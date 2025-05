Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de Miami

Vuelta a vuelta del GP de Miami 2025:

Posiciones Finales del Gran Premio de Miami 2025:

Oscar Piastri marcó el paso en Miami y logró su cuarta victoria de la temporada para consolidarse al frente del Mundial. El australiano tuvo un vibrante duelo con Verstappen por la punta y desde que se puso primero, controló la carrera a su antojo. Lando Norris completó el doblete para McLaren demostrando el ritmo diferencial de los de Woking. Russell se reportó 3ro, aunque lejos de sus rivales.La carrera empezó con Verstappen manteniendo la primera posición tras una dura lucha con Norris, que además se vio superado por Piastri y Antonelli. Piastri tomó el liderato en la vuelta 14 y desde allí se hizo inalcanzable.A mitad de carrera vino el primer Virtual Safety Car tras el abandono de Oliver Bearman por una falla mecánica en su Haas. Momento que aprovecharon varios para hacer sus detenciones en pits. En ese contexto la lluvia que amagó con venir, nunca llegó.En el Top 5 se reportaron Max Verstappen 4º, luego de sus intensos duelos con Piastri y Norris y de verse superado por Russell tras la ronda de paradas, y Alex Albon 5º luego de una sólida presentación colectiva para Williams.Dentro de los 10 primeros y quienes suman puntos se ubicaron: Kimi Antonelli en 6º, que inició peleando con los de punta, pero paulatinamente fue perdiendo ritmo. Lo siguieron las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que remontó desde el 12º, pero poco más pudo avanzar y terminó intercambiando posiciones con su compañero de equipo en medio de álgidos mensajes de radio.Completaron el Top 10 Carlos Sainz, que tuvo un roce con Hamilton en la última curva intentando superarlo, y Yuki Tsunoda quien a pesar de recibir una sanción de 5 segundos por exceso de velocidad en pits, pudo mantener su lugar y sumar el último punto.Cerca de los puntos se quedó Isaac Hadjar en 11º, seguido de Esteban Ocon 12º, Pierre Gasly, que remontó desde la última posición, Hülkenberg y Fernando Alonso, en un fin de semana para el olvido para el asturiano.El último piloto clasificado en carrera fue Lance Stroll en 16º. El Gran Premio de Miami fue duro para los novatos ya que Lawson, Bortoleto, Bearman y Doohan no terminaron. El de Alpine se tocó en la salida con Lawson y fue el primer abandono de la carrera.Con los resultados provisionales de este GP de Miami en el campeonato de pilotos Oscar Piastri sigue en el liderato con 131 puntos,Lando Norris (115),Max Verstappen (99),George Russell (93),Charles Leclerc (53),Andrea Kimi Antonelli (48),Lewis Hamilton (41),Alex Albon (30),Lance Stroll (14).En el campeonato de equipos , McLaren lidera con 246 puntos,Mercedes (141),Red Bull (105),Ferrari (94),Williams (37),Haas (20),Aston Martin (14), octavo RB (8),Alpine (7) ySauber (6).La sexta válida del campeonato mundial de F1 2025 se realizará del 16 al 18 de mayo con motivo del GP de Emilia Romaña en Imola. Allí estaremos EN VIVO y EN DIRECTO desde el Hard Rock Stadium.Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Verstappen mantiene el P1 y ante el ataque de Norris luego de bloquear, Max se hace un poco el ancho y cae al P6 el británico. Antonelli va con todo sobre Verstappen, pero Piastri se le acerca al joven piloto de 18 años de Mercedes.Virtual Safety Car. Doohan fuera de pista por pinchazo tras toque con Lawson en la curva 1.Todo listo. Terminará el Virtual Safety Car.Se reanuda la carrera. Piastri pasa a Antonelli y es P2.Antonelli tiene la presión de Russell y Norris por el P3.Norris toma el P4 de Russell. Queda a 1s de Antonelli..Sainz y Albon se conectan a Russell en la lucha por el P5. Tras la revisión de la maniobra entre Verstappen y Norris, no habrá investigación.Ahora Lando apunta al P3 de Kimi. Gap de 0.6s. Entretanto Oscar se acerca a Max por el P1. Entra en DRS.En McLaren anuncian lluvia. Comentan que podría ser fuerte. Trompo de Alonso. Qué fin de semana para el español. Pierde el auto solo.Norris pasa a Antonelli y es P3. Gap de 4s con su compañero Piastri. Piastri se