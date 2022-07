Verstappen se lleva la victoria y Leclerc abandona en Paul Ricard - Reporte Carrera - GP de Francia

Análisis de la carrera del GP de Francia 2022:

Posiciones del Gran Premio de Francia 2022



Vuelta Rápida: Sainz - 1:35.781 - V. 51

Safety Cars: 1

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Max Verstappen Red Bull 1:30:02.112 25 - 25 2. Lewis Hamilton Mercedes +10.587 18 - 18 3. George Russell Mercedes +16.495 15 - 15 4. Sergio Pérez Red Bull +17.310 12 - 12 5. Carlos Sainz Ferrari +28.872 10 +1 11 6. Fernando Alonso Alpine +42.879 8 - 8 7. Lando Norris McLaren +52.026 6 - 6 8. Esteban Ocon Alpine +56.959 4 - 4 9. Daniel Ricciardo McLaren +60.372 2 - 2 10. Lance Stroll Aston Martin +62.549 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Sebastian Vettel Aston Martin +64.494 12. Pierre Gasly AlphaTauri +65.448 13. Alex Albon Williams +68.565 14. Valtteri Bottas Alfa Romeo +76.666 15. Mick Schumacher Haas +80.394 No terminaron: 16. Guanyu Zhou Alfa Romeo - 17. Nicholas Latifi Williams - 18. Kevin Magnussen Haas - 19. Charles Leclerc Ferrari - 20. Yuki Tsunoda AlphaTauri -

