Albon competirá con el auto de Sargeant en el GP de Australia tras fuerte colisión

Estamos muy decepcionados de que los daños sufridos por el chasis nos hayan obligado a retirarlo del fin de semana. Es inaceptable en la Fórmula 1 de hoy en día no tener un chasis de repuesto, pero es un reflejo de lo atrás que estábamos en el período de invierno y una ilustración de por qué tenemos que pasar por un cambio significativo con el fin de ponernos en una mejor posición para el futuro. Como resultado, hemos tenido que tomar algunas decisiones muy difíciles esta tarde.



Aunque Logan no debería sufrir por un error que no cometió, cada carrera cuenta cuando la mitad de la parrilla está más apretada que nunca, así que hemos tomado la decisión basándonos en nuestro mejor potencial para sumar puntos este fin de semana. Esta decisión no se tomó a la ligera, y no podemos agradecer lo suficiente a Logan su elegante aceptación, demostrando su dedicación al equipo; es un verdadero jugador de equipo. Este será un fin de semana duro para Williams, y no volveremos a ponernos en esta situación

Tengo que ser totalmente honesto y decir que ningún piloto querría dejar su asiento. Nunca querría que ocurriera algo así. Logan siempre ha sido un profesional consumado y un jugador de equipo desde el primer día, y esto no será fácil de asumir para él.



En este momento, sin embargo, no puedo insistir en la situación y mi único trabajo ahora es maximizar nuestro potencial este fin de semana y trabajar con todo el equipo para asegurarnos de que hacemos el mejor trabajo posible

Este es el momento más difícil que recuerdo en mi carrera y no es nada fácil. Sin embargo, estoy completamente aquí por el equipo y seguiré contribuyendo en todo lo que pueda este fin de semana para maximizar lo que podemos hacer

