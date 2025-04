Verstappen gana tras resistir la presión de los McLaren - Reporte Carrera - GP de Japón

El piloto neerlandés Max Verstappen consolidó el gran rendimiento de la clasificación de ayer al conseguir una espectacular pole position, transformándola hoy en victoria. Perfección en su pilotaje y ningún error, al igual que la optimización de su auto, permitieron llevarse el triunfo en Suzuka ante los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.Verstappen y Red Bull han logradocon un rendimiento creciente del RB21 junto con un pilotaje aplicado in extremis por parte del tetracampeón de la F1.Aunque esta carrera fue lineal y tuvo poca emoción, fue muy interesante por el nivel en el que se encuentran estos tres pilotos.porque iba a perder y bastante.Verstappen tuvo unaen los primeros compases de la carrera. Mantuvo la distancia para evitar que pudiera activar el DRS y de hecho, ambos ingresaron en la misma vuelta (22) a boxes para realizar la única detención de la carrera.Al final Norris apretó pero no fue suficiente, consiguiendo Max Verstappen suen el Campeonato Mundial de F1.Entretanto. De hecho en la vuelta 21 ingresó para intentar el undercut, pero no fue suficiente.El australiano comentó por radio que tenía mejor ritmo para ir por Verstappen, peroen búsqueda de un mejor resultado, intentando brindar el mejor equilibrio entre sus pilotos.Charles Leclerc tuvo una carrera silenciosa pero con buenos puntos con el, sumando después del impase en el pasado GP de China. Su compañero Lewis Hamilton fue octavo y fue el único del top 10 que ganó una posición respecto a la clasificación, con una estrategia de duro-medio, contrario a sus rivales.Los Mercedes parecía que serían fuertes luego de su ritmo en las prácticas y hoy tuvieron que conformarse con el quinto y sexto lugar de George Russell y. El italiano se convirtió en ely al final tuvo un ritmo muy fuerte, quedando a tan solo 1.3 segundos de su compañero de equipo.Otro joven piloto, el francés Isack Hadjar de Racing Bull, sumó sus primeros puntos en la F1 al terminar octavo. Este resultado es importante y puso en evidencia el, quien llegó de Red Bull, y terminó esta tarde en decimoséptimo.Alex Albon de Williams siguió sumando, esta vez terminó octavo y sigue en el top 7 del campeonato de pilotos. Su compañero Carlos Sainz fue decimocuarto en una carrera complicada. El español llegó tarde a la ceremonia del Himno Nacional de Japón y fue llamado por la FIA.El cierre de los puntos estuvo a cargo nuevamente del joven británico Oliver Bearman. Está sacando hasta la última gota del Haas VF-25. Su experimentado compañero Esteban Ocon fue decimoctavo.El español Fernando Alonso finalizó undécimo y reconoce que el auto no está en el mejor nivel, considerando como milagro el hecho que estén cerca de los puntos.Tras él terminó el japonés Yuki Tsunoda quien hacía su debut como piloto de Red Bull. La difícil clasificación de ayer lo limitó y tan solo pudo terminar decimosegundo, dos lugares por delante de su posición de partida.Los Alpine de Pierre Gasly y Jack Doohan finalizaron decimotercero y decimoquinto respectivamente. El equipo francés es el único que no suma puntos en esta fase del campeonato.Otro equipo que no tiene el mejor rendimiento es Sauber. El alemán Nico Hülkenberg fue decimosexto mientras que el brasilero Gabriel Bortoleto ocupó el decimonoveno puesto.Finalmente Lance Stroll terminó último, con un rendimiento lejos de lo esperado.Esta carrera no tuvo abandonos, ni la participación del Safety Car. Por fortuna las medidas implementadas por los organizadores y la FIA, junto con el clima húmedo, evitaron que se presentaran fuegos como ocurrió en las prácticas libres y en la clasificación.Con los resultados finales de este GP de Japón en el campeonato de pilotos Lando Norris adelante con 62 puntos,Max Verstappen (61),Oscar Piastri (49),George Russell (45),Andrea Kimi Antonelli (30),Charles Leclerc (20),Alex Albon (18),Lewis Hamilton (15),Lance Stroll (10).En el campeonato de equipos , McLaren lidera con 111 puntos,Mercedes (75),Red Bull (61),Ferrari (35),Williams (19),Haas (15),Aston Martin (10), octavo RB (7),Sauber (6) yAlpine (0).La cuarta válida del campeonato mundial de F1 2025 será la próxima semana del 11 al 13 de abril con motivo del GP de Bahrein en Sakhir.Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Verstappen mantiene el P1. Partida limpia. No hay cambios en las primeras 10 posiciones. Alonso pasa a Gasly y sube al P11.Verstappen a 1s de Norris. Hace todo lo posible para que no active DRS. Piastri se aleja de Leclerc quien está P4.Antonelli bloquea en la chicana y se la salta levemente. Verstappen reporta que su subida de marchas es mala en el primer sector.Verstappen a 1.2s de Norris. Lo deja de momento sin DRS. Piastri se acerca a su compañero en McLaren por el P2. Gap de 0.8s. El top 16 gira con medios, Hamilton en P8 el único con duros.Tsunoda en el P13 presiona a Gasly. Verstappen se aleja de Norris a 1.4s. Piastri tiene un mejor ritmo que Lando. McLaren no debe dejar ir a Max. ¿Alguna orden?.Ya son 1.8s de Verstappen sobre Norris. Leclerc a 1.2s de Piastri. Russell se acerca a Charles por el P4. Gap de 0.6s.Verstappen reporta que los cambios de marcha ascendentes están mucho mejor. Está 2s sobre Norris. Russell a 0.9s de Leclerc.Verstappen la vuelta más rápida. Está a 2.1s de Norris. Hamilton en el P7 tras pasar a Hadjar. Lleva duros el británico. Estrategia diferente que le puede dar ventaja al final de la carrera.Norris con la vuelta rápida se acerca a 1.9s de Verstappen.Stroll en pits. Blandos por duros. Norris se aleja a 1.6s. Albon enojado por el cambio de marchas. No está siendo eficiente.Russell está a 0.7s de Leclerc. Tsunoda sigue la presión sobre Gasly por el P12.Piastri marca la vuelta más rápida y queda a 1.5s de Norris. Entretanto Verstappen a 1.9s de Lando. Las diferencias entre los pilotos comienzan a abrirse. Solo Russell-Leclerc, Tsunoda-Gasly y Sainz-Lawson con DRS.Los McLaren apretando. Piastri a 1.1s de Norris y este a 1.7s de Verstappen.Verstappen aprieta y se distancia a 2s de Norris. Piastri a 1.2s de su compañero de equipo.Tsunoda continúa presionando a Gasly por el P12. Nada fácil para el piloto japonés en su primera carrera con Red Bull.Doohan en pits. Stroll cerca y activa DRS. Algunas gotas sobre los cascos de los pilotos.Se mantiene el gap de 1.9s de Verstappen sobre Norris. Casi todos los pilotos preservando sus neumáticos para ir a una sola detención.Le dicen a Norris que tanto él como Piastri pierde tiempo respecto a Verstappen en la horquilla, curva 10.Norris aprieta y se acerca a Verstappen en el sector 1. Gap cae a 1.5s. Lando marca la vuelta rápida.Verstappen pregunta si puede presionar. Le dice su ingeniero Gianpiero Lambiase que sí. Gap de 1.5s.Piastri y Russell en pits. Salen en el P9 y P15. Montan duros nuevos. Norris sigue apretando y el gap cae a 1.3s.Verstappen, Norris y Leclerc en pits. Salen Lando y Max a la par en el pit lane. Luego el británico se va por el césped. Dice que el neerlandés lo forzó a salirse.Verstappen a 2.3s de Norris en el P5. Max marca la vuelta más rápida.Verstappen pasa a Albon y sube al P4. Norris ahora tiene la misión de pasar rápidamente al tailandés para no alejarse de Max.Albon, Alonso y Gasly en pits. Verstappen sigue marcando las mejoras vueltas. Está a 2.3s de Norris. Max se acerca a Hadjar por el P3.Antonelli es el líder provisional y Hamilton P2. Norris marca la vuelta rápida y tiene un gap de 2.4s con Verstappen por el P3. Sainz bloquea y de nuevo se salta la chicana.No hay investigación por la maniobra entre Verstappen y Norris saliendo del pit lane. Le informan a Lando esto y le dicen que