Todo lo que debes saber de la temporada 2021 del campeonato mundial de F1

Este fin de semana iniciará en Bahrein la temporada 2021 de F1, dando así comienzo a la edición 71 del campeonato de automovilismo más importante del mundo. En F1Latam.com hemos elaborado una completa guía para que estén al tanto de cada detalle de lo que sucederá este año y los cambios que se presentarán.Hace un buen tiempo la Fórmula 1 no tenía tantos cambios de alineaciones de pilotos. De hecho, tan solo tres equipos no registraron movimientos: Mercedes (Hamilton-Bottas), Alfa Romeo (Räikkönen-Giovinazzi) y Williams (Russell-Latifi). El resto decidieron darle un aire nuevo a su estructura, situación que genera gran interés y expectativa. Estos son:• Red Bull:obtiene una oportunidad de oro con un equipo top. Ambos llegan en un excelente momento y con un gran objetivo en común: derrotar a Mercedes. El mexicano junto al experimentado y duro Max Verstappen buscarán que Red Bull tenga una consistencia y potencial capaz de superar a los de Brackley. Hay buenas señales pero eso tendrá que ratificarse desde la sesión de clasificación de este fin de semana en Sakhir.• Ferrari:Llegareemplazando a Sebastian Vettel. Sin duda es el mayor reto en la carrera de deportiva del español, gracias a una consabida trayectoria dentro de la máxima categoría, cumpliendo uno a uno los objetivos en los equipos que ha competido. Su compañero Charles Leclerc no será 'un hueso duro de roer' debido a su liderazgo en el equipo. El monegasco es el piloto con el contrato más extenso en la historia de Ferrari y quiere seguir imponiéndose. Un duelo interesante entre estos dos jóvenes talentos.• McLaren:Un inspiradohace su arribo a las toldas de uno de los equipos más tradicionales de la F1. Cansado del lento progreso de Renault para sus aspiraciones, el australiano le apuesta al creciente nivel de los autos naranja. Ahora con unidad de potencia Mercedes, hay una buena oportunidad para que junto a su compañero Lando Norris, puedan aspirar al título, eso sí, con la intensa presión de la parte media de la parrilla. Veremos sí pueden mantener el tercer lugar en el campeonato de constructores obtenido en 2020.• Aston Martin:Los resultados del otrora Racing Point le dan al recién llegadouna nueva ilusión. El cuatro veces campeón de la F1 está en el proceso de adaptación en el que algunos lo podrían ver como un retroceso en su carrera deportiva. Sin embargo aprovechará al máximo esta oportunidad que se le brinda, un reto duro. A su lado está Lance Stroll, hijo del dueño del equipo, quien busca seguir afianzándose en la máxima categoría, aunque aún deja algunas dudas su potencial. Es buen piloto, pero le falta.• Alpine:Tomando el nombre de Renault, este equipo pone sus esperanzas en un viejo conocido:. El bicampeón y su enorme palmarés le brinda un gran respaldo a la marca y garantiza espectáculo. Junto con Esteban Ocon, esperan dar el salto que espera el Groupe Renault en su ambicioso plan de volver a los primeros lugares en la F1. Un duro reto que se ha ido construyendo lentamente, pero que denota progreso.• AlphaTauri:Al equipo de Faenza llega el japonésluego de una gran presentación en la Fórmula 2 al obtener el tercer lugar de la categoría y no muy lejos del campeón. En una carrera vertiginosa en el automovilismo de tan solo cuatro temporadas, con 20 años llega al 'Gran Circo' con la fuerte ambición de ser el novato del año. Sin duda su compañero Pierre Gasly será fundamental para el proceso de aprendizaje, pero lo cierto es que el japonés tiene talento y lo demostrará.• Haas:Dupla totalmente renovada en el equipo. Llegan el alemán, campeón de la Fórmula 2 e hijo de Michael Schumacher, y el ruso. Vientos de cambio en la escuadra estadounidense luego de varias temporadas con Grosjean y Magnussen. No será fácil para ellos, ya que el objetivo de equipo no es 2021, es 2022.La Fórmula 1 tendrá el mayor número de carreras en su historia con 23 Grandes Premios, siempre y cuando la pandemia lo permita. Iniciará este fin de semana en Bahrein y terminará el 12 de diciembre en Abu Dhabi. Con un calendario normalizado se tendrá el regreso de Holanda a la máxima categoría con un renovado Circuito de Zandvoort con interesantes y desafiantes peraltes. Repetirán en esta temporada Imola y Portimão. El GP de Australia fue movido para el mes de noviembre.• Se modificó el piso de los autos con una superficie sólida, con el objetivo de reducir la carga aerodinámica.• Anteriormente los equipos tenían aletas longitudinales y laterales para mejorar el efecto suelo. Se han recortado los winglets de los ductos de los frenos traseros, los cuales son cruciales para crearle carga aerodinámica a los neumáticos.• Se incrementó el peso mínimo de los autos y unidades de potencia de 746 kg a 752 Kg y de 145 kg a 150 Kg respectivamente.• Está prohibido el DAS (Double Axis System) el cual fue utilizado por Mercedes en 2020.• Los sistemas de exhostos fueron incluidos a la lista de uso limitado de componentes. Cada pilotos no podrá tener más de ocho por temporada. Se penalizará con posiciones en la grilla de partida. Los otros componentes que de la unidad de potencia que tienen penalización son: motor de combustión interna (tres por temporada), MGU-H (tres), MGU-K (dos), turbo (tres), batería (dos) y control electrónico (dos).Debido a la polémica del RP20 de Racing Point el año pasado al tener una similitud con el W10 de Mercedes, auto de 2019, las reglas ahora establecen que "aunque está permitido estar influenciado por el diseño o concepto" del auto de un equipo rival y sus componentes individuales y exclusivos (llamados 'Componentes de equipo listados', o LTC), cualquier información utilizada para crear las piezas de su propio auto "debe estar potencialmente disponible para todos los competidores" y "solo se pueden obtener en eventos o pruebas", es decir, mediante el uso de fotografías estándar, observación, videos, etc., en lugar que los equipos puedan llegar a acuerdos para tener acceso a los LTC de otro competidor.Además, las reglas se han movido para prohibir a los equipos la "ingeniería inversa" del automóvil de otro competidor, incluida la prohibición del uso de cámaras 3D para escanear la maquinaria de otros equipos.En 2021 los compuestos de neumáticos de Pirelli serán más robustos. Esta decisión se toma debido a las fallas que se presentaron el año pasado en el GP de Gran Bretaña, con tres pinchazos al final de la carrera debido a las altas fuerzas G laterales. Se estima que los autos tendrán una reducción de 10% en los niveles de carga aerodinámica.Se estandarizó la selección de compuestos de neumáticos para 2021. Serán dos juegos de duros, tres de medios y ocho de blandos por fin de semana de carrera. Esto anteriormente era a libre elección de los pilotos. Debido a los problemas que se presenten por la pandemia, ahora Pirelli avisará dos semanas antes de cada Gran Premio en caso de cambios. Antes era de nueve semanas para eventos en Europa y de quince para GP's fuera del Viejo Continente.Desde 2021, el límite de gastos es de US$145 millones para todos los equipos de F1. Esto no incluye costos de mercadeo, salario de los pilotos y el de las tres personas que más dinero perciban en el equipo. Tampoco los costos por licencias de maternidad y paternidad, enfermedad, al igual que los costos de los beneficios médicos para el personal y paquetes de indemnización.Las dos prácticas libres del primer día (jueves en Mónaco y viernes en el resto de Grandes Premios) serán de 60 minutos cada una. Se han recortado en 30 minutos.