (McLaren), 6º Fernando Alonso (Aston Martin), 7º Lewis Hamilton (Mercedes), 8º George Russell (Aston Martin), 9º Pierre Gasly (Alpine), 10º Lance Stroll (Aston Martin).Max Verstappen registró la vuelta más rápida con 1:07:012 en el giro 71, y se lleva un punto adicional por terminar en el top 10.Los resultados finales de esta carrera cambiaron luego de una protesta de Aston Martin y de la posterior penalización por parte de los comisarios a los pilotos que cometieron múltiples infracciones de los límites de pista y que no fueron sancionados durante la competencia *. Penalizados por exceder límites de pista