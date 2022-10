El GP de México garantiza su continuidad en el campeonato mundial de F1

Celebramos el 60 aniversario y se mantendrá hasta 2025. Conservarlo es un esfuerzo coordinado y entusiasma a millones de aficionados. Todo esto no sería posible sin el apoyo de la afición mexicana. Mucha gente pensaba que la F1 no podría continuar en México, que iba a faltar el apoyo y el entusiasmo, pero no contaban con la decisión de la jefa de gobierno para convocar a empresarios para que se unieran al esfuerzo para mantener el evento

Estamos muy contentos y orgullosos de informarles que continuaremos. Seguir juntos representa mucho y por esta razón quiero agradecerle a todo el equipo y las entidades. Han hecho un trabajo increíble. Ésta es la Fórmula 1 que amamos, que tiene entusiasmo, pasión, energía, espíritu deportivo.



Es una experiencia única y una gran oportunidad para mostrarle al mundo lo que es México, la verdadera cara de México. Le deseo una buena carrera a todas las personas que asistan y que vengan a apoyar a 'Checo' Pérez

Estoy muy contento por esta gran fiesta, de lo que traemos a todo nuestro país, lo que representa este evento. Muy feliz por la extensión que vamos a tener. Serán muchos años más de esta fiesta. Espero que este sea un excelente fin de semana, que todos nos salga bien, pero antes que nada sea un gran evento para México

La Fórmula 1, el Gobierno de la Ciudad de México y los promotores de la carrera, han confirmado la renovación del contrato del GP de México. El anuncio se realizó previo al evento de este fin de semana, la vigésima válida del campeonato.Una extensión de tres años (hasta 2025), garantiza la permanencia de uno de los eventos que ha logrado un enorme impacto global por su organización y el monumental apoyo de la afición mexicana y latinoamericana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.Alejandro Soberón, presidente de CIE, comentó: "", indicó el directivo.Entretanto Stefano Domenicali, presidente de Formula One Group, expresó: "", señaló el directivo italiano.Prueba de su contundente éxito es la condecoración que ha recibido durante cinco años consecutivos (2015-2019) como el mejor Gran Premio de la Fórmula 1. En 2020 por pandemia no se realizó y se reanudó el año pasado.La Ciudad de México seguirá beneficiándose del impacto económico que la carrera genera año tras año. Entre 2015 y 2021, el evento generó más de USD 2.443 millones en actividad económica y creó 57.080 puestos de trabajo.El evento de 2021 creó 9.236 puestos de trabajo y generó un beneficio económico para la región de 786 millones de USD 291 millones en impacto económico y más de 494 millones de USD en exposición mediática mundial.El evento no cuenta con recursos públicos. El aporte del gobierno se limita a la logística. Desde su segunda extensión de contrato, son 40 empresas de primer nivel las que se han encargado de mantener el Gran Premio de México, con el objetivo de activar la economía y promover la imagen de la ciudad y del país.Finalmente Sergio Pérez, único representante mexicano y latinoamericano en la Fórmula 1, expresó: "", declaró el piloto de Red Bull Racing.Los boletos que el Gobierno de la Ciudad de México recibe por parte de Fórmula 1 (2500 día) serán entregados a niños y jóvenes.