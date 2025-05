Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de Miami

Vuelta a vuelta de la Sprint del GP de Miami:

Posiciones finales de la Sprint del GP de Miami 2025:

Lando Norris se quedó con la victoria en la Sprint del GP de Miami. El británico descontó la diferencia con Piastri en las vueltas finales y tras su parada en pits se mantuvo primero en una carrera que terminó bajo bandera amarilla. Oscar Piastri, quien lideró desde la primera vuelta, completó el doblete para McLaren.Lewis Hamilton se ubicó en la tercera posición tras una buena llamada de Ferrari para cambiar a neumáticos de seco blando lo que le permitió avanzar muchas posiciones en pocos giros.La Sprint inició con la novedad de la ausencia de Charles Leclerc que chocó durante su vuelta de instalación y rompió la suspensión de su Ferrari. Para ese momento la pista estaba en condiciones muy difíciles.Tras la vuelta de formación salió la bandera roja lo que detuvo el comienzo de la competencia durante varios minutos.Dentro del grupo que suma puntos en este formato Sprint se reportaron: Alexander Albon con el Williams, George Russell, Lance Stroll, Liam Lawson y Oliver Bearman. Varios de ellos favorecidos por la lotería de las paradas en una pista con condiciones que cambiaban rápidamente.Completaron las 10 primeras posiciones Yuki Tsunoda y Kimi Antonelli, que no pudo sostener la posición de privilegio y luego tuvo un incidente con Max Verstappen en la calle de boxes, que lo retraso aún más.Cerca del Top 10 se ubicaron Pierre Gasly, Nico Hülkenberg 12º, Isaac Hadjar, Esteban Ocon, que tuvo un intenso duelo por algunas vueltas con Carlos Sainz, y Gabriel Bortoleto.Las últimas posiciones de esta carrera Sprint fueron para Jack Doohan en 16º, Max Verstappen, que fue penalizado tras su incidente con Antonelli en pits con 10 segundos. Fernando Alonso quedó clasificado 18º tras chocar con el muro luego de un toque de Liam Lawson peleando por posición.El accidente del asturiano fue el que causó la bandera amarilla con la que terminó la carrera. Carlos Sainz se ubicó 19º tras retirarse por un choque. Leclerc, que no tomó la partida, fue clasificado 20º.A las 16:00 hora local, comenzará la clasificación del Gran Premio de Miamicon transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Leclerc en la vuelta de salida rumbo al grid, tiene una colisión. Luego por las difíciles condiciones de la pista, se una una vuelta de formación y luego los autos regresan al pit lane. Se habilita la salida a pista nuevamente a las 12:28. En mejor condición está el asfalta y los pilotos llevan el compuesto intermedio de lluvia.Inicia la Sprint. Serán dos vueltas detrás del Safety Car.Dirección de carrera informa que la partida se realizará con partida detenida.Comienza la SPRINT. Antonelli pierde el P1 en la primera curva. Piastri asume el liderato. Kimi se queja. Verstappen sube al P4. Antonelli pasa a Russell y es P4..Spray sobre la pista. Duelo entre Sainz y Ocon por el P12. Pasa el francés. Recordemos que en esta Sprint suman los ocho primeros.Piastri a 1.7s de Norris. Hamilton se queja porque el auto no doblaVerstappen bajo observación por falsa partida, fuera de posición. Piastri a 1.7s de Norris. Lawson en el P9 bajo presión de Hadjar y Stroll.Russell se acerca a Antonelli por el P4. Albon en el P7 presionando a Hamilton.Sainz se sale un poco de pista y queda a 1.8s de Ocon. Mejoran las condiciones de pista. 26 ºC en el ambiente y 31 ºC en el asfalto. Se sigue secando.Verstappen se queja que no tiene visibilidad en su visor. Piastri dice que la pista se está secando pero no tanto como pensaba. El gap con Norris adelante es de 2.6s.Russell sobre Antonelli. Gap de 0.3s. Albon sigue conectado a Hamilton por el P6. Alonso en el P8, con el último punto, se acerca a Albon.Russell dice que tiene más ritmo que su compañero Antonelli. Tsunoda en el P17 entra a pits para colocar slick medio.Red Bull amaga con ingresar a Verstappen para engañar a sus rivales. Hamilton entra a pits y sale con blandos. Lewis se reporta decimosexto. De inmediato va con los mejores sectores. ¿Explorando opciones en caso que esto suceda mañana?.Verstappen en pits. Al salir Max impacta a un rival.Antonelli es con quien tuvo el impacto Verstappen. Varios pilotos en pits. Hamilton va recuperando posiciones. Está en P3. Piastri ingresa.Colisión de Alonso. Reporta que está OK. Sainz se pega contra el muro en la chicana en el giro anterior.Lawson es quien toca a Alonso y genera la colisión. Carrera bajo Safety Ca.Penalización de 10 segundos para Max Verstappen. Su equipo lo liberó de forma insegura y se llevó por delante a Antonelli.Peligroso el trabajo de los asistentes de pista y la grúa con los autos girando cerca. Finaliza el Safety Car y termina la carrera.Lando Norris (McLaren) logró el triunfo en la Sprint del GP de Miami. 2º Oscar Piastri (McLaren), 3º Lewis Hamilton (Ferrari), 4º Alex Albon (Williams), 5º George Russell (Mercedes), 6º Lance Stroll (Aston Martin) , 7º Liam Lawson (RB), 8º Oliver Bearman (Haas). Estos son los pilotos que suman en esta competencia.Con los resultados finales de esta Sprint del GP de Miami, Oscar Piastri sigue al comando del campeonato de pilotos con 106 puntos,Lando Norris (97),Max Verstappen (87),George Russell (77),Charles Leclerc (47),Andrea Kimi Antonelli (38),Lewis Hamilton (37),Alex Albon (25),Esteban Ocon (14) yLance Stroll (13).En el campeonato de equipos , McLaren adelante con 203 puntos,Mercedes (115),Red Bull (89),Ferrari (84),Williams (30),Haas (21),Aston Martin (13), octavo RB (10),Alpine (6) ySauber (6).