El piloto neerlandés Max Verstappen logró la victoria en el Gran Premio de Francia y extiende de forma importante su ventaja en el campeonato. Mala fortuna para Charles Leclerc, quien se salió de pista cuando iba liderando en la primera parte de la competencia. El podio lo completaron los pilotos de Mercedes, Lewis Hamilton y George Russell. Cuarto lugar para Sergio 'Checo' Pérez.Con los resultados finales de este GP de Francia, Max Verstappen se mantiene el liderato con 233 puntos. Segundo Charles Leclerc (170), tercero Sergio Pérez (163), cuarto Carlos Sainz (144), quinto George Russell (143), sexto Lewis Hamilton (127), séptimo Lando Norris (70), octavo Esteban Ocon (56), noveno Valtteri Bottas (46) y completando el top 10, Fernando Alonso (37).En el campeonato de constructores, Red Bull es líder con 396 puntos, segundo Ferrari (314), tercero Mercedes (270), cuarto Alpine (93), quinto McLaren (89), sexto Alfa Romeo (51), séptimo Haas (34), octavo AlphaTauri (27), noveno Aston Martin (19) y último Williams (3).La decimotercera válida de la temporada 2022 se realizará en el Circuito Paul Ricard del 29 al 31 de julio, con motivo del GP de Hungría.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Francia:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Leclerc parte bien. Hamilton le gana el P3 a Pérez. Norris cae al P7. Tsunoda trompo. Sainz en el P18, solo avanza un lugar. Alonso sube al P5.Magnussen inició último y ya está P12, gran recuperación. Leclerc a 1.1s de Verstappen. Pérez presiona a Hamilton por el P3. Russell hace lo propio con Alonso en el P5Russell pasa a Alonso y es P5. Verstappen se acerca a Leclerc y el gap es de tan solo 0.5s con DRS.Penalización de 5s para Ocon por el toque con Tsunoda. Verstappen con DRS se acerca a Leclerc.Pérez presionando con todo a Hamilton por el P3. De momento no le alcanza.Fuerte ataque de Verstappen sobre Leclerc. Gap de tan solo 0.088s. Van con todo y los neumáticos se van desgastando de forma importante. Pérez se desconecta de Hamilton. Gap de 1.2s.Muy buen ritmo de Hamilton. Es el más veloz de los punteros. Pérez se desconecta y queda fuera de rango DRS a 1.3s.A Verstappen no le alcanza la larga recta Mistral con el DRS. Queda muy cerca pero no lo puede atacar.Magnussen en pits. Cambia medios por duros. Hamilton se sigue alejando. Ya son 2.1s sobre Pérez. Russell a 1.3s del mexicano.Sainz en el P12 presionando a Vettel. Schumacher y Zhou en pits. Medios por duros.¿Está Pérez controlando sus neumáticos para alargar el stint?. Hamilton se alejó a 1.4s.Leclerc a 0.7s de Verstappen. Ferrari le pregunta a Leclerc si ejecutan el 'plan B'. Pérez tiene dos advertencias por exceder los límites de pista.Sainz en P10 luego de pasar a los Aston Martin de Vettel y Stroll. Bloquea un poco al pasar al canadiense.Leclerc se aleja a 1.2s de Verstappen. Entretanto Hamilton a 2.8s de Pérez. El mexicano en P4 a 1.5s de Russell.El neumático delantero derecho de Leclerc presenta ampollas en la parte interna. El monegasco a 1.8s de Verstappen.Sainz se acerca a Ricciardo por el P9. Alonso en el P5 tranquilo. Russell se acerca a Pérez 1.3s.Verstappen entra a pits. Cambia medios por duros. Salen en el P7 el neerlandés. Tiene por delante a Norris.Sainz pasa a Ricciardo y es P9. Verstappen toma el P6 de Verstappen. Ahora el objetivo es Alonso a 3.4s. Entretanto Leclerc girando en 1:38 altos, es el más veloz. ¡Colisión de Leclerc! Iba liderando.Hamilton, Pérez, Russell, Alonso, Norris, Ricciardo, Sainz, Ocon, Stroll, Albon, Gasly, Bottas, Zhou, Magnussen, Schumacher y Tsunoda en pits. Safety Car.El coraje y la frustración de Leclerc es impresionante. Se alista el Safety Car para abandonar la pista.Se reanuda la carrera. Verstappen se aleja a 1s de Hamilton. Lewis hace lo propio con Pérez. Checo tiene cerca a Russell. Sainz pasa a Norris y es P6.Sainz ahora es P5 tras superar a su compatriota Alonso. Pérez se acerca a Hamilton. Gap de 1.1s. Trompo de Mick Schumacher. Está en el P17. Zhou en pits. Russell a 1s de Pérez.Penalización de 5s para Sainz por ser liberado de forma insegura en el pit lane.Verstappen se aleja a 3s de Hamilton. Pérez en medio de los Mercedes. Por delante Lewis a 1s y atrás Russell 1.3s.Sainz presiona a Russell por el P4. Gap de 0.7s. George se aleja de Pérez a 1.5s. Penalización de 5s para Zhou por toque con Schumacher.Sainz con todo sobre Russell a 0.5s. Verstappen a 3.2s de Hamilton.Ricciardo presiona a su compañero Norris por el P7.Alonso en el P6 siendo presionado por los McLaren. Gasly se salta la curva 8 intentado superar a Albon.Vuelta rápida para Verstappen y se aleja a 3.6s de Hamilton. Entretanto Lewis a 2.1s de PérezSainz pasa a Russell en la curva 11. El español P4 y ahora está a 3s de Pérez.Sainz en el mismo ritmo de Pérez. El español viene con el compuesto medio y el mexicano con duros al igual que Verstappen y Hamilton.Alonso logra alejarse de Norris y Ricciardo. Gap de 1.6s. El español defiende el P6Verstappen a 5.9s de Hamilton. Lewis se sale ligeramente de pista y permite que Pérez se acerque. Gap de 1.1s.Hamilton se aleja nuevamente de Pérez. Gap de 1.5s. Entretanto Sainz se acerca a Pérez a 1.7s. El mexicano fue 0.4s más lento que Lewis y 0.5 que Carlos en este giroVerstappen a 6.5s de Hamilton. Sainz conectado a Pérez entra en DRS. Ocon presiona a Ricciardo por el P8.Sainz sobre Pérez con el compuesto blando. El español tiene una penalización de 5s pendiente. Gasly pasa a Magnussen por el P13.Verstappen dice que todos deben estar sufriendo con el neumático delantero izquierdo. Hamilton sólido en 1:38 bajos. Salida de pista de Latifi tras toque con Magnussen.Magnussen en pits. Pérez tiene la presión de Sainz a 0.4s.Vettel pasa a Albon y asciende al P11.Verstappen girando constante en 1:37 altos. Está a 8.2s de Hamilton. Lewis se sigue alejando de Pérez a 4.9s.Gran duelo entre Sainz y Pérez. Rueda a rueda.Sainz pasa a Pérez. Russell se pone al lado de Checo y el mexicano no logra seguir en pista. Además no toma la zona de escapatoria segura que dictamina la dirección de carrera.No había forma que Pérez pudiera tomar la zona de escapatoria. Russell pide que sea sancionado. El británico presiona con todo al mexicano.Wolff le indica a Russell que presione a Pérez y el británico le responde que hay que pasar la reclamación para que sancionen a Pérez. Toto también le pide cabeza fía a George.Sainz en el P6 marca la vuelta rápida. Acaba de pasar a Norris. Dirección de carrera dice que no hay investigación en la maniobra entre Pérez y Russell.Ocon toma el P8 de Ricciardo.Sigue Russell presionando a Pérez por el P3. Es la lucha por el último lugar del podio.Sainz pasa a Alonso nuevamente y ahora es P5. De paso marca la mejor vuelta. Muy cerca Russell de Pérez.Problemas para Zhou. Salida de pista en la curva 6. Virtual Safety Car.Red Bull amagó con los neumáticos blandos pero Pérez y Verstappen ya habían pasado. Russell pasa a Pérez en el final del Virtual Safety Car.Russell se aleja de Pérez. Sainz vuelta rápida.Pérez con todo sobre Russell. Reporta Checo que George se sale en la curva 6.¡Última vuelta! Verstappen a 1.9s de Leclerc. 