Norris gana y se acerca nuevamente a Piastri por el campeonato - Reporte Carrera - GP de Austria

Vuelta a vuelta del GP de Austria 2025:

Posiciones Finales del Gran Premio de Austria 2025:

Esta tarde en el Red Bull Ring, el piloto británico Lando Norris logró una victoria fundamental para descontar ventaja importante en el campeonato. Para McLaren fue un resultado perfecto gracias al segundo lugar del líder, Oscar Piastri. El podio lo completó el monegasco Charles Leclerc de Ferrari.La carrera tuvo un retraso de 10 minutos debido a un problema en el auto de Carlos Sainz en la vuelta de formación. Luego sus frenos se incendiaron y tuvo que retirarse. Esto lo quitó una vuelta a la carrera pasando de 71 a 70.Norris mantuvo el liderato desde la pole position, mientras Leclerc, en la primera fila, perdió posición ante Piastri. Detrás, Verstappen avanzó rápidamente hasta el sexto lugar, pero su carrera terminó abruptamente en la curva 3 cuando Antonelli, intentando recuperar posición, bloqueó sus frenos y lo impactó de costado.El Safety Car salió inmediatamente, reagrupando al pelotón con Norris al frente, seguido por Piastri, Leclerc y Lewis Hamilton en el otro Ferrari.Una vez reiniciada la carrera, Piastri presionó a Norris en múltiples ocasiones. En la vuelta 11, el australiano intentó un audaz adelantamiento por el interior de la curva 3, pero Norris contraatacó con una maniobra inteligente para recuperar el liderato. La lucha continuó en el primer stint, con Norris manteniendo una mínima ventaja.Piastri arriesgó nuevamente en la vuelta 20, casi chocando con Norris en la curva 4, lo que le costó un desgaste excesivo en sus neumáticos. Tras las paradas en boxes, Norris extendió su ventaja a 6.5 segundos, pero Piastri no se rindió y en la segunda mitad de la carrera recortó la diferencia a solo tres segundos.Una acción de Franco Colapinto en la curva 3 obligó a Piastri a salirse a la hierba, perdiendo valioso tiempo. Norris logró administrar su ritmo y cruzó la meta con 2.6 segundos de ventaja.Leclerc y Hamilton mantuvieron un ritmo constante, pero sin amenazar a los McLaren. Buen resultado para los Ferrari con el tercer y cuarto lugar, recuperando de esta forma el segundo puesto en el campeonato de constructores. El equipo debe trabajar más en el auto del británico, ya que la diferencia con su compañero monegasco se acercó a los 10 segundos.Mercedes no tuvo el mismo ritmo del pasado GP de Canadá y tuvo que conformarse con un quinto lugar de George Russell a más de 30 segundos de Lewis Hamilton. Bastante amplio el gap.Liam Lawson logró el sexto lugar y tiene gran mérito por resistir los ataques de Fernando Alonso, quien al final terminó séptimo tras un gran duelo con su pupilo brasilero Gabriel Bortoleto de Sauber, quien se llevó sus primeros puntos en F1.Los dos últimos lugares del top 10 quedaron en manos de Nico Hülkenberg de Sauber y Esteban Ocon de Haas.Lejos de los puntos terminó Oliver Bearman en el undécimo lugar a 14 segundos de su compañero de equipo, seguido por Isack Hadjar de RB, Pierre Gasly de Alpine y Lance Stroll de Aston Martin.Carrera difícil para el argentino Franco Colapinto. Un toque de Yuki Tsunoda saliendo de la curva 4 afectó su auto y al final terminó decimoquinto. Entretanto al piloto japonés lo sancionaron con 10 segundos por esta acción.Con los resultados finales de este GP de Austria en el campeonato de pilotos Oscar Piastri sigue líder con 216 puntos,Lando Norris (201),Max Verstappen (155),George Russell (146),Charles Leclerc (119),Lewis Hamilton (91),Kimi Antonelli (63),Alex Albon (42),Nico Hülkenberg (22).En el campeonato de equipos , McLaren lidera con 417 puntos,Ferrari (210),Mercedes (209),Red Bull (162),Williams (55),Racing Bulls (36),Haas (29), octavo Aston Martin (28),Sauber (26) yAlpine (11).La decimosegunda válida del campeonato mundial de F1 2025 se realizará del 4 al 6 de julio, la próxima semana, con motivo del GP de Gran Bretaña en el Circuito de Silverstone.Se aborta la partida por problemas en el auto de Carlos Sainz. Fuego en los frenos traseros y muchos daños en esa zona del auto. Es retiro para el español. Una nueva vuelta de formación en 10 minutos.Norris mantiene el P1. Piastri pasa a Leclerc es P2. Antonelli frena tarde y se lleva por delante a Verstappen. Gasly escala al P6, Albon al P7, Colapinto al P11. Safety CarLos asistentes recogiendo los autos y destrozos.Se alista el Safety Car para dejar la pista.Se reanuda la carrera. Russell atacando a Hamilton por el P4. Bearman se sale de pista en la curva 3 en duelo con Colapinto por el P11.Piastri se conecta a Norris por el P1, Gap de 0.5s..Piastri con todo sobre Norris. Lo presiona. Nervios en McLaren. Gasly con blandos cerca de Russell por el P5.Bearman pasa a Colapinto y el argentino baja al P12. Albon cerca de Gasly por el P6. Tras él Bortoleto, Lawson, Alonso, Bearman, Colapinto, Stroll, Ocon, Tsunoda, Hülkenberg y Hadjar. Todos con DRSPiastri no deja en paz a Norris. Gap de 0.6s. Entretanto Oscar se aleja a 3.2s de Leclerc.Albon pasa a Gasly y es P6. Fue en la frenada de la curva 3.Piastri realizando un desgaste importante por el aire sucio y la alta temperatura. Gap de 0.6s.Piastri pasa a Norris. Casi se tocan saliendo de la 3. Lando la recupera en la 4. Luchan los McLaren. Dan espectáculo estos chicos y los nervios en el equipo a flor de piel.Bortoleto pasa a Gasly en la curva 4 y es P7. Luego duelo rueda a rueda en el P6. El francés carece de ritmo con los blandos. Cae el rendimiento.Gasly en pits. Sale en el P15. Colapinto en el P10 presionado por Ocon. Lo pasa al argentino quien también lleva blandos.Albon y Colapinto en pits. Salen en el P13 y P17 respectivamente. Alonso presiona a Lawson por el P7.Piastri intentando acercase a Norris en la curva 4 para evitar que Lando active DRS en caso de pasarlo. Sin embargo el británico sale bastante bien de la 3 y evita que se acerque.Las actualizaciones en el McLaren funcionan muy bien. El ritmo de ambos es superior. Retiro para Albon. Bortoleto en el P6 se va acercando progresivamente a Russell por el P5.Tsunoda y Stroll se tocan en la curva 3. Duelo por el P10. El canadiense debe tomar la parte externa de la pista.Piastri a 0.5s de Norris. No se le despega. Hace instantes Lando salió un poco ancho de la última curva.Russell y Tsunoda en pits. Salen P11 y P16 respectivamente. Hamilton a 2.8s de Leclerc por el P3.Piastri intentó pasar a Norris en la curva 4 pero tuvo que bloquear para evitar impactar a Lando. Casi se repite lo de Canadá pero al contrario.Norris en pits. Detención no ideal. 3.1s. Sale Lando en el P4. Piastri líder.Bortoleto en pits. Sale en el P13 atrás de Hülkenberg y Bearman. El brasilero bloquea un poco en la 4. Piastri sigue sin detenerse. Gap de 6.6s sobre Leclerc y 17.4s de Norris en el P4.Alonso presiona a Lawson por el P5. Piastri no tiene un buen ritmo por la bloqueada.Hadjar atrás de Stroll por el P7. Gap de 0.6s.Piastri en pits. Problemas en el neumático izquierdo delantero. Sale en el P4 a 6.2s de Norris.Leclerc en pits. Hamilton líder. Bortoleto pide que Hülkenberg lo deje pasar porque está perdiendo tiempo.Hamilton en pits. Rápida detención de 2.2s. Sale en el P6 a 3.7s de Leclerc. Leclerc pasa a Alonso con tráfico y es P4.Leclerc pasa a Lawson y es P3. Alonso sigue conectado al RB del neozelandés. Hamilton se acerca a Fernando, su excompañero en McLaren. Bortoleto pasa a Gasly y sube al P8.Hadjar en pits. Hamilton pasa a Alonso y Hadjar sube al P4. Gasly dice que no tiene adherencia.Tsunoda toca a Colapinto saliendo de la 4 y le genera un trompo al argentino. P13 para Franco.Norris a 6s de Piastri.Ocon ataca a Gasly por el P10. Lawson en pits y sale en el P12.Colapinto a 3.1s de Lawson por el P12. Penalización de 10s para Tsunoda por la colisión con ColapintoOcon pasa a Gasly y es P9.Hadjar presiona a Colapinto por el P13..Ocon se acerca a Hülkenberg por el P7. Gap de 2.4s y cayendo.Piastri a 5.2s de Norris por el P1.Leclerc mantiene un gap de 3.5s sobre su compañero Hamilton en el P3.Gasly en pits. Sale con medios en el P15.Stroll pasa a Colapinto. El auto del argentino parece estar tocado tras el incidente con Tsunoda.Colapinto en boxes. Sale último el piloto de Alpine. Piastri se acerca a 3.4s de NorrisPiastri a 3s de Norris. Alonso sigue presionando a Lawson por el P9. Gap de 0.5s.Hülkenberg en pits. Sale en el P11.Piastri a 3.5s de Norris. Solo tiene a Hülkenberg con tráfico de momento.Lawson sigue resistiendo la presión de Alonso. Incluso con DRS no logra pasarlo el español. La relación entre ambos no es la mejor.Russell en boxes. Sale en el P10 atrás de Hadjar. Lo pasa en la curva 4.Norris a 3.5s de Piastri al comando de la carrera.Hamilton se sale en la curva 3. El gap ahora con su compañero Leclerc es de 8.7s. Piastri también se sale pero en la curva 1.Stroll buscando el P12 de Bearman.Leclerc en pits. Sale en el P4. También lo hace Bortoleto. Muy buenas detenciones. Sale P10 el brasilero.Hamilton en pits. El británico no quería detenerse. Ocon en pits. Alonso sigue presionando a Lawson. Gap de 0.5s.Colapinto en DRS con Tsunoda por el P15.Norris en pits. Sale en el P2 a 16.9s de Piastri.Piastri en boxes. Rápida detención de 2s. Oscar sale con tráfico. Colapinto lo saca de pista a Oscar y por poco genera un caos. No lo vio el argentino.Colapinto pasa a Tsunoda en la curva 4. Bajo investigación Franco por la maniobra con Piastri.Piastri marca la vuelta rápida y se acerca a 3.3s de Norris.Bortoleto toma el P8 de Hadjar. Hülkenberg ahora se acerca al francés de RBPenalización de 5s para Colapinto por sacar de pista a Piastri.Hülkenberg pasa a Hadjar y es P9. Ocon también pasa a Isack y cae al P11. Piastri con vuelta rápida está a 2.8s de NorrisNorris tiene tráfico y Piastri se acerca. Gap de 2.5. Aprovecha Oscar la succión entre las curvas 2 y 3.Piastri a 1.9s de Norris. Pierde tiempo importante Lando con el tráfico. Lando pide ayuda con más potencia y le dicen que se mantenga conectado al tráfico para aprovechar el DRS.Tsunoda en pits. Cumple la penalización de 10s el japonés. Piastri a 1.6s de Norris. Lando comienza a apretar para mantenerlo lejos de DRS.Norris y Piastri apretando con todo en cada sector. Gap de 1.8s.Lawson sigue manteniendo el P6 sobre Alonso. El español ya se sabe de memoria el diseño del alerón trasero del RB.El gap entre Norris y Piastri es de 1.8s.Bortoleto se acerca a Alonso por el P7. Gap de 1.7s.Norris se aleja a 2s de Piastri. Bearman a 0.3s de Hadjar.Bortoleto se conecta al DRS de Alonso. Casi pierde el auto por el aire sucio en la curva 6.Duelo Alonso-Bortoleto. Maestro y alumno. Respeto entre ambos.¡Última vuelta en Spielberg! Tráfico para los líderes, Piastri se acerca pero no lo suficiente.Oscar Piastri registró la vuelta más rápida con 1:07.924 en el giro 59. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.