Sainz gana sin mayor inconveniente en el Autódromo Hermanos Rodríguez - Reporte Carrera - GP de México

Posiciones Finales del Gran Premio de México 2024

Carlos Sainz se impuso en la vigésima válida del Campeonato Mundial de F1 de la temporada, el GP de México. Es el cuarto triunfo del piloto español en la máxima categoría.Este resultado comprueba el franco ascenso de la Scuderia Ferrari , tanto así que asumió el segundo lugar del campeonato de constructores y desplazó a Red Bull al tercer lugar con una diferencia de 25 puntos.Como es habitual en el Autódromo Hermanos Rodríguez, fue lleno total. En esta ocasión fueron 154.142 personas y 404.958 durante el fin de semanas. Esto demuestra el compromiso de la afición mexicana y latinoamericana, en un evento que cada día coloca un estándar más alto en cuanto calidad y entretenimiento.En la partida el poleman Carlos Sainz no tuvo la mejor salida, situación que fue aprovechada por Max Verstappen al llegar a la curva 1. Allí el neerlandés tomó el primer lugar, mientras que el español evitó una colisión y se dirigió por el césped. Eventualmente le devolvió el primer lugar antes de llegar a la curva 3.Simultáneamente un incidente entre Alex Albon Yuki Tsunoda los dejó fuera de carrera a los dos asiáticos, generando un Safety Car. El tailandés cerró el espacio del japonés, provocando una fuerte colisión.La carrera se reinició en la vuelta 7 y dos giros después Carlos Sainz atacó a Max Verstappen y recobró el primer lugar. Desde allí el madrileño impuso un fuerte ritmo que le permitió alejarse de sus rivales.Entretanto Lando Norris se fue acercando a su rival por el título y lo atacó en la vuelta 10. Sin embargo Verstappen fue muy agresivo y tuvieron un incidente en la curva 4, sacando de la pista al británico de McLaren. Esto le generó la primera penalización de 10 segundos. La segunda fue por cuenta de ganar ventaja fuera de la curva 8.Con 20 segundos de castigo, el actual líder del campeonato cayó hasta el decimoquinto lugar y al final terminó en la sexto, en una clara recuperación obtuvo el mejor resultado posible para evitar perder más puntos respecto a su principal rival, Lando Norris.Al final Carlos Sainz se llevó la victoria con una ventaja de 4.7s sobre Lando Norris y de 34s sobre su compañero Charles Leclerc , quien al final entró a pits para cambiar al compuesto blando y registrar la vuelta rápida. De esta forma sumó un punto más para el campeonato.Los Mercedes lucharon entre ellos únicamente durante la carrera y se impuso Lewis Hamilton sobre George Russell con el cuarto y quinto lugar respectivamente.Buena jornada para Haas con sus pilotos Kevin Magnussen Nico Hülkenberg al sumar 8 puntos gracias al séptimo y noveno lugar respectivamente.En medio de ellos terminó Oscar Piastri . La clasificación de ayer lo afectó, sin embargo recuperó la mayor cantidad de posiciones posible para llevarse cuatro puntos.El top 10 completó Pierre Gasly tras un fin de semana que podría considerarse levemente positivo, ya que el auto muestra un poco más de rendimiento. Esto también lo puso en evidencia Esteban Ocon al salir desde el pit lane y terminó decimotercero. El argentino Franco Colapinto tuvo una carrera complicada. El auto no tuvo el mejor ritmo y al final recibió una penalización de 10 segundos por contacto con Liam Lawson . Esto afectó al neozelandés quien terminó decimosexto.El héroe local Sergio Pérez tuvo un día para el olvido. Después de una difícil clasificación ayer, su carrera fue una pesadilla. Primero en la partida estuvo fuera del cajón, lo cual le generó una sanción de 5 segundos. Posteriormente tuvo duelos con Lawson y Stroll, de los cuales no salió bien librado.Al final intentó llevarse la vuelta rápida para quitarle el punto a Leclerc de Ferrari, pero no lo consiguió. El piloto de Red Bull terminó último.Lase realizará delen elA continuación el vuelta a vuelta del GP de México 2024:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Verstappen toma el liderato sobre Sainz. Se sale de la pista. Albon toca a Tsunoda y quedan ambos fuera de carrera en la curva 1. Colapinto P14 y Pérez P13. Safety Car.Los asistentes de pista en labores de remoción de los autos.Pérez bajo investigación por falsa partida. Sigue el Safety Car.Con neumáticos duros iniciaron la carrera Lawson, Pérez, Colapinto, Bottas, Zhou y Ocon.Se va despejando la pista.El Safety Car abandonará la pista en esta vuelta.Se reanuda la carrera. Verstappen adelante. Sainz intenta estar cerca de Max a 1.1s. Norris se aleja a 1.8sPérez presiona a Alonso por el P12.Sainz pasa a Verstappen con DRS-Leclerc pasa a Verstappen y Norris, luego que estos se enredaran en la curva 1 y luego en las S.Pérez pasa a Alonso y Stroll. Sube al P11. Colapinto sigue en P14.Verstappen penalizado con 10 segundos por el toque con Norris.Sainz a 1s de Leclerc en el liderato.Los Mercedes de Hamilton y Russell en batalla por el P5. George pasa a Lewis con DRS.Norris a 1.4s de Verstappen por el P3Alonso se retira en su GP 400. Pérez en el P11 atacando a Lawson. Colapinto encontrando un buen ritmo en el P13.Los Haas de Magnussen en P7 y P8.Pérez en duelo con Lawson. Sale lento el mexicano y se acerca Stroll.Stroll en duelo con PérezOtra penalización para Verstappen de 10 s. Esta vez por sacar ventaja fuera de pista en la curva 8.Pérez en pits. No hay acción en la maniobra entre Pérez y Stroll.Piastri pasa a Colapinto y toma el P12. Lo toca ligeramente el australiano al argentino en la curva 1.Lawson se acerca a Gasly por el P9Sainz a 6.6s de Leclerc.Norris cada vez más cerca de VerstappenColapinto pasa a Stroll. Es P11.Verstappen en pits. Cumple la penalización de 20 segundos. Sale con duros nuevos en el P15.Pérez en 16 tras cumplir la penalización. Sale P16.Gasly en pits. Baja al P15.Hülkenberg en pits. Verstappen con un fuerte ritmo para entrar en los puntos de nuevo. Está P11 a 1.7s de Bottas.Sainz a 8.6s de Leclerc.Leclerc en pits. Sale en el P2.Sainz en pits. Sale en el P1 a 8.7s de Leclerc. Norris en el P3 está a 4.7s de Charles.Hamilton pasa a Lawson y es P6.Verstappen en P8. Tiene en la mira a Lawson a 1.3s.Colapinto en el P9 a 1.7s de Verstappen. El argentino lleva duros desde el inicio de la carrera.Sainz a 7.5s de Leclerc. Entretanto Charles mantiene los 4.7s de ventaja sobre Norris.Pérez en P16 a 1.9s de Zhou. Carrera para el olvido tiene el mexicano en casaMagnussen pasa a Colapinto y es P7.Pérez bajo ataque. Stroll lo pasa al mexicano.Ahora Lawson pasa a Pérez. Cae el mexicano al último lugar.Sainz a 6.7s de Leclerc.Ahora Hülkenberg pasa a Colapinto. El argentino cae al P9. Aún no ingresa a pits.Pérez en pits. Sale con medios nuevos el mexicano.Sainz a 6.3s de Leclerc.Pérez pasa a Zhou y es P16 el mexicano. Norris marca la vuelta rápida.En 6.4s se mantiene el gap entre Leclerc y Sainz.Colapinto en pits. Detención un poco demorada: 4.4s.Pérez a 1.1s de Ocon por el P15.: Norris a 4s de Leclerc.Colapinto registra la vuelta más rápida. Está en el P13 a 5.7s de LawsonSainz a 5s de Leclerc.Hamilton sigue conectado a Russell por el P4.Norris a 3.6s de Leclerc. Verstappen en P6 a 12.s de Hamilton.Sainz aumenta el ritmo y sube a 5.5s la diferencia con Leclerc.Piastri quiere el P8 y va por Hülkenberg.Colapinto a 1.3s de Lawson por el P12.Sainz a 7.4s de Leclerc.Norris se acerca a Leclerc por el P2 con gap de 1.3s.Duelo entre los Mercedes. Russell pasa a Hamilton por el P4.Hamilton se acerca a Russell por el P4. Gap de 0.9s.Verstappen en el P6 a 11.5s de Hamilton.Norris con la vuelta rápida.Salida de pista de Leclerc en la última curva. Lo pasa Norris por el P2.Sainz a 7.5s de Norris.Colapinto para a Lawson por el P12. Se tocaron en la curva 1.Lawson en pits. Colapinto en P12 a 2.8s de Stroll.Sainz a 6.1s de Norris.Lawson logra la vuelta rápida.Leclerc y Pérez en pits. Es la lucha por la vuelta rápida. El de Red Bull busca impedir que Ferrari le saque más ventaja en el campeonato.¡Última vuelta en CDMX! Victoria para Carlos Sainz en el GP de México. Es la cuarta victoria del español en la F1. Completan el podio Norris y Leclerc.Carlos Sainz (Ferrari) logró laen el GP de México.Lando Norris (McLaren),Charles Leclerc (Ferrari),Lewis Hamilton (Mercedes),George Russell (Mercedes),Max Verstappen (Red Bull),Kevin Magnussen (Haas),Oscar Piastri (McLaren),Nico Hülkenberg (Haas),Pierre Gasly (Alpine).Charles Leclerc registró la vuelta más rápida con 1:18.336 en el giro 71. Se lleva el punto adicional por terminar en el top 10.Con los resultados finales de este GP de México, en el campeonato de pilotos Max Verstappen sigue en el liderato con 362 puntos,Lando Norris (315),Charles Leclerc (291),Oscar Piastri (251),Carlos Sainz (240),Lewis Hamilton (189),George Russell (177),Sergio Pérez (150),Fernando Alonso (62) yNico Hülkenberg (31).En el campeonato de equipos , McLaren adelante con 566 puntos,Ferrari (537),Red Bull (512),Mercedes (366),Aston Martin (86),Haas (46),RB (36), octavo Williams (17),Alpine (14) yKick Sauber (0).