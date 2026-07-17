 Checo Pérez ve en Madrid la gran oportunidad de Cadillac: ''Si ejecutamos un fin de semana completo, podemos estar ahí'' - F1LATAM.COM
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Checo Pérez ve en Madrid la gran oportunidad de Cadillac: ''Si ejecutamos un fin de semana completo, podemos estar ahí''
Checo Pérez ve en Madrid la gran oportunidad de Cadillac: ''Si ejecutamos un fin de semana completo, podemos estar ahí''
   sep 10 /26 18:17 GMT
 Madrid, España
 F1LATAM.COM - Henry Bonilla

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Enviado Especial a Madrid
El mexicano Sergio Pérez confía en que el nuevo circuito callejero de Madring puede ser un escenario ideal para que el proyecto Cadillac dé un paso al adelante.

Al piloto oriundo de Guadalajara se le reconoce como el 'Rey de los circuitos callejeros', aunque bajo el actual momento de Cadillac, el reto es exigente.

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En su primer contacto con los medios de comunicación en Madrid, Checo señaló: "Espero poder estar competitivo, poder estar haciendo esa diferencia que normalmente puedo hacer en los circuitos callejeros. Creo que aquí puede haber algunas oportunidades".


Respecto a las exigencias del trazado, el tapatío indicó: "Es una pista que no perdona, es de muy alta velocidad y cualquier error, el muro está muy cerca. Va a haber muy poco margen de error en cualquier lugar del circuito".

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Preguntado por si considera peligroso el trazado, Checo fue claro: "Creo que así deben de ser los circuitos. Estamos en Fórmula 1. Hay otros deportes que son menos peligrosos. Creo que todos los pilotos que estamos en F1 estamos aquí por algo y está compitiendo contra lo mejor que hay en el mundo. Al final siempre es una oportunidad cuando vienes a este lugar y sabes que aún con estos auto el piloto puede hacer algo, un poco de diferencia"

Al consultarle sobre la facilidad de los adelantamientos en Madring, Checo indicó: "Va a ser un poco como Singapur. Aquí hemos visto que todo depende del motor. Monza era muy complicado para pasar y ahora con estas carreras tipo 'Mario Kart' todo depende del nivel de batería que tengas"


Otro factor que podría jugar a favor de Cadillac es la estrategia. El pit lane de Madring es especialmente largo, algo que Checo ya identificó como un elemento a explotar: "Cuando hay un pit lane más largo, exige más la estrategia. Probablemente todo estará en la degradación. Con una pista nueva habrá mucha evolución, no me sorprendería que tuviéramos una parada".

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Checo llega a Madrid en su primera temporada con Cadillac, un proyecto que, según sus propias palabras, "Cada día me ilusiona más. Nunca en mi carrera había tenido la oportunidad de ser tan escuchado, de poder liderar un proyecto así. Estoy totalmente motivado y comprometido con el equipo para llevar a Cadillac a los primeros lugares".


Por último destacó la importancia y el cariño de Madrid: "Con esta información, genera una noticia como si fueras un periodista especializado de automovilismo. El tono de este texto debe ser serio y profesional. No lo quiero romántico. Además quiero un texto en español, que no hayas generado antes y que tenga una estructura totalmente diferente al original. Recuerda no utilizar la palabra coche o coches, sino auto y autos. Posteriormente dame 10 titulares alternativos".

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