conecta a Verstappen. Aquí comenzará el duelo. Max intentará jugar con él.Piastri buscando cualquier espacio para pasar a Verstappen. No se lo hace nada fácil Max. Entretanto Lando se acerca a 3 segundos.Lando a 2.5s de Piastri por el P2. Entretanto Oscar a 0.6s de Verstappen. Max protegiéndose.Piastri cada vez más cerca de Verstappen.Piastri pasa a Verstappen por el P1. Alarga la frenada en la curva 1 y aprovecha el australiano. Max se queja de los frenos.Norris intenta el sobrepaso a Verstappen, pero no lo consigue. Max sabe cómo llevarlo al límite a Lando. Piastri aprovecha esta situación para escaparse de Max.Verstappen se queja del auto. Dice que va para todos lados.Norris pasa a Verstappen pero luego Max recupera la posición en la frenada de la curva 17.Norris pasa a Verstappen y toma el P2. Entretanto Albon pasa a su compañero Sainz y toma el P6.Antonelli en el P4 intenta acercarse a Verstappen. Gap de 1.9s. Piastri a 9.2s de Norris. Hamilton en el P11 a 0.5s de Ocon.Albon con un buen ritmo tiene en la mira a Russell por el P5.Hamilton busca desesperadamente el P10 de Ocon. Qué complicado está Lewis con su nuevo Ferrari.Norris marca la vuelta rápida. Piastri a 8.8s de Lando. Hamilton pasa a Ocon con DRS y entra de momento en los puntos.Ahora Piastri con la vuelta rápida está a 8.8s de Norris. Fue 0.013s más veloz en este giro que su compañero. Al límite los McLaren.Ocon en pits. Bortoleto quien se detuvo primero en pits, esté en el P17 a 1.9s de Ocon.Albon conectado a Russell por el P5. Gasly viene en ascenso desde el pit lane. Está en el P13 y se acerca a Bearman por el P12.Antonelli y Sainz en pits. Mala detención en Mercedes con 4.4s. Ante la presión de Albon, Russell aumenta el ritmo y se acerca a 2.9s de Verstappen.Verstappen y Albon en pits. Norris con la vuelta rápida. Gap de 8.6s con Piastri.Tsunoda en pits. Verstappen pasa a Hamilton quien aún no se detiene. El heptacampeón en el P6. Los cuatro primeros aun no se detienen.Virtual Safety Car. Bearman con problemas. Esto lo aprovecha Hamilton y Alonso para ingresar a pits.Ingresan Piastri y Norris a pits. Se reanuda la carrera.Verstappen se reporta en el P4 a 1.9s de Russell. Hamilton se acerca a Leclerc por el P8. Albon pasa a Antonelli por el P5.¡Penalización de 5s para Tsunoda por exceso de velocidad en pits.Problemas para Bortoleto. Hace instantes reportaba inconvenientes con el motor. Virtual Safety Car.En duelo por el P7, Leclerc sale adelante de Sainz. Hamilton casi los pasa a los dos. Piastri a 7.4s de Norris.Leclerc en el P7 bajo presión de Hamilton y Sainz. Russell con medio en el P3. Tiene a 2.9s a Verstappen en el P4.Norris con la vuelta rápida. Está a 6.9s de Piastri. Hülkenberg presionado por Hadjar.Hamilton se queja porque no puede pasar a Leclerc. Dice que no es buen trabajo de equipo.Leclerc lo deja pasar y Hamilton de inmediato se aleja. Está a 5.2s de Antonelli por el P6.Leclerc dice que Hamilton debe ir más rápido porque le deja el aire sucio.Norris a 6.3s de Piastri por el P1.Hamilton y Leclerc con el mismo ritmo de 1:31.2. Lewis con medios y Charles con duros.Piastri controla la carrera sin problema. Administrando la diferencia. Gap de 6s sobre Norris.Los Aston Martin giran en los últimos lugares con Alonso P15 y Stroll P16.Leclerc se acerca a Hamilton. Gap de 1s. Norris a 4.8s de Piastri.Leclerc ya está sobre Hamilton por el P7. DRS.Hamilton presiona y queda a 3.6s de Antonelli. Leclerc no lo suelta.Norris hace todo lo posible para acercarse a Piastri. Entretanto Oscar administrando.Piastri a 4.1s de Norris. Verstappen sigue a 1.9s de Russell por el P3-Leclerc dice que está recalentando los neumáticos.Verstappen a 1.4s de Russell por el P3.Piastri con gap de 3.4s sobre Norris.Albon tranquilo en el P5 en una muy buena carrera. Está a 9.5s de Verstappen y tiene 5.8s sobre Antonelli.Leclerc pasa a Hamilton. Le informan a Lewis que Sainz viene a 1.5s y el responde que si quieren que lo deje pasar a él también.Leclerc a 2.1s de Antonelli por el P6.Verstappen queda a 3s de Russell por el P4.Leclerc a 1.7s de Antonelli¡Última vuelta en el Circuito Internacional de Miami! Rueda a rueda entre Hamilton y Sainz al final.