está llevando un mejor trabajo con los neumáticos respecto a Verstappen.Antonelli se convierte en el piloto más joven en la historia de la F1 en liderar una vuelta. Tsunoda se sale en la chicana. Está en el P16. Norris vuelta rápida a 2s de Verstappen.Verstappen se sigue acercando a Hamilton por el P2. Gap de 2s y cayendo. Lewis lleva duros desde el inicio de la carrera.Duelo por el P9 entre Sainz y Hadjar. El francés pasa al español con DRS. Muy buen movimiento.Hamilton en pits. Sale con medios en el P7 el heptacampeón. Verstappen a 1.5s de Norris. Antonelli adelante a 4,1s de Max. Albon deja pasar a Sainz por el P10.Antonelli en pits y sale en el P6 a 8.6s de su compañero Russell. Verstappen marca la vuelta más rápida. Norris a 1.3s de Max. Piastri se acerca a Lando a 2.1s.Le piden a Ocon que deje pasar a Bearman. El francés opta por entrar a pits. Hamilton se acerca a Antonelli por el P6. Lleva medios el de Ferrari mientras que el Mercedes va con duros.Antonelli marca la vuelta más rápida ante la presión de Hamilton. No se despega Lewis. Piastri a 1.3s de Norris y cayendo el gap.Leclerc en el P4 se encuentra en una isla. Tiene a Piastri a 6.7s y está a 3.5s de Russell. Leve toque entre Bearman y Albon por el P9.Stroll está en el último lugar a 14.7 de Bortoleto. Verstappen a 1.2s. Le dice su ingeniero Lambiase que puede presionar el auto.Norris a 1.3s de Verstappen y Piastri a 1.2s de Lando. ¡Qué buen final de carrera tendremos!Antonelli se aleja a 2.6s de Hamilton. Son 1.2s entre Verstappen y Norris. Lo mismo entre Lando y Piastri.Hülkenberg presionando a Doohan por el P14. Piastri entra en DRS con Norris. Gap de 0.8s.Norris tiene la presión de su compañero Piastri. Entretanto Verstappen se aleja a 1.5s. Qué momento para McLaren.Norris aprieta y marca el mejor sector 1. Presión absoluta para Lando.Piastri dice que si Lando está guardando, lo está haciendo muy pronto y cree que tiene el ritmo para ir por Verstappen.El ingeniero le responde a Piastri que ese es el ritmo de Norris. Oscar insiste que puede ir por Verstappen.Verstappen a 1.4s de Norris. Piastri sigue conectado a 0.8 de su compañero. Tsunoda se acerca a Alonso por el P11.Norris reacciona y se acerca a 1.2s de Verstappen. Se aleja a 1s de Piastri. Stroll pierde vuelta con los líderes.Piastri se nuevo en DRS con Norris. Lando busca la propio con Verstappen, pero no lo logra. Gap de 1.1s.Vuelta rápida para Antonelli. Está a 7.5s de Hamilton y se acerca a 3.4s de su compañero Russell. Muy bien el joven italiano en su proceso de adaptación a la F1.Piastri realizando lift and coast para optimizar la carga de la batería y buscando acercarse a Norris. Gap de 0.4s con Norris.Piastri se acerca a Norris con DRS. Le muestra el auto. McLaren deja que sus pilotos resuelvan su tema en pista. Verstappen a 1.4s de Norris.Verstappen se aleja de Norris a 1.4s y Lando deja sin DRS a Piastri con 1.1s. Tsunoda a 1.2s de Alonso por el P11. Bortoleto se acerca a Ocon por el P18. Gap de 0.7s.Sainz pasa a Doohan y es P14. Antonelli marca la vuelta rápida y se acerca a 1.8s de Russell por el P5. Verstappen a 1.2s de Norris y Lando a 1.3s de Piastri.Verstappen aprieta y son 1.5s sobre Norris. Marca la vuelta mejor vuelta personal.¡Última vuelta en el Circuito de Suzuka! Russell aprieta para acercarse a Norris. Gap de 3.4s y cayendo. Hamilton a 3.2s de Leclerc. Llega segundo Lando Norris sufriendo con los frenos. Quedó a tan solo 1.3s de George Russell. Una vuelta más y otra era la historia.Max Verstappen (McLaren) logró laen el GP de Japón.Lando Norris (McLaren),Oscar Piastri (McLaren),Charles Leclerc (Ferrari),George Russell (Mercedes),Andrea Kimi Antonelli (Mercedes),Lewis Hamilton (Ferrari),Isack Hadjar (RB),Alex Albon (Williams),Oliver Bearman (Haas).Andrea Kimi Antonelli registró la vuelta más rápida con 1:30.965 en el giro 50. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.