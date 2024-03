Análisis - Lo positivo, negativo y la polémica del GP de Arabia Saudita 2024 de F1

>Lo positivo

>Lo negativo

>La polémica

La segunda válida de la temporada 2024 de Fórmula 1, el Gran Premio de Arabia Saudita, dejó varios temas para analizar. Aquí en detalle lo que nos llamó la atención, dividido en tres aspectos.Debutar en Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo mundial, siempre será especial y sin duda es el sueño de todo piloto. Con tantas restricciones y ante la escases de sillas en la máxima categoría, esos sueños de los jóvenes pilotos se van convirtiendo en imposibles. Sin embargo cuando se presenta una oportunidad, hay que aprovecharla, así sea por el infortunio de un colega.Pues bien, eso pasó en Jeddah en la Scuderia Ferrari. Al joven Oliver Bearman, piloto de F2 con Prema, se le presentó la gran chance de reemplazar a Carlos Sainz luego que el español debido a una apendicitis. Con tan solo una sesión de entrenamientos, el chico británico se adaptó rápidamente al auto y luego clasificó P11, a punto de eliminar de Q3 a Lewis Hamilton. Luego en la carrera progresó, no cometió errores y finalizó séptimo. Esta presentación lo dejó como el piloto más joven en la historia de Ferrari en debutar en F1 y el tercero en la categoría tras Max Verstappen y Lance Stroll con 18 años, 10 meses y 1 día. Chapeau, Oliver! Su futuro en la máxima categoría sin duda es promisorio.Con calma y sin cometer errores, el joven australiano Oscar Piastri saca lo mejor del MCL38. En pista tuvo paciencia, presionó cuando era el momento y al final se llevó un merecido cuarto puesto. Entretanto su compañero de equipo, Lando Norris, lideró la carrera durante una fase, pero desafortunadamente la estrategia su funcionó al alargar el compuesto blando que llevó desde el inicio de la carrera. Luego con el medio fue un poco más rápido pero no le alcanzó para ir a la caza de Oliver Bearman.Piastri viene exhibiendo muy buen potencial, madurando en cada carrera. Trabajo silencioso, serio, profesional. Sin duda es un piloto que permanecerá en la categoría por muchos años. Los recientes duelos con Hamilton lo ayudarán para ser más férreo en pista. Por ahora es joven y prefiere ser cauto.Antes de la carrera el piloto español comentó que según las simulaciones del equipo, el séptimo puesto era el lugar en el que finalizarían la carrera. Pues bien, a punta de experiencia, constancia y sabiduría, llevó al auto hasta el quinto lugar, en un trabajo impecable a pesar que el AMR24 no sea el auto más constante. Sigue sumando puntos y gracias a él, Aston Martin mantiene el quinto lugar en el campeonato de constructores.Para las próximas carreras y con una inversión importante del equipo en su nuevo personal, sin duda se verán las evoluciones en el auto, las cuales le pueden dar al piloto de 42 años la oportunidad de acercarse al podio con regularidad.Maniobras antideportivas. De eso lo acusan al piloto danés varios de sus colegas. Siempre se ha sabido que Magnussen es recio y agresivo. Sin embargo en Jeddah se pasó y llevó al límite a sus colegas. Alex Albon y Yuki Tsunoda fueron víctimas.Su forma de pilotear en esta carrera tenía un objetivo: abrir la mayor ventaja posible para que Nico Hülkenberg, su compañero de equipo en Haas, pudiera sumar el primer punto para el equipo y no tener riesgo de perderlo. Les funcionó. Muchas críticas para Kevin, quien estará en el ojo de todos de aquí en adelante.Su año no empezó bien. Un error en el inicio de la carrera al chocar el muro generó el Safety Car. Perdió la enorme oportunidad de entrar en los puntos, tal como lo hizo su experimentado compañero Fernando Alonso, quien demuestra que el auto es rápido y fiable.Mucho trabajo para el piloto canadiense, quien se mantiene en el equipo solo por su padre Lawrence Stroll, propietario del equipo. Solo Stroll Sr. sabe hasta qué momento lo mantendrá en su escudería.Vamos a darle un respiro a Alpine. Buenas intenciones de Stake Kick Sauber, que se quedan en los errores en pits. En el pasado GP fue con Valtteri Bottas y en este con Guanyu Zhou. El equipo no está rindiendo como se debe y comparte la parte baja de la tabla con otros cuatro, sin puntos.Veremos la reacción que tendrán en los próximos eventos, aunque también su directiva anda con un ojo en 2026, en la adquisición por parte de Audi y con el nuevo reglamento.A Red Bull le sale todo bien en pista, resultados perfectos. Sin embargo en la interna del equipo la situación es otra. Al incómodo problema de la investigación de Christian Horner con una empleada de Red Bull, se suma la supuesta filtración de información a medios, de este tema, por parte de Helmut Marko.Situación completa porque hay dos bandos en la marca de bebidas energéticas, una lucha de poderes. Tras la muerte del cofundador de la marca, Dietrich Mateschitz - quien protegía y designaba a Helmut Marko como su asesor en el equipo -, el austriaco obtuvo el respaldo de la plana mayor de Red Bull y el de Max Verstappen para continuar, mientras que Christian Horner cuenta con el apoyo total del tailandés Chalerm Yoovidhya, accionista mayoritario con el 51% y fundador de Red Bull.Situación molesta para la F1 porque estos escándalos no deben estar por encima del deporte.no crean en rumores de Instagramers, tiktokers o YouTubers, que ni siquiera han pisado un circuito de F1 ni mucho menos son periodistas de F1, ni validadores. Siempre busquen información seria y profesional, de fuentes confiables. No ayuden a inflar esta situación y a desinformar.