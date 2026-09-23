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Joshua Duerksen escribe un nuevo capítulo para el automovilismo paraguayo con su primer test en Fórmula 1
Joshua Duerksen escribe un nuevo capítulo para el automovilismo paraguayo con su primer test en Fórmula 1
   sep 23 /26 16:01 GMT
 Portimão, Portugal
 Mercedes AMG

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Gracias a su talento y excelentes resultados en la FIA Fórmula 2, la escudería Mercedes AMG le otorgó a su piloto de desarrollo, el paraguayo Joshua Duerksen, su primera prueba en Fórmula 1, marcando así un hito para el automovilismo de su país.


El joven piloto de 22 años completó en el Autódromo Internacional do Algarve, en Portimão, Portugal, un programa de dos días al volante del W16 E Performance, el auto ganador de varias carreras de la temporada 2025, adquiriendo una experiencia invaluable mientras continúa avanzando en su ascenso dentro del automovilismo internacional.


La prueba representa no solo un importante logro personal para Duerksen, sino también un momento histórico para su país. Joshua se convirtió este año en el primer piloto paraguayo en formar parte oficialmente del programa de un equipo de Fórmula 1 y ahora también es el primero de su nación en conducir un auto moderno de la categoría, abriendo un nuevo capítulo para el automovilismo paraguayo.

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Durante dos jornadas productivas en Portugal, Joshua trabajó estrechamente con los ingenieros del equipo para completar un programa integral centrado en la comprensión de los sistemas del vehículo y tandas de rendimiento, al mismo tiempo que ampliaba su experiencia al volante de maquinaria de Fórmula 1. En total, completó 187 vueltas al mando del auto, totalizando 875 kms de recorrido, el equivalente a tres Grandes Premios de distancia.


Joshua Duerksen declaró: "Este es un día, y una semana, que recordaré el resto de mi vida. Conducir un Fórmula 1 por primera vez es algo con lo que sueña cualquier joven piloto, y hacerlo como el primer paraguayo en alcanzar este hito lo hace aún más especial.

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Estoy increíblemente agradecido a Mercedes por esta oportunidad y por la confianza que han depositado en mí. Muchísimas personas me han apoyado a lo largo de mi trayectoria, desde mi familia, mi equipo personal, todos mis patrocinadores y todos los aficionados en Paraguay que han seguido mi carrera y han creído en mí.


Ponerme al volante del W16 fue una experiencia increíble. El rendimiento, la frenada y las velocidades en curva están en otro nivel. Aprendí muchísimo durante estos dos días y disfruté cada vuelta. Espero que este momento pueda inspirar a los jóvenes de Paraguay a creer que también pueden competir en el escenario más grande del automovilismo mundial".

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Bradley Lord, Director Adjunto del Equipo, comentó: "Siempre es un momento especial cuando un joven piloto tiene su primera experiencia al volante de un Fórmula 1 y Joshua ha hecho un excelente trabajo durante toda esta prueba.


Abordó el programa con madurez, profesionalismo y un verdadero deseo de aprender. Durante los dos días trabajó de manera eficaz con el equipo de ingeniería, desarrolló su confianza progresivamente y demostró exactamente lo que esperábamos de él. Éste es un paso importante en su desarrollo y debe sentirse orgulloso de lo que ha conseguido, no solo para sí mismo, sino también para su país".

Joshua ha progresado con éxito a través de las categorías formativas del automovilismo y se ha consolidado como una de las referencias de la Fórmula 2, consiguiendo múltiples victorias y podios mientras compite de forma constante en la parte delantera del pelotón.


La prueba de Portimão representa el paso más reciente en su carrera. Paralelamente a su campaña en Fórmula 2, continúa desempeñando sus funciones como piloto de desarrollo del equipo, apoyando actividades de simulador y trabajo de ingeniería.

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Este fin de semana Joshua Duerksen competirá en la FIA Fórmula 2 en Azerbaiyán con tres carreras (una Sprint y dos Feature). Allí puede tener la oportunidad en caso de ganar, convertirse con en el piloto con la mayor cantidad de victorias en la historia de la categoría. Actualmente tiene 8 triunfos junto a Nyck de Vries, Artem Markelov, Felipe Drugovich y Richard Verschoor.

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