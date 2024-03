Análisis - Lo positivo, negativo y la polémica del GP de Bahrein 2024 de F1

Lo positivo

Lo negativo

La polémica

La apertura de la temporada 2024 de Fórmula 1 ha dejado muchos temas y detalles para hablar. Aquí analizamos en detalle lo que nos llamó la atención y lo hemos dividido en tres aspectos.El piloto español corrió con el corazón. Sus días en la Scuderia Ferrari están contados tras el anuncio del arribo de Lewis Hamilton en 2025. Por esa razón quiere demostrar su valía en cada oportunidad que tenga y lo de esta noche en Bahrein es prueba de ello. A pesar de tener una partida deficiente al perder posiciones con George Russell y Sergio Pérez, pudo reponerse y ascendió hasta el máximo lugar al que podía llegar: atrás de los Red Bull.A su compañero de equipo Charles Leclerc lo superó en dos ocasiones y sin duda cada reto entre ellos durante la temporada será visto con mucha atención. Carlos quiere demostrar que era el piloto que debía quedarse en el equipo de Maranello. Los aficionados lo eligieron como el mejor piloto de la carrera.Emitir un concepto sobre el equipo austriaco es subjetivo. Algunos dirán que no es positivo que se continúe con la tendencia de 2023: Red Bull y Max Verstappen arrasando. Esta calificación la brindamos por el trabajo hecho como equipo, no cometiendo errores en pista y arriesgando un poco de más al colocar el compuesto blando al final de la carrera. Esto se llama confianza.Ahora el trabajo lo tienen sus rivales para poder colocarse a su nivel. Hay que esperar para ver si reacción y si el RB20 será un auto más poderoso y dominante que su exitoso predecesor. Adicionalmente Sergio Pérez contribuyó al éxito del equipo, al terminar en la segunda posición.El piloto británico tuvo una muy buena carrera, asumiendo el liderazgo que heredará en Mercedes el próximo año cuando Lewis Hamilton salga del equipo. Hoy debió bajar el ritmo debido a que la unidad de potencia se estaba recalentando.A pesar de este inconveniente el auto demostró ser rápido y sin duda tiene potencial para obtener buenos resultados esta temporada. Tuvo que conformarse esta noche con el quinto lugar, atrás de los Red Bull y Ferrari.Los organizadores de esta carrera desde hace 20 años vienen realizando un trabajo extraordinario. Una vez más abre la temporada y logísticamente no se ha presentado ningún inconveniente. Aunque para muchos la presencia de la Fórmula 1 en esta región es excesiva, el evento está a la altura del campeonato del mundo.Sólo hubo un detalle y fue el cruce de dos personas en la pista tan pronto se abrió el pit lane, cuando los autos se disponían a dirigirse a la parrilla de salida. Para la historia, este fue el primer GP organizado en el desierto.Un inicio de temporada terrible y la carrera de hoy fue la continuación de los resultados exhibidos en las pruebas libres y clasificación. Claramente el trazado de Sakhir no le favoreció y sus esperanzas están puestas en los próximos circuitos.Para una marca tan grande como Alpine y el Groupe Renault, es de enorme preocupación ocupar la última posición en el campeonato de constructores. Sin duda tienen el potencial, el personal y los recursos para darle la vuelta a esta situación.No es sano para la F1 y el deporte estar involucrado en temas delicados y extradeportivos. Más allá que la investigación independiente desestimó la denuncia de una trabajadora de Red Bull y los directivos sostuvieron a Horner en su cargo, se ha creado una atmósfera incómoda para él, su familia y el equipo.Desde que se dio a conocer la investigación, el experimentado directivo de 50 años ha dicho que es inocente. Ahora con la circulación de contenido que supuestamente lo compromete, lo más sano sería que saliera públicamente a desmentir esta situación o a reparar en caso que sea cierto. La contundencia del equipo en pista ayuda a apaciguar en alguna medida el escándalo. Hoy lo acompañó en el circuito su esposa Geri Halliwell, en una muestra de apoyo.Al final de la carrera el equipo le pidió a Yuki Tsunoda cambiar la posición con Daniel Ricciardo. Lo hicieron por estrategia para intentar superar a Kevin Magnussen de Haas y obtener el P12. El japonés llevaba duros y al australiano blandos.Sin embargo el australiano no logró el objetivo a pesar de llevar un mejor compuesto, y no se la devolvió al japonés, quien llevaba también un buen ritmo. Yuki quedó bastante molesto. Finalmente Ricciardo dijo que era un tema que ya se había hablado antes de la carrera y que es momento de pasar